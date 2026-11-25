La delegación de Valladolid presta servicio a más de 800 ahorradores de la región. El Grupo Mutua gestiona más de 30.000 millones de euros entre fondos, planes de pensiones, carteras discrecionales, seguros de ahorro y alternativas.

¿Cuántos clientes atiende Mutuactivos en Castilla y León y qué peso tiene dentro del Grupo Mutua?

La oficina local presta asesoramiento patrimonial integral y acceso a la gama de fondos de la gestora, carteras de gestión discrecional y productos de inversión alternativa, permitiendo invertir en los mismos productos que Mutua Madrileña según distintos perfiles de riesgo.

¿Qué servicios y productos ofrece la delegación de Mutuactivos en Valladolid a los ahorradores de la región?

La gestora apuesta por el tramo corto de la curva y mantiene una posición táctica de duración en vencimientos cortos, ha reducido el riesgo de crédito y conserva liquidez para aprovechar episodios de tensión. En crédito de menor calidad mantiene una postura prudente.

¿Cómo posiciona Mutuactivos sus carteras de renta fija tras el repunte de las rentabilidades de la deuda pública en 2026?

Dolz de Espejo recomendó mantener exposición a la Bolsa de forma prudente y selectiva, favoreciendo empresas que conviertan inversión en ingresos y caja. Señaló oportunidades en pequeñas compañías europeas, farmacéutica, transición energética y ejemplos como Schneider, Rheinmetall, UniCredit, Santander, Zegona, United Internet e INWIT.

¿Qué recomendaciones de inversión dio Ignacio Dolz de Espejo sobre la bolsa tras la corrección reciente?

Mutuactivos organizó la jornada para abordar los intereses y preocupaciones de los inversores castellanoleoneses y reforzar su modelo de asesoramiento patrimonial local. La cita sirvió para explicar su posicionamiento de carteras ante inflación persistente y políticas monetarias restrictivas.

¿Por qué Mutuactivos celebró un encuentro anual en Valladolid con más de 150 inversores y ahorradores?

La firma resalta su valor diferencial al ofrecer a particulares y empresas de la zona la posibilidad de invertir en los mismos productos que utiliza Mutua Madrileña.

En renta fija, Mutuactivos considera especialmente atractivo el tramo corto de la curva tras los repuntes de rentabilidad, mientras mantiene una posición prudente en crédito y conservando liquidez.

La gestora ve oportunidades selectivas en bolsa, destacando sectores como la inteligencia artificial, las pequeñas compañías europeas, la transición energética y el ámbito farmacéutico.

Mutuactivos reunió en Valladolid a más de 150 inversores y ahorradores para analizar la situación del mercado y su propuesta de asesoramiento patrimonial integral en la región.

Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y de pensiones del Grupo Mutua, celebró el pasado jueves en Valladolid su encuentro anual con inversores y ahorradores. Miguel Olea, director territorial de Mutuactivos en Castilla y León y zona norte de España, presentó una jornada en la que José Carmona, asesor senior de la delegación, entrevistó a Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de la gestora.

El encuentro, con un marcado carácter local, sirvió de marco para abordar los intereses y preocupaciones de los inversores castellanoleoneses. Mutuactivos desembarcó en Valladolid en 2006 y, desde su oficina de la calle María de Molina, 3, presta servicio a más de 800 ahorradores de toda la región.

La delegación, gestionada por Miguel Olea y José Carmona, ha evolucionado hacia un modelo de asesoramiento patrimonial integral, basado en conocer los objetivos, el horizonte temporal y la situación patrimonial de cada cliente.

De izqda. a dcha.: Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto de Mutuactivos, durante su intervención en Valladolid. Mutuactivos

Durante la jornada, Mutuactivos expuso el posicionamiento de sus carteras ante un escenario de inflación persistente y políticas monetarias restrictivas. En este contexto, la gestora ve oportunidades tanto en bolsa como en renta fija, aunque admite que hay que ser selectivos en ambos casos.

Diversificar en renta variable

Respecto a la bolsa, Dolz de Espejo destacó la fuerte corrección que han sufrido los mercados en las últimas semanas, especialmente en el sector tecnológico, por las dudas sobre la rentabilidad y la financiación de las inversiones en inteligencia artificial, en un contexto de endurecimiento monetario.

En su opinión, la intensidad de las caídas contrasta con una economía y unos beneficios empresariales que mantienen su solidez.

Por ello, Mutuactivos estima que no hay que dar de lado a la Bolsa, sino apostar por ella de forma prudente y selectiva.

La inteligencia artificial, en particular, sigue siendo una tendencia de inversión relevante, pero exige un análisis riguroso.

Mutuactivos considera que el mercado distinguirá cada vez más entre las compañías capaces de transformar sus inversiones en ingresos, productividad y generación de caja y aquellas que necesitan seguir consumiendo capital antes de demostrar su rentabilidad.

La gestora también ve potencial en las pequeñas compañías europeas, el sector farmacéutico y la transición energética. Entre las ideas concretas de inversión que se comentaron durante el encuentro aparecen compañías industriales como Schneider y Rheinmetall; bancos como UniCredit y Santander; y empresas de telecomunicaciones como Zegona, United Internet e INWIT.

Plazos cortos en renta fija

Por su parte, Dolz de Espejo explicó que el fuerte repunte de las rentabilidades de la deuda pública a lo largo de 2026 ha vuelto a abrir oportunidades en la renta fija. Ante este escenario, Mutuactivos ve especialmente atractivo el tramo corto de la curva y mantiene una posición táctica de duración en estos vencimientos.

Al mismo tiempo, ha reducido de forma significativa el riesgo de crédito y conserva liquidez para aprovechar posibles oportunidades si vuelven a producirse episodios de tensión en el mercado. En crédito de menor calidad, mantiene una postura prudente.

Asesoramiento profesional

Mutuactivos cuenta con una amplia gama de fondos a través de los que se puede invertir en bolsa y renta fija de forma diversificada, aprovechando su gestión profesional.

Además, cuenta con carteras de gestión discrecional y productos de inversión alternativa, vehículos que han ganado protagonismo en los últimos años en las carteras de los inversores castellanoleoneses.

Miguel Olea, director territorial de Mutuactivos en Castilla y León y zona norte de España, afirma que “en Valladolid, su propuesta de valor se centra en el asesoramiento patrimonial personalizado y de calidad.

Ofrecemos a los ahorradores de la región, ya sean particulares o empresas, invertir en los mismos productos en los que invierte Mutua Madrileña, lo que incluye desde propuestas de sesgo conservador hasta fórmulas más dinámicas, para los que quieran asumir más riesgo”, explica.

El Grupo Mutua cuenta con más de 30.000 millones de euros bajo gestión, entre fondos de inversión, planes de pensiones, carteras de gestión discrecional, seguros de ahorro y productos de inversión alternativa.