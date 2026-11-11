Ricardo Cañete se desliga del consejo de Panza Capital para lanzar su propio fondo de bolsa

Los inversores actuales no ven cambios automáticos en la gestión de los fondos, que permanecen bajo el equipo restante; además, la gestora mantiene una cartera concentrada en cíclicas y evita España, por lo que el perfil de riesgo y geográfico de los vehículos no cambia por su salida.

Cómo afecta a los inversores de Panza Capital que Cañete se vaya y que la gestora evite exposición a España.

Ya ha ocurrido la pérdida del vínculo formal de un fundador y consejero, lo que reduce el vínculo simbólico con el equipo original. Podría ocurrir una menor atracción para ciertos clientes que valoraban su nombre o, alternativamente, escaso impacto si Panza mantiene su equipo y acuerdos de distribución.

Qué consecuencias tiene para Panza Capital la marcha definitiva de Cañete; qué ya ha ocurrido y qué podría pasar.

Según fuentes, el fondo será para friends & family y su tamaño inicial no superaría los diez millones de euros, con gestión o asesoramiento independiente.

¿Cómo será la estructura y el tamaño inicial del fondo que prepara Cañete?

Se desvincula porque está ultimando el lanzamiento y la promoción de su propio fondo de acciones que gestionará o asesorará de forma independiente para una tercera entidad.

Ricardo Cañete es un gestor veterano que fue cogestor y socio fundador de Panza Capital y antes trabajó en Popular, Mutuactivos y Bestinver. Tras dejar la gestión volvió como consejero independiente y dio clases en universidades y escuelas de negocio.

¿Quién es Ricardo Cañete y qué trayectoria tiene antes de lanzar su propio fondo?

Panza Capital administra actualmente 240 millones de euros, con la mitad de su cartera concentrada en el sector de la construccin exterior.

El nuevo proyecto de Caete contar con una clientela 'friends & family' y un volumen inicial previsto de hasta 10 millones de euros.

El exgestor prepara el lanzamiento o promocin de su propio fondo de bolsa de forma independiente para una tercera entidad.

Dos años y medio después de abandonar la gestora que cofundó, pero a la que siguió ligado como consejero en su consejo de administración, Ricardo Cañete se desvincula definitivamente de Panza Capital.

El exgestor de Popular, Mutuactivos, Bestinver y Panza llevaba desde febrero de 2024 como consejero independiente en Panza. Aunque su colaboración era a nivel empresarial, no en lo que atañe al diseño y gestión de las carteras de los fondos de la firma.

Este segundo rol lo abandonó al año y medio de cofundar Panza Capital junto a otros ex de Bestinver como Beltrán de la Lastra, Gustavo Trillo o Maximiano Pablos.

En este tiempo, Cañete ha estado alejado de los mercados financieros, probando suerte como docente en algunas universidades y escuelas de negocio, según fuentes del mercado conocedoras.

Ahora, el gestor se desliga del todo de Panza Capital porque, conforme a las fuentes consultadas, ultima el lanzamiento o promoción de su propio fondo de inversión en bolsa.

Cañete gestionará o asesorará de forma independiente un fondo de acciones para una tercera entidad, con una clientela conformada por amigos y familiares (friends & family, en el argot financiero) y un volumen que, presumiblemente, no pasaría de los 10 millones de euros en su fase inicial. Aunque todavía no han trascendido más detalles del proyecto.

En la actualidad, Panza Capital administra 240 millones de euros. Su fondo más exitoso, Panza Valor, cuenta con 118 millones en activos y sube un 7,35% este año tras haber ganado más de un 11,8% el pasado ejercicio.

En la presentación de su última carta trimestral a inversores, los responsables de Panza reconocieron que tienen concentrada la mitad de su cartera en el sector de la construcción.

Su tesis es que la construcción de casas en Reino Unido, norte de Europa y EEUU tiene que despegar, y ven margen para ganar aún más peso en el sector. Sin embargo, la gestora evita exponerse a España.