El Parlamento Europeo rechaza la directiva de la estrategia de inversión minorista

El texto omnibus de la RIS proponía cambios en MiFID II, IDD, UCITS, AIFMD y Solvencia II, normas que regulan la protección del inversor, la comercialización de fondos y la supervisión de vehículos gestionados, por lo que afectan a productos, obligaciones de información y requisitos prudenciales.

Lo más probable es que vuelva a negociarse con el Consejo y el expediente regrese a la comisión ECON del Parlamento para identificar desacuerdos; luego se votaría de nuevo en Pleno o se tramitarían enmiendas.

¿Cómo se reabrirá la tramitación y qué pasos seguirá la directiva RIS tras el rechazo en el Pleno?

La publicación prevista en el Diario Oficial de la UE en enero de 2027 se retrasará al menos varios meses porque el expediente deberá reabrirse y renegociarse con el Consejo.

¿Qué consecuencias inmediatas tiene para la publicación en el DOUE que el Pleno haya rechazado el texto?

El Pleno votó en contra porque varios diputados reclamaron cambios puntuales en el texto aunque no rechazaron la iniciativa en su conjunto; el rechazo fue estrecho y se interpreta como demanda de modificaciones concretas.

La opción más probable es que se reabran las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo para modificar los puntos de desacuerdo y someter un nuevo texto a votación.

La decisión obligará a retrasar al menos unos meses la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea, prevista inicialmente para enero de 2027.

El resultado ha sido inesperado, ya que el texto contaba previamente con el respaldo político del Consejo Europeo y la aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado la directiva de la Estrategia de inversión minorista (RIS) por un estrecho margen de 14 votos (286 a favor, 300 en contra y 23 abstenciones).

El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado, por 14 votos, el acuerdo alcanzado con el Consejo Europeo sobre la directiva de la Estrategia de inversión minorista (RIS, por sus siglas en inglés).

La tramitación no ha terminado, pero la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), prevista para enero de 2027, se verá obligada a retrasarse al menos unos meses.

El acuerdo provisional sobre la directiva ómnibus de la RIS, que modifica normativas financieras europeas como MiFID II, IDD, UCITS, AIFMD y Solvencia II, no ha sido aprobado. El resultado ha sido de 286 votos a favor, 300 en contra y 23 abstenciones.

Según el despacho finReg 360, "se trata de un resultado inesperado". El texto contaba con el acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo de diciembre de 2025, con el respaldo de los Estados miembros en el Coreper de junio de 2026 y con la aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento también de junio de 2026. "Todo apuntaba a que hoy culminaría su tramitación", según el despacho.

Como interpreta finReg 360, "el estrecho margen del rechazo parece indicar que el Parlamento no se opone a la iniciativa en su conjunto, sino que reclama modificaciones en determinados aspectos del texto".

En este punto, la vía más probable es que se reabra la negociación con el Consejo, por lo que el expediente volvería al ECON para identificar los puntos de desacuerdo y negociar con el Consejo un nuevo texto, que tendría que someterse de nuevo al Pleno.

Las otras dos alternativas, aunque menos probables, son enmiendas en el Pleno (el reglamento interno del Parlamento prevé que, si el acuerdo no obtiene la mayoría, se abra un nuevo plazo de enmiendas que se votarían en una sesión posterior, aunque si el texto resultante se aparta de lo pactado, el Consejo tendría que volver a pronunciarse), o bien la retirada de la propuesta por la Comisión.