Mutuactivos ve oportunidades en el sector tecnológico tras las últimas caídas

Mutuafondo Tecnológico es el fondo de renta variable tecnológica de Mutuactivos, lanzado en 1999, con más de dos décadas de inversión en el sector; en diez años ha registrado una rentabilidad anualizada superior al 17 por ciento y acumula más del 20 por ciento en 2026.

La OPV de Anthropic servirá como prueba del interés del mercado por empresas de IA con grandes necesidades de capital; su valoración y demanda permitirán ver si los inversores compran el argumento de crecimiento frente al reto de rentabilizar la inversión.

¿Qué importancia tiene la salida a bolsa de Anthropic para medir el apetito inversor en IA?

La gestora identifica a esas hyperscalers por su liderazgo en computación en la nube y capacidad de distribuir modelos de IA a escala, lo que les da ventajas competitivas para convertir inversión en ingresos sostenibles.

A corto plazo ya ha ocurrido una rebaja de precios que mejora la valoración relativa y crea oportunidades de entrada; a medio plazo podría favorecer revalorizaciones si la demanda de chips para IA se mantiene. Mutuactivos sitúa a los semiconductores como su interés más inmediato.

¿Qué consecuencias tiene la caída de los semiconductores para los inversores a corto y medio plazo?

Mutuactivos sostiene que las recientes caídas han abaratado acciones clave, mientras los resultados empresariales y el crecimiento de la computación en la nube siguen respaldando las perspectivas de negocio. Su gestor Jaime de León considera que esa divergencia entre precio y resultados crea ventanas de compra.

El fondo especializado Mutuafondo Tecnológico acumula una revalorización superior al 20% en 2026 y una rentabilidad anualizada del 17% en los últimos diez años.

La próxima salida a bolsa de Anthropic servirá como prueba clave para medir la capacidad del mercado de rentabilizar las fuertes inversiones en inteligencia artificial.

La gestora identifica la mejor oportunidad a corto plazo en los semiconductores por sus valoraciones atractivas, mientras que sitúa a las grandes plataformas en la nube a largo plazo.

Mutuactivos aconseja aprovechar las recientes caídas en el sector tecnológico para invertir, respaldándose en los sólidos resultados empresariales del sector.

Durante las últimas semanas, las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial han pesado sobre las compañías tecnológicas, ya que el mercado se pregunta si el crecimiento del negocio será suficiente para justificar los desembolsos que exige su desarrollo.

En Mutuactivos consideran, sin embargo, que las caídas han abierto oportunidades de inversión en un sector cuyos resultados empresariales siguen respaldando sus perspectivas de crecimiento.

“Creemos que hay que aprovechar las caídas”, afirma Jaime de León Calleja, gestor de renta variable de Mutuactivos especializado en tecnología. Su visión se apoya en la evolución de las empresas vinculadas a la IA y en el crecimiento del negocio de computación en la nube de las grandes plataformas tecnológicas, dos señales que considera relevantes para valorar su capacidad de generar rentabilidad en el futuro.

La incertidumbre sobre la sostenibilidad del esfuerzo inversor explica parte de la presión bursátil, pero también es, a juicio del gestor de Mutuafondo Tecnológico, lo que ha generado una oportunidad.

La clave está en distinguir entre las dudas del mercado y las perspectivas de los distintos negocios que participan en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los chips, en el punto de mira

Para Mutuactivos, la mejor oportunidad a corto plazo se encuentra en los semiconductores, después de las ventas registradas en las últimas semanas y el consecuente abaratamiento de sus acciones. Este segmento proporciona los chips necesarios para desarrollar y utilizar los modelos de IA y constituye uno de los pilares de su infraestructura.

Además, tras esas caídas su valoración se ha vuelto más atractiva: el Nasdaq 100 cotiza ahora a unas 14 veces los beneficios previstos para 2028.

Para la gestora de Mutua, las correcciones no alteran su convicción sobre el desarrollo de la IA, pero sí hacen necesario diferenciar las oportunidades por horizonte temporal: mientras que los semiconductores concentran su interés más inmediato, a largo plazo la atención se dirige hacia las grandes plataformas tecnológicas.

En este sentido, Google, Amazon y Microsoft figuran entre los llamados hyperscalers, compañías que ofrecen servicios de computación en la nube a gran escala. Mutuactivos considera que este grupo representa la alternativa más sólida dentro del sector para participar en la expansión de la inteligencia artificial con una perspectiva de largo plazo.

“Infraestructura y distribución de modelos serán claves”, señala Jaime de León Calleja. Su planteamiento pone el acento tanto en los recursos necesarios para que funcione esta tecnología como en las plataformas que permiten acercarla a empresas y usuarios.

El reto del capital

Este debate sobre la inversión y la rentabilidad de la IA tendrá una prueba relevante con la próxima salida a bolsa de Anthropic, que permitirá medir el apetito de los inversores por las compañías que desarrollan esta tecnología.

La empresa ha rebajado sus aspiraciones y apunta ahora a una valoración de 1,33 billones de dólares en su oferta pública de venta (OPV). Una cifra que refleja el enorme potencial de la inteligencia artificial, pero que también pone de manifiesto las extraordinarias necesidades de capital de estas compañías.

“Nunca habíamos visto a una compañía crecer tan rápido”, afirma el gestor de Mutuafondo Tecnológico, que considera que Anthropic se dirige a un mercado potencial de gran tamaño, aunque mantiene una cautela fundamental: su capacidad para rentabilizar los importantes compromisos de inversión asumidos.

Ese equilibrio entre crecimiento y retorno resume el desafío del sector. El potencial de la inteligencia artificial sigue ofreciendo argumentos para invertir, pero su traducción en valor dependerá de que las compañías conviertan la expansión del negocio en resultados capaces de sostener el capital comprometido.

Mutuafondo Tecnológico

Mutuactivos viene invirtiendo con éxito en el sector tecnológico desde hace más de dos décadas a través de Mutuafondo Tecnológico. Su rentabilidad anualizada en los últimos diez años supera el 17% (casi siete puntos por encima de su índice de referencia) y solo en lo que va de 2026 acumula una revalorización superior al 20%.

Lanzado en 1999, invierte en compañías de software y hardware, así como en empresas vinculadas a nuevas tendencias, entre ellas la inteligencia artificial. Su estrategia combina la gestión activa con el análisis fundamental de los negocios y un horizonte a medio y largo plazo, con el objetivo de superar la evolución de su índice de referencia, el Nasdaq 100.

Entre sus principales posiciones figuran Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Micron y Amazon, que reflejan su exposición tanto a los semiconductores como a las grandes plataformas tecnológicas.