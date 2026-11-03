ING impulsa el ahorro para la jubilación con la mayor ampliación de sus planes de pensiones desde 2001

Inversores que buscan exposición selectiva a sectores transformadores y toleran mayor volatilidad encontrarán ese plan más apropiado; su diseño busca capturar crecimiento de empresas vinculadas a esas tendencias.

¿Quién puede beneficiarse más del plan ligado a las tendencias como la inteligencia artificial y la transición energética?

Los productos permiten aportaciones periódicas y traspasos entre planes, de modo que los clientes cambian su estrategia sin rescatar el ahorro y mantienen la operativa digital y ausencia de comisión de custodia.

¿Cómo pueden los clientes adaptar sus ahorros con los nuevos Planes Naranja sin rescatar fondos?

Con los lanzamientos, ING roza los 5.300 millones de euros en planes de pensiones, un incremento interanual del 16 por ciento; ese aumento refleja crecimiento reciente en captación de ahorro para la jubilación.

¿Qué impacto tiene ya esta ampliación en el volumen gestionado por ING?

La gama incluye opciones monetarias, mixtas (bonos y acciones), internacionales e indexadas vinculadas al MSCI World, además de un plan centrado en tendencias como IA, ciberseguridad, salud, transición energética y envejecimiento.

ING explica que quiere ofrecer alternativas para adaptar la planificación de la jubilación a diferentes circunstancias y preferencias de inversión; la ampliación busca cubrir desde baja volatilidad hasta exposición internacional y a tendencias sectoriales.

¿Por qué ING ha lanzado cinco nuevos Planes Naranja y tres EPSV Naranja en el País Vasco?

Los productos mantienen la operativa 100% digital, sin comisión de custodia y permiten realizar aportaciones periódicas o traspasos según las necesidades del usuario.

Con estas incorporaciones, la entidad roza los 5.300 millones de euros en planes de pensiones, lo que representa un crecimiento del 16% interanual.

La nueva oferta incluye opciones monetarias, mixtas, internacionales, indexadas al MSCI World y un plan enfocado en tendencias de futuro como la inteligencia artificial o la transición energética.

ING realiza su mayor ampliación de planes de pensiones desde 2001 con el lanzamiento de cinco nuevos Planes Naranja y tres EPSV en el País Vasco.

ING amplía su propuesta de ahorro para la jubilación con el lanzamiento de cinco Planes Naranja. Además, en los próximos días comercializará también tres nuevas EPSV Naranja en el País Vasco.

Se trata de la mayor ampliación de la gama desde su creación en 2001 y permite ofrecer más alternativas para que cada persona pueda preparar su futuro de acuerdo con sus circunstancias, objetivos y preferencias de inversión.

La nueva propuesta "parte de una idea sencilla y es que no existe una única forma de planificar la jubilación".

Por eso, ING incorpora opciones que abarcan desde una menor exposición a las fluctuaciones hasta la inversión en mercados internacionales y en tendencias que están transformando la economía y la sociedad.

La nueva gama incluye opciones monetarias, mixtas (con bonos y acciones), internacionales e indexadas (ligada al índice bursátil MSCI World), además de un plan vinculado a las tendencias que están transformando el mundo, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la innovación en salud, la transición energética, el envejecimiento de la población y los nuevos hábitos de consumo.

De esta forma, ING roza los 5.300 millones de euros en planes de pensiones, volumen que supone un 16% más interanual.

Los nuevos productos "mantienen la sencillez, transparencia, ausencia de comisión de custodia y operativa digital habituales de la propuesta de ING", recuerda la entidad. Además, permiten realizar aportaciones periódicas y traspasos para adaptar la estrategia a medida que cambian las circunstancias, sin necesidad de rescatar el ahorro.