Desde 2019 Asensio ha ido concentrando su actividad en producir contenidos y, según la evolución patrimonial de la sicav, ese giro empresarial coincidió con la reducción del activo gestionado y la posterior liquidación de la sicav.

¿Cómo ha influido el foco en Zeta Studios en la decisión de cerrar Platino Financiera?

Antonio Asensio Mosbah es hijo del fundador del Grupo Zeta, fue directivo del grupo y ahora dirige Zeta Studios, la productora que mantiene fuera de la venta del conglomerado y que produce series y películas para plataformas.

La sicav tenía 15 millones de euros a cierre del primer semestre y llegó a gestionar 105 millones al término de 2021, por lo que su volumen se redujo notablemente en esos años.

Ya se ha liquidado el vehículo y sus activos fueron dispuestos para devolución, por lo que los partícipes recibirán su correspondiente reembolso según el proceso de liquidación; a futuro, pierden el acceso a la estructura fiscal y de inversión que ofrecía la sicav.

Asensio acordó la disolución y liquidación de Platino Financiera el 6 de octubre tras una reducción de su volumen gestionado y ante el contexto regulatorio que ha cerrado el margen de maniobra de las grandes sicav en España.

Su productora Zeta Studios desarrolla películas y series de gran éxito como 'Élite', 'Superlópez' o 'Tres metros sobre el cielo' para las principales plataformas.

Tras la venta del Grupo Zeta a Prensa Ibérica en 2019, Asensio se centra por completo en la actividad cinematográfica y audiovisual.

La sociedad de inversión pasa de gestionar 105 millones de euros a finales de 2021 a solo 15 millones en el primer semestre del año.

El empresario Antonio Asensio liquida su histórica sicav Platino Financiera, una de las más grandes que permanecían activas en España.

El empresario de cine y televisión Antonio Asensio ha liquidado su histórica sicav Platino Financiera, una de las más grandes que aún pervivían en España tras el cerco del Gobierno a estas sociedades de inversión que utilizan las grandes fortunas para gestionar su patrimonio personal.

Platino Financiera estaba gestionada por UBS Wealth Management desde la absorción de Credit Suisse, y tenía delegados varios mandatos de inversión a Abante y Talenta Gestión. El pasado 6 de octubre acordó la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

A cierre del primer semestre, a la sicav aún le quedaban 15 millones de euros en activos gestionados, con datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lejos quedan los 105 millones de euros que llegó a gestionar Platino Financiera Sicav al término de 2021. Desde entonces, su volumen ha ido menguando al tiempo que Asensio se ha ido centrando cada vez más en la productora Zeta Studios.

Antonio Asensio Mosbah es hijo de Antonio Asensio Pizarro, fundador del Grupo Zeta. Entró en el consejo de administración del grupo mediático con 19 años, en 2000, tras la enfermedad de su padre.

Fue vicepresidente ejecutivo desde 2004 y presidente del consejo de administración desde 2009. En 2019, la familia vendió el Grupo Zeta -editor de medios como El Periódico y Sport- a Prensa Ibérica.

Hoy, Asensio hijo se dedica a crear y producir series y películas con Zeta Studios, que no se incluyó en la venta del Grupo Zeta. Y lo hace para plataformas como Netflix, Movistar Plus, Amazon Prime Video o Mediaset, entre otras.

Entre las producciones asociadas a Zeta Studios, hay títulos tan sonados entre el gran público como Al otro barrio, El silencio del pantano, Superlópez, El hombre de las mil caras, Anacleto: Agente Secreto, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Élite, Olympo, Reyes de la noche o Los secretos de la cortesana.