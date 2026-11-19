Francisco Hernández Parga es el fundador de Wilco y lidera la estrategia técnica y comercial de la startup; su experiencia dirige el desarrollo de los agentes de IA y las relaciones con grandes grupos clínicos que ya son clientes. Su papel facilita la confianza de inversores y clientes en el proyecto.

Quién es Francisco Hernández Parga y por qué su liderazgo importa para Wilco

La inyección de 2,5 millones permitirá a Wilco reforzar equipos clave y replicar su modelo en mercados con alta demanda de digitalización sanitaria, concretamente Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ese refuerzo operativo facilita tanto pilotos locales como despliegues a gran escala.

Wilco ha sido desplegada por grandes grupos oftalmológicos, veterinarios, estéticos y dentales y un caso concreto de reactivación de pacientes “dormidos” podría generar más de 40 millones de euros de impacto económico según las estimaciones citadas. Estos despliegues sirven como prueba de adopción en el sector.

Qué impacto económico ha demostrado Wilco con clientes como Vitaldent o WM Clinics

Los agentes de IA de Wilco acompañan al paciente desde la solicitud de información hasta la aceptación del plan de tratamiento, gestionando confirmaciones, llamadas y seguimientos que suelen perderse en procesos manuales. No funciona como un call center tradicional; automatiza el tramo crítico previo a la cita.

¿Qué hace exactamente la IA de Wilco para que las clínicas pierdan menos pacientes?

Samaipata y Abac Nest han invertido para acelerar la expansión comercial y técnica de Wilco y aprovechar la demanda de clínicas por soluciones que reduzcan pérdidas de pacientes antes de la consulta. La financiación servirá para reforzar ingeniería, despliegue y ventas y entrar en Europa, EE. UU. y Latinoamérica.

Wilco ya colabora con importantes grupos de los sectores dental, oftalmológico, veterinario y estético, como Vitaldent, Baviera o WM Clinics.

Los fondos obtenidos se destinarán a reforzar sus equipos de ingeniería, despliegue y ventas, además de impulsar su expansión por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

La compañía desarrolla agentes de inteligencia artificial para clínicas sanitarias que ayudan a gestionar solicitudes, evitar la pérdida de pacientes y dar seguimiento a los planes de tratamiento.

La startup española Wilco ha cerrado una ronda de financiación de 2,5 millones de euros liderada por el fondo Samaipata y con participación de Abac Nest.

La startup española Wilco, fundada por Francisco Hernández Parga, ha cerrado una ronda de financiación de 2,5 millones de euros liderada por el fondo Samaipata.

En la operación también han participado el fondo Abac Nest, el brazo de venture capital de Abac Capital, y ejecutivos del sector tecnológico y sanitario.

Con esta inyección de dinero, Wilco reforzará sus equipos de ingeniería, despliegue y ventas, y llevará su modelo al resto de Europa, a Estados Unidos y a Latinoamérica.

Las clínicas sanitarias invierten cada vez más en atraer pacientes, pero entre el 60% y el 80% de las solicitudes se pierden antes de llegar a consulta, con llamadas sin devolver, citas sin confirmar, ausencias y presupuestos que acaban en "me lo tengo que pensar".

Wilco, que no es un call center con inteligencia artificial al uso, ha desarrollado agentes de IA que se ocupan justo de ese tramo. Sus agentes acompañan a cada paciente desde que pide información hasta que acepta su plan de tratamiento.

La startup de Hernández Parga trabaja ya con varios de los mayores grupos oftalmológicos, veterinarios, de estética o dentales como Vitaldent, Baviera o WM Clinics.

Uno de sus clientes ha desplegado Wilco para reactivar pacientes dormidos, un caso de éxito que les podría generar más de 40 millones de euros en impacto económico, según las estimaciones disponibles.