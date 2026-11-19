Descubre imagin, la plataforma financiera móvil de CaixaBank para gestionar tu dinero con transparencia, sostenibilidad y sin comisiones

Ni papeleos ni comisiones de mantenimiento: así es imagin la banca digital que apuesta por hacerlo todo desde el móvil

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves imagin ofrece una gestión bancaria 100% digital desde el móvil, respaldada por la infraestructura y oficinas de CaixaBank. Su propuesta principal incluye cuentas y tarjetas sin comisiones de mantenimiento, además de transparencia total desde el primer día. Dispone de un amplio catálogo financiero que abarca préstamos, seguros, hipotecas, cashback, tienda online y más de 9.000 activos de inversión. La plataforma integra el espacio «Disfruta», con ventajas exclusivas en música, viajes y tecnología, junto a iniciativas de sostenibilidad y regeneración. Preguntas ¿Qué es imagin y por qué se presenta como una banca 100% desde el móvil? imagin es una plataforma financiera del ecosistema CaixaBank que centraliza cuentas, tarjetas, ahorro, inversión y préstamos en una app móvil; su propuesta es permitir todas las gestiones sin acudir a oficina. ¿Qué productos y servicios puedo contratar en imagin desde la app? Desde la app puedes abrir una cuenta sin comisiones, solicitar tarjetas, domiciliar la nómina, contratar ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, y acceder a inversión con más de 9.000 activos. ¿Qué ventajas reales ofrece imagin frente a una cuenta tradicional para un usuario cotidiano? Ofrece ausencia de comisiones en cuentas y tarjetas, herramientas de ahorro y control de gastos integradas, cashback y descuentos en la sección "Disfruta", todo accesible desde el móvil. ¿A quién está dirigida imagin y qué perfiles conectan mejor con su propuesta? Está dirigida a usuarios cómodos con lo digital: personas que gestionan su día a día desde el móvil, buscan transparencia, valoran innovación y criterios sociales o ambientales en sus finanzas.

Consultar el saldo, enviar dinero a un familiar, contratar un seguro o reservar una cantidad para las próximas vacaciones son gestiones cotidianas que deberían resolverse en pocos minutos. Si además se pueden hacer desde el móvil, sin papeleos ni letra pequeña, la experiencia cambia por completo. Esa es la idea sobre la que se construye imagin, una propuesta que merece conocerse con detalle.

Una app financiera pensada para el día a día

imagin es una banca digital nacional que funciona 100% desde el móvil. Se trata de una app en la que puedes gestionar tu dinero con sencillez, acceder a un amplio catálogo de productos financieros y beneficiarte de ventajas que van mucho más allá de lo bancario. Todo reunido en un único espacio, con una navegación clara e intuitiva.

Detrás de la app hay un respaldo sólido: imagin cuenta con los sistemas de ciberseguridad más avanzados y con la fortaleza del grupo CaixaBank. Además, cualquier operativa puede realizarse también en las oficinas de CaixaBank, de modo que cada persona elige el canal que prefiere en cada momento.

Estas son las características que mejor definen la propuesta:

Experiencia 100% digital , con una app de uso sencillo.

, con una app de uso sencillo. Cuentas y tarjetas sin comisiones .

. Un catálogo amplio de productos financieros.

de productos financieros. Ventajas y experiencias exclusivas para la comunidad.

para la comunidad. Compromiso con la sostenibilidad.

Sin comisiones: transparencia desde el primer día

imagin Caixabank

Una de las preguntas más habituales al elegir dónde tener el dinero es cuánto cuesta mantener una cuenta o una tarjeta. En imagin la respuesta es clara, las cuentas y las tarjetas funcionan sin comisiones. Abres tu cuenta digital, solicitas tu tarjeta y empiezas a operar sabiendo exactamente qué condiciones tienes.

Es una ventaja que se aprecia con el paso de los meses. Cuando cada euro rinde más, el presupuesto gana margen, y ese margen puede dedicarse a lo que realmente importa: ahorrar, plantear un proyecto o afrontar el final de mes con más tranquilidad.

Todo en un mismo lugar: productos para cada etapa

imagin Caixabank

Tener una cuenta es el punto de partida, pero las necesidades cambian con el tiempo. Hoy puede ser la nómina, mañana un seguro y, más adelante, una hipoteca. imagin reúne estos productos en la misma app:

Cuenta digital : la base de todo, sin comisiones.

: la base de todo, sin comisiones. Nómina : puedes domiciliarla de forma sencilla.

: puedes domiciliarla de forma sencilla. Tarjetas : para pagar en tu día a día, también por internet.

: para pagar en tu día a día, también por internet. Ahorro : herramientas para construir tu colchón de forma progresiva.

: herramientas para construir tu colchón de forma progresiva. Cashback : una ventaja para que tus compras te devuelvan una parte.

: una ventaja para que tus compras te devuelvan una parte. Préstamos : una opción para financiar un proyecto concreto.

: una opción para financiar un proyecto concreto. Hipotecas : un paso importante, explicado con claridad.

: un paso importante, explicado con claridad. Seguros : protección a tu medida, contratada desde el móvil.

: protección a tu medida, contratada desde el móvil. Productos de inversión : un catálogo con más de 9.000 activos para avanzar a tu ritmo.

: un catálogo con más de 9.000 activos para avanzar a tu ritmo. Tienda online Facilitea: un espacio de compras dentro del universo imagin.

Piensa en un martes cualquiera. Llega la nómina, destinas una parte a tu hucha de ahorro, pagas la cena con la tarjeta y consultas las ventajas disponibles ese día. Todo ocurre en la misma app y en cuestión de minutos.

Disfruta: mucho más que una banca

Aquí está uno de los rasgos que distinguen a imagin. La propuesta no se limita a cuentas y tarjetas, en la sección «Disfruta» de la app, y en otros canales digitales de la marca, se reúnen contenidos, experiencias y beneficios en distintos ámbitos:

Música , con imaginMusic , que conecta a la comunidad a través de experiencias musicales.

, con , que conecta a la comunidad a través de experiencias musicales. Viajes , con ventajas pensadas para quienes siempre tienen una escapada en mente.

, con ventajas pensadas para quienes siempre tienen una escapada en mente. Tecnología , con novedades y descuentos para estar al día.

, con novedades y descuentos para estar al día. Sostenibilidad , con iniciativas que contribuyen al cuidado del planeta.

, con iniciativas que contribuyen al cuidado del planeta. Formación, para seguir aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades.

El resultado es una relación más cercana y constante con tu banca. La app deja de ser un lugar al que se acude solo para revisar el saldo y se convierte en un espacio al que apetece volver. Así se construye una comunidad: con propuestas que aportan valor, más allá de los productos.

¿Para quién es imagin?

imagin Caixabank

Para cualquier persona que busque una forma más sencilla de gestionar su dinero desde el móvil, independientemente de su edad. Si te desenvuelves con soltura en el entorno digital y valoras la rapidez y la claridad, encontrarás aquí una experiencia a tu medida. Estos son algunos de los perfiles que mejor conectan con la propuesta:

Personas digitalmente conectadas , acostumbradas a resolver su día a día desde el móvil.

, acostumbradas a resolver su día a día desde el móvil. Quienes buscan algo más que una cuenta y se identifican con marcas transparentes y de trato cercano.

y se identifican con marcas transparentes y de trato cercano. Personas interesadas en la innovación , atentas a las novedades financieras y tecnológicas.

, atentas a las novedades financieras y tecnológicas. Sensibles al impacto social y ambiental , que desean que su dinero esté alineado con sus valores.

, que desean que su dinero esté alineado con sus valores. De estilos de vida diversos, que encuentran en imagin un espacio abierto y representativo.

Un compromiso real con el entorno

La sostenibilidad en imagin se traduce en acciones concretas. Existen proyectos de regeneración de ecosistemas, y la comunidad forma parte de ese impulso: cada persona que se suma contribuye a que esta forma de entender la banca, más consciente, siga creciendo.

Es también una manera de recordar que el dinero puede generar un impacto positivo, un factor que cada vez más personas tienen en cuenta al elegir dónde tener su cuenta.

Los datos, en pocas palabras

Las cifras ayudan a dimensionar el alcance de la comunidad:

Más de 4 millones de clientes .

. Una valoración media de 4,7 en las tiendas de aplicaciones.

en las tiendas de aplicaciones. Más de 77 millones de accesos al mes .

. Más de 10 millones de Bizum mensuales .

. Miles de préstamos concedidos cada mes .

. Un catálogo de inversión con más de 9.000 activos.

Cuando tantas personas vuelven a la app con tanta frecuencia, es señal de que les resulta útil en su día a día.

Empieza cuando quieras, desde donde estés

Con imagin no hace falta pedir cita ni reservar tiempo en la agenda. Descarga la app, ábrela y recorre lo que ofrece: cuenta digital, tarjeta, ahorro y la sección Disfruta. Avanza a tu ritmo y, si en algún momento prefieres una gestión presencial, las oficinas de CaixaBank están a tu disposición.

Una banca más sencilla, más abierta y con una comunidad detrás. Probarla es fácil, y quedarte con lo que mejor se adapte a ti, todavía más.

Para más información, puedes hacer click aquí.