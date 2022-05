Las 'apps' favoritas de cada generación: los jóvenes usan Instagram y AliExpress y los adultos Facebook y Amazon

Los españoles utilizan su smartphone una media de 3 horas y 40 minutos al día. Sin embargo, existen diferencias entre las distintas generaciones no sólo en cuanto al tiempo que dedican a su teléfono móvil sino también en lo referente a las aplicaciones que emplean para comunicarse, comprar o gestionar sus finanzas.

Mientras que los más jóvenes se decantan por Instagram o Tik Tok como sus redes sociales favoritas, los más mayores siguen siendo fieles a Facebook. Los adultos utilizan Amazon para sus compras online, mientras que los adolescentes prefieren AliExpress.

Estos son sólo algunas de las conclusiones que se desprenden del informe Digital Consumer by Generation elaborado por Smartme Analytics. El estudio divide a la población en cuatro grupos: Generación Z (18-24 años), Young Millenials (25-34 años), Old Millenials (35-44 años) y Generación X (45-54 años).

Entre sus principales conclusiones, la Generación Z tiene "un perfil digital y social", son usuarios que entienden y aprovechan los beneficios del entorno digital y usan el smartphone principalmente para el entretenimiento y las relaciones sociales. La Generación X es la que más tiempo le dedica a los juegos sociales y la única que mantiene el Candy Crush como la favorita.

Respecto a los Millenials, los más jóvenes son "una generación puente", que tiene conocimiento del entorno digital, pero también más poder adquisitivo. En cambio, los más mayores se caracterizan por un mayor poder adquisitivo y su posición como decisores y responsables de compra. Los primeros destacan por el uso generalizado de apps de viajes y restauración, mientras que lo segundos se decantan por las de eCommerce.

Redes sociales

Una de las categorías analizadas por el informe en la que se ven más diferencias entre las generaciones es en la de redes sociales. La Generación Z dedica a esta tarea casi dos horas al día, cuando la media es de 1 hora y 18 minutos. Aún así, el Smartme Analytics recalca que se ha registrado un "incremento significativo en el tiempo invertido" en todas las edades.

Pero las diferencias no se dan sólo en el tiempo de uso, sino también en las apps empleadas. Instagram se mantiene como favorita entre los más jóvenes (Generación Z y los Young Millenials), mientras que los adultos siguen fieles a Facebook. Además, TikTok sigue creciendo a pasos agigantados y se sitúa por delante de Facebook entre los menores de 25 años.

Logo de Meta en la pantalla de un smartpone delante de los logos de Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp y Oculus. Reuters

Por su parte, el sector de las apps de comunicación es el que más cuota de usuarios registra y el segundo tipo al que más tiempo se le dedica. A la vez es el más homogéneo en cuanto a tendencias de consumo, Whatsapp, con una penetración del 96%, es la opción favorita para todos los segmentos de edad.

A continuación, Gmail y las aplicaciones para realizar llamadas ocupan en todas las generaciones el segundo y tercer puesto. Destaca también la relevancia que poco a poco va adquiriendo Telegram, que adelanta al servicio de SMS y se sitúa en la

cuarta posición entre la Generación Z y los Millennials.

AliExpress vs. Amazon

Por otro lado, el estudio revela que el 85% de los consumidores ha realizado alguna compra online en el último año. Además, constata que la recurrencia de este canal es cada vez mayor y que el uso de la aplicación gana peso frente a la página web. En este sector altamente digitalizado lideran tres compañías nativas digitales: AliExpress, Amazon y Wallapop.

Sin embargo, su posición está muy ligada a la capacidad de gasto de cada una de estas generaciones, ya que AliExpress lidera en los menores de 34 años, mientras que los mayores de 35 prefieren Amazon. Esta última se ve además superada por WallaPop en la Generación Z, que también sitúa a Milanuncios en el cuarto puesto.

Un carro de la compra frente al logo de AliExpress.

En el sector viajes, lidera con claridad Booking, pero destaca el uso de la aplicación para compartir coche Blablacar, que se posiciona en segunda posición para los más jóvenes (entre 18 y 34 años) y quinta en los perfiles más adultos (de 35 años en adelante).

Burger King y McDonald's son las dos aplicaciones más populares en restauración, pero Too Good To Go va ganando relevancia y ocupa ya el segundo lugar en los mayores de 45. Por su parte, Uber Eats continúa siendo una opción principal para la Generación Z y los Young Millennials, pero se ve superada por Glovo en el caso de los adultos.

En cuanto a las aplicaciones de streaming, Netflix es líder indiscutible en todos y cada uno de los grupos de edad, seguida de Amazon Prime Video. Disney+ sigue ganando suscriptores y alcanza podio en Generación Z y Millennials. Respecto a las apps de música, Spotify mantiene su hegemonía, ya que es empleada por el 56% de usuarios de esta categoría.

Una banca más digital

En aplicaciones de banca, el liderazgo de CaixaBank como mayor grupo de España se extiende también al entorno digital. La adquisición de Bankia la sitúa en el primer puesto en todas las edades, reemplazando a BBVA como líder histórico en este ranking.

Smartme Analytics destaca la notable digitalización del sector, así como la presencia de apps de entidades puramente digitales en los cinco primeros puestos (Imagin, ING, Revolut y Openbank). De hecho, Imagin mantiene el liderazgo en la Generación Z por encima de CaixaBank y refuerza su posicionamiento en los Young Millennials, superando a BBVA.

Tarjeta de Imagin bank

El estudio se ha elaborado mediante el análisis por generaciones el comportamiento de los usuarios en sus smartphones, analizando más de 310 millones de huellas digitales, la cuota de usuarios, el tiempo de uso y las visitas diarias, entre otras variables, durante los últimos seis meses.

