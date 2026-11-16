JPMorgan engorda su renovada banca privada con un banquero promesa de BNP Paribas

El equipo supera los veinte banqueros privados y mantiene la ratio cliente‑banquero más baja del sector, lo que permite un trato más personalizado y mayor capacidad para captar patrimonios relevantes.

¿Qué tamaño tiene ya el equipo de banca privada de JPMorgan en España y qué efecto operativo tiene?

Mantiene el foco en grandes fortunas (UHNW, más de veinte millones de dólares) pero abre relaciones con cuentas de inicio entre diez y quince millones de dólares si muestran capacidad de crecimiento, ampliando su mercado potencial.

El objetivo es generar nuevo negocio y duplicar activos bajo gestión en banca privada para 2030, además de ampliar el alcance hacia clientes con potencial cuyo patrimonio inicial sea entre diez y quince millones de dólares.

Presa se incorpora como client advisor y reportará a Pablo López Medrano, director general de Banca Privada en España, que dirige la expansión del equipo y la estrategia local.

JPMorgan ha contratado a Enrique Presa para ampliar su red de asesores y ganar capilaridad con familias y grupos empresariales en su plan estratégico hasta 2030. El banco busca reforzar su oferta tras incorporar diez banqueros en 2025 y seis este año.

¿Por qué ha fichado JPMorgan a Enrique Presa para su banca privada en España?

Aunque enfocado en fortunas de ms de 20 millones de dlares, el banco ampla su alcance a clientes potenciales con patrimonios desde 10 a 15 millones de dlares.

La incorporacin se enmarca en el plan estratgico a 2030 con el que la entidad busca generar nuevo negocio y duplicar los activos bajo gestin en banca privada.

Presa se incorporar al equipo liderado por Pablo Lpez Medrano, en una firma que ya supera los 20 banqueros privados tras sumar diez profesionales en 2025 y seis en lo que va de ao.

JPMorgan refuerza su negocio de banca privada en Espaa con el fichaje de Enrique Presa, exbanquero de BNP Paribas Wealth Management, como nuevo client advisor.

JPMorgan refuerza su renovada banca privada en España con el fichaje de un banquero promesa de BNP Paribas Wealth Management. Se trata de Enrique Presa, que llevaba más de siete años en la entidad francesa.

Presa llega al banco norteamericano como client advisor, según ha podido confirmar este periódico con fuentes del mercado.

Estará bajo las órdenes de Pablo López Medrano, director general de Banca Privada en España de JPMorgan, quien asumió su cargo en el verano de 2025 sustituyendo a Borja Astarloa cuando éste promocionó por el grupo como responsable de Inversiones y Asesoramiento para Banca Privada en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

A finales de 2023, JPMorgan lanzó un plan estratégico con horizonte hasta 2030, con el objetivo de generar nuevo negocio y duplicar el volumen de activos bajo gestión en el segmento de banca privada.

La incorporación de nuevos asesores ha permitido a la entidad estadounidense ganar en capilaridad y establecer nuevas relaciones con familias y grupos empresariales. El fichaje de Presa es el último destinado a atender este desarrollo del negocio y este mayor alcance.

En 2025, se incorporaron a la firma diez nuevos banqueros. Y, este año, JPMorgan ya lleva incorporados seis asesores más.

El equipo de la firma en España supera ya los 20 banqueros privados, y el banco mantiene la ratio cliente-banquero más baja de todo el sector, conforme a las fuentes consultadas.

Mayor amplitud de miras

En una entrevista reciente, López Medrano reafirmó que el enfoque de JPMorgan en banca privada sigue centrado en el segmento de grandes fortunas (UHNW, en inglés), esto es, personas o familias con más de 20 millones de dólares (18 millones de euros) en activos invertibles. Si bien no existe una regla definida al respecto.

No obstante, como parte del plan de crecimiento referido anteriormente, que tiene espíritu global y no sólo local, la firma amplió su alcance en el mercado, lo que supone iniciar relaciones con clientes con cuentas a partir de entre 10 a 15 millones de dólares (9 a 13,5 millones de euros) de inicio si tienen potencial y capacidad de crecimiento, algo por debajo de su target natural.