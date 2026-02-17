Bruselas abre expediente sancionador al gigante chino Shein por diseño adictivo y venta de productos ilegales

De confirmarse las infracciones, Shein podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual.

La Comisión de Ursula bon der Leyen ha lanzado este martes un procedimiento sancionador contra el gigante chino del comercio electrónico Shein por su diseño adictivo, la falta de transparencia de sus sistemas de recomendación y la venta de productos ilegales, incluyendo material de abuso sexual infantil.

El Ejecutivo comunitario considera que estas conductas suponen una vulneración de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a los gigantes tecnológicos a responsabilizarse de los contenidos y productos ilegales que circulan por sus plataformas.

De confirmarse sus sospechas, Bruselas podría imponer a Shein una multa multimillonaria de hasta el 6% de su facturación mundial anual. No obstante, la investigación se prolongará previsiblemente durante muchos meses porque la Ley no impone ningún plazo legal para concluirla.

"En la UE, los productos ilegales están prohibidos, tanto si se encuentran en un estante como en un comercio en línea", ha dicho Henna Virkkunen, vicepresidenta Ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

"La Ley de Servicios Digitales protege a los compradores, salvaguarda su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan. Vamos a evaluar si Shein cumple estas normas y cuál es su responsabilidad", asegura Virkkunen.

"Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales y siempre hemos cooperado plenamente con la Comisión Europea, como seguiremos haciendo en el marco de este procedimiento", ha respondido un portavoz de Shein.

"La protección de los menores y la reducción del riesgo de contenidos y conductas perjudiciales son elementos centrales en el desarrollo y la gestión de nuestra plataforma. Compartimos el objetivo de la Comisión de garantizar un entorno en línea seguro y de confianza", asegura Shein.

La investigación de Bruselas se centrará en tres ámbitos concretos. En primer lugar, si Shein ha puesto en marcha sistemas adecuados para limitar la venta de productos ilegales en la UE, incluyendo en particular muñecas sexuales con apariencia infantil.

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario quiere investigar los riesgos vinculados al diseño adictivo del servicio de Shein, que se manifiesta en la entrega de puntos o recompensas a los consumidores por su interacción.

"Las funciones adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y en la protección de los consumidores en internet", ha dicho la Comisión en un comunicado.

Finalmente, Bruselas evaluará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer contenido y productos de los usuarios.

Según la Ley de Servicios Digitales, Shein debe revelar los principales parámetros utilizados en sus sistemas de recomendación y proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en la creación de un perfil.

A partir de este momento, la Comisión llevará a cabo una investigación en profundidad, a la que estará asociada el Coordinador de Servicios Digitales de Irlanda, el país de establecimiento de Shein en la UE.

Bruselas continuará recopilando pruebas, por ejemplo, enviando solicitudes adicionales de información a Shein o a terceros, o realizando acciones de supervisión o entrevistas.

La apertura de procedimientos formales faculta a la Comisión para adoptar medidas de cumplimiento adicionales, incluyendo medidas provisionales o la adopción de decisiones de incumplimiento. La Comisión también está facultada para aceptar compromisos presentados por Shein para subsanar los asuntos objeto del procedimiento.

Bruselas ha decidido lanzar este expediente sancionador tras examinar los informes de evaluación de riesgos proporcionados por Shein, las respuestas a las solicitudes formales de información de la Comisión, así como información compartida por terceros.

La Comisión envió tres solicitudes de información a Shein el 28 de junio de 2024, el 6 de febrero de 2025 y el 26 de noviembre de 2025, en particular en relación con la protección de consumidores y menores, y sobre la transparencia de sus sistemas de recomendación.