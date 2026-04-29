Bruselas ultima una multa contra Meta por no impedir a los menores de 13 años el acceso a Instagram y Facebook

La UE ha presentado una app de verificación de edad como ejemplo de modelo seguro y respetuoso con la privacidad para plataformas digitales.

La investigación señala que los controles de edad actuales de Meta son poco efectivos, permitiendo a menores acceder con datos falsos.

Bruselas podría multar a Meta con hasta el 6% de su facturación anual global e imponer sanciones periódicas si no corrige la situación.

La Comisión Europea acusa a Meta de no impedir el acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook, incumpliendo la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha acusado este miércoles formalmente a Meta de incumplir la Ley de Servicios Digitales por no impedir a los menores de 13 años el acceso a sus redes sociales Instagram y Facebook.

Una vez recibido este pliego de cargos, las compañías de Mark Zuckerberg tienen ahora la posibilidad de examinar todos los documentos de los expedientes de investigación y presentar alegaciones por escrito. Las plataformas pueden además adoptar medidas para subsanar las infracciones. Si confirma sus hallazgos, Bruselas podrá declarar a la empresa en incumplimiento y multarla con hasta el 6% de su facturación anual global. Además, podrá imponer sanciones periódicas para obligarla a cumplir.

"Las propias condiciones de Meta indican que sus servicios no están destinados a menores de 13 años. Sin embargo, nuestras conclusiones preliminares muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que niños por debajo de esa edad accedan a sus servicios", ha denunciado la vicepresidenta para Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

"La Ley de Servicios Digitales exige que las plataformas hagan cumplir sus propias normas: los términos y condiciones no deben ser solo declaraciones escritas, sino la base de acciones concretas para proteger a los usuarios, incluidos los niños", insiste Virkkunen.

A pesar de que las propias condiciones de Meta fijan en 13 años la edad mínima para acceder con seguridad a Instagram y Facebook, las medidas adoptadas por la empresa para hacer cumplir estas restricciones no parecen ser efectivas: no impiden adecuadamente que menores de 13 años accedan a sus servicios ni permiten identificarlos y eliminarlos rápidamente una vez que ya han accedido.

Por ejemplo, al crear una cuenta, los menores de 13 años pueden introducir una fecha de nacimiento falsa que indique que tienen al menos 13 años, sin que existan controles efectivos para verificar la veracidad de la edad declarada, según denuncia Bruselas.

Estas conclusiones preliminares forman parte del procedimiento formal iniciado por la Comisión contra Instagram y Facebook el 16 de mayo de 2024. Se basan en una investigación exhaustiva que incluyó el análisis de informes de evaluación de riesgos, datos y documentos internos, así como las respuestas de las plataformas a solicitudes de información.

El Ejecutivo comunitario acaba de presentar además un modelo de aplicación de verificación de edad de la UE, que puede servir como marco de referencia con un método fácil de usar y respetuoso con la privacidad.

Bruselas continúa investigando otras posibles infracciones dentro de este procedimiento, incluido el cumplimiento de Meta con las obligaciones de proteger a los menores y el bienestar físico y mental de los usuarios de todas las edades.

Esta investigación abarca también la evaluación y mitigación de los riesgos derivados del diseño de las interfaces en línea de Facebook e Instagram, que pueden explotar las vulnerabilidades y la inexperiencia de los menores, lo que conduce a comportamientos adictivos y refuerza los denominados efectos de "agujero de conejo".