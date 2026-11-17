Santander AM considera que la cuenta es una "gran oportunidad" para agrandar el mercado de capitales europeo al canalizar ahorro familiar hacia fondos y activos europeos, lo que podría aumentar la inversión en renta variable y crédito en la zona.

Santander AM dice que, en ese caso, ajustará o reestructurará sus fondos para cumplir los criterios o lanzará vehículos específicos orientados a la cuenta, tal como adelantó Jacobo Ortega en la presentación de su estrategia.

La iniciativa plantea dudas sobre cómo aplicar los test de idoneidad de MiFID II a productos designados para la cuenta, porque la norma europea exige evaluar la conveniencia del producto para cada cliente y la cuenta centralizada puede complicar ese proceso.

¿Cómo afecta la cuenta europea de inversión a la obligación de idoneidad bajo MiFID II para las gestoras como Santander AM?

Ya ocurrido: reducirá la demanda potencial de fondos españoles en esa cuenta y limitará el volumen transferido desde ahorradores europeos; posible a futuro: puede obligar a gestoras españolas a adaptar productos o internacionalizarse para mantener cuota.

¿Qué consecuencias tiene para la industria española de fondos que la cuenta europea de inversión (Caife) tenga un alcance limitado?

Porque, según Jacobo Ortega, la gestora ya adapta su oferta a los requisitos de la iniciativa y considera que sus fondos cumplen la condición de financiación europea; si fuera necesario, Santander AM adaptará productos para encajar en la definición.

La firma está a la espera de la autorización del regulador irlandés para lanzar sus tres primeros fondos cotizados (ETF) de la mano de Carne Global.

Las principales ideas de inversión de SAM incluyen renta variable en desarrollados (con preferencia por España y Alemania), renta fija y materias primas vinculadas a la IA.

El escenario central de la gestora para 2027 prevé una 'expansión resiliente' respaldada por la fortaleza de los beneficios empresariales.

Santander Asset Management asegura que cuenta con productos preparados para la nueva cuenta europea de inversión y adaptará su oferta si la regulación final lo requiere.

La cuenta europea de inversión (Caife, Caife Reinversión y Sialpfe) ha sido aprobada por la Diputación Permanente antes del 29N. La CNMV tiene que publicar la lista de fondos elegibles para incluir en la cuenta. Y será el siguiente Gobierno quien desarrolle la reglamentación y letra pequeña del proyecto.

Por ahora, diferentes patronales y despachos de abogados han aventurado que el alcance para la industria local de fondos será pequeño. Y que la iniciativa plantea dudas en torno a la ejecución de la normativa europea MiFID II en cuanto a idoneidad.

Con todo, desde Santander Asset Management aseguran que, "si bien las reglas del juego no están claras al 100%, hoy tenemos bastantes productos que son 100% Financia Europa, y no deberíamos tener problemas".

"Pero, si no, adaptaremos nuestros productos", ha avanzado Jacobo Ortega, director de Inversiones para Europa de SAM, en la presentación de la estrategia de inversión de la gestora para 2027. "Es una gran oportunidad para agrandar el mercado de capitales europeo con ahorro de las familias", ha apostillado.

En el encuentro, SAM ha destacado que ve la fortaleza de los beneficios empresariales como motor de las bolsas. Su escenario central de mercados para el próximo ejercicio, al que da un 55% de probabilidades, es el de una "expansión resiliente".

Bajo ese marco, la gestora del Santander contempla un shock energético persistente, pero contenido; una política monetaria restrictiva durante un tiempo, y resiliencia de la demanda, los beneficios de las empresas y el crédito.

SAM destaca tres ideas de inversión para el año que está a punto de asomar: acciones de mercados desarrollados -en la zona euro, Alemania y España son sus favoritas- apoyadas en el crecimiento de beneficios, y renta fija (crédito de calidad y duración de forma progresiva si la presión energética se modera y los bancos centrales adoptan una posición menos restrictiva) para capturar unos niveles de cupón atractivos.

Pero también materias primas como elemento diversificador, que se ven favorecidas por la inversión en IA o la electrificación.

Este informe es el primero que se elabora bajo el nuevo mandato de su CEO global, Carmen Alonso, que ya se ha puesto a los mandos del brazo de inversión del Banco Santander.

Riesgos

Para José Mazoy, director global de Inversiones de Santander AM, la sostenibilidad fiscal y una fuerte elevación de las tasas de interés son los dos principales riesgos a vigilar por los inversores. Con todo, "ahora estamos viendo un viento de cola bastante fuerte", ha tranquilizado.

Otros riesgos potenciales para el mercado derivados de los anteriores serían un repunte de la inflación, que se desacelere la inversión en inteligencia artificial o haya una menor adopción de la IA, así como la vuelta de políticas comerciales con aranceles como las vistas en EEUU el año pasado.

Entre tanto, SAM continúa innovando con su gama de fondos de inversión para estar "a la vanguardia" del sector. La firma está pendiente del visto bueno por parte del regulador financiero irlandés para lanzar sus tres primeros fondos cotizados (ETF, en inglés): uno de deuda soberana en euros, otro de bonos corporativos en euros y un tercero de renta variable sobre el índice S&P 500. Su proveedor externo es Carne Global.