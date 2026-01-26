Bruselas lanza otro expediente sancionador contra X por las imágenes sexualizadas generadas por Grok

El conflicto entre Bruselas y X se produce tras una anterior multa de 120 millones de euros a la plataforma y en medio de tensiones políticas con Washington sobre la regulación de los gigantes digitales.

La investigación se centra en si X ha vulnerado la Ley de Servicios Digitales, especialmente en la protección de mujeres y menores frente a contenidos ilegales y material de abuso sexual infantil.

Bruselas considera insuficientes las medidas adoptadas por la empresa de Elon Musk y advierte que la infracción podría suponer una multa de hasta el 6% del volumen de negocio de X.

La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente sancionador contra X por la generación y difusión de imágenes sexualizadas sin consentimiento mediante su IA, Grok.

Tras varias semanas de dudas, la Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este lunes un nuevo expediente sancionador contra X por generar mediante su herramienta de inteligencia artificial, Grok, imágenes sexualizadas sin consentimiento de usuarios que han compartido sus fotos en la plataforma, en particular mujeres e incluso menores.

Bruselas da este paso al considerar que las medidas correctivas adoptadas en los últimos días por la compañía de Elon Musk para frenar la difusión de estas imágenes son insuficientes y no garantizan que los problemas identificados no vuelvan a producirse. "Limitarlas no es suficiente, tienen que eliminarse por completo", ha dicho un portavoz.

La investigación formal contra Grok podría desembocar en una multa de hasta el 6% del volumen de negocios de la compañía si el Ejecutivo comunitario concluye que Musk ha vulnerado la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a asumir responsabilidades por la difusión de contenidos ilegales.

Bruselas ya impuso en diciembre una primera sanción de 120 millones de euros a X por "engañar" a los usuarios con su sistema de verificación azul. La compañía dispone de 3 meses para pagarla y todavía no la ha abonado.

Pese a su cuantía relativamente modesta, la multa fue duramente criticada por la Casa Blanca de Donald Trump -incluido el vicepresidente JD Vance-, que la tachó de un ataque a la libertad de expresión.

De hecho, a finales de diciembre, Trump impuso restricciones de viaje al excomisario Thierry Breton por su papel en el impulso de la Ley de Servicios Digitales. El nuevo expediente contra Grok amenaza con reavivar, e incluso agravar, el choque entre Bruselas y Washington en torno a los gigantes digitales.

"Los deepfakes sexuales no consentidos de mujeres y niños son una forma violenta e inaceptable de degradación", ha denunciado la vicepresidenta segunda de la Comisión y responsable de Soberanía Tecnológica, la popular finlandesa Henna Virkkunen.

"Con esta investigación, determinaremos si X ha cumplido con sus obligaciones legales en virtud de la Ley de Servicios Digitales, o si ha tratado los derechos de los ciudadanos europeos -incluidos los de mujeres y niños- como daños colaterales de su servicio", explica Virkkunen.

En concreto, Bruselas evaluará si X evaluó y mitigó adecuadamente los riesgos asociados al despliegue de las funcionalidades de Grok dentro de la UE.

"Esto incluye riesgos relacionados con la difusión de contenido ilegal en la UE, como imágenes sexualmente explícitas manipuladas, incluido contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil", explica la Comisión.

El Ejecutivo comunitario también quiere determinar si X cumple con su obligación de evaluar y mitigar otros riesgos sistémicos derivados del despliegue de las funcionalidades de Grok en su plataforma, "incluidos los relativos a la difusión de contenido ilegal, los efectos negativos relacionados con la violencia de género y las graves consecuencias negativas para el bienestar físico y mental".

El 19 de septiembre, Bruselas ya envió a X una solicitud de información relacionada con Grok, que incluía también preguntas relativas al contenido antisemita generado por @grok a mediados de 2025.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha ampliado el procedimiento sancionador abierto contra X en diciembre de 2023 por incumplir sus obligaciones de gestión de riesgos en sus sistemas de recomendación, para incluir también a Grok. La investigación ya cumple dos años sin que Bruselas haya adoptado medidas concretas.

El nuevo expediente sancionador contra Grok tampoco tiene un plazo legal para su conclusión. Como próximos pasos, la Comisión continuará recabando pruebas mediante solicitudes adicionales de información, entrevistas o inspecciones, y podrá imponer medidas provisionales si no se producen ajustes significativos en el servicio X.

La apertura del procedimiento formal faculta además a la Comisión para adoptar medidas de ejecución, incluida la emisión de una decisión de incumplimiento, así como para aceptar compromisos de X destinados a subsanar las cuestiones objeto del procedimiento.

Bruselas recuerda que "existe asistencia disponible a nivel nacional para las personas afectadas negativamente por imágenes generadas por IA, incluido material de abuso sexual infantil o imágenes íntimas no consentidas".

En virtud de la Ley de Servicios Digitales, los ciudadanos pueden presentar reclamaciones ante el Coordinador de Servicios Digitales de su Estado miembro.