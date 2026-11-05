El megafondo de Seaya invierte 71,5M en la 'fintech' alemana de pagos Pliant junto a Speedinvest

Pliant quiere automatizar la gestión del gasto y optimizar flujos transaccionales usando IA para detección de fraudes, conciliación y análisis de gastos; esa estrategia busca diferenciar su oferta para bancos y plataformas que externalizan infraestructuras de pago.

¿Qué hay detrás de la apuesta por soluciones de pago basadas en inteligencia artificial de Pliant?

Seaya Nova es el megafondo de growth de Seaya focalizado en scaleups europeas y está liderado por Beatriz González y Vinoth Jayakumar; su objetivo es levantar al menos 1.000 millones y apoyar escalados globales.

¿Qué papel juega Seaya Nova en el ecosistema y quiénes la lideran?

La inversión financiará apertura de mercado y adaptación regulatorias para esos países, además de acelerar producto (tarjetas, cuentas multimoneda y automatización) y contratación local. En el corto plazo implica más oficinas y refuerzo comercial.

¿Cómo afectará la financiación a la expansión internacional de Pliant en Estados Unidos y Canadá?

Superar 100 millones de dólares ARR confirma que su plataforma B2B de pagos tiene tracción comercial y justifica atraer inversores de talla como Seaya, Speedinvest y Molten Ventures. Ese hito facilita acceso a capital para escalar en Estados Unidos y Canadá.

Seaya Nova ha co‑liderado la serie C de 80 millones de dólares para apoyar la expansión internacional de Pliant y su desarrollo de soluciones de pago con IA. La operación encaja con la estrategia growth de Seaya para convertir tecnológicas europeas en líderes globales.

¿Por qué ha invertido Seaya Nova en la fintech alemana Pliant junto a Speedinvest?

Esta es la primera operación de Seaya Nova tras realizar un primer cierre de 600 millones de euros para su nuevo megafondo de scaleups.

La inversión impulsará la expansión internacional de la fintech en EE. UU. y Canadá, así como el desarrollo de soluciones de pago basadas en IA.

Pliant, especializada en soluciones modulares de pago B2B y tarjetas corporativas, ha superado los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales.

Seaya Nova colidera junto a Speedinvest una ronda Serie C de 71,5 millones de euros (80 millones de dólares) en la fintech alemana Pliant.

El nuevo megafondo de scaleups de Seaya empieza a desplegar su capacidad de inversión con una primera operación días después de hacer su primer cierre con 600 millones de euros.

Seaya Nova ha coliderado junto a Speedinvest una ronda de financiación serie C de 80 millones de dólares (unos 71,5 millones de euros al cambio actual) en Pliant, fintech alemana especializada en soluciones modulares de pago B2B.

La operación ha contado también con la inversión de Illuminate Financial, Motive Partners y Molten Ventures.

Fundada en Berlín en 2020, Pliant ha desarrollado una plataforma tecnológica que permite a empresas, bancos y otras entidades financieras gestionar y automatizar sus pagos a través de una infraestructura flexible e integrada en sus propios sistemas.

Su oferta incluye la emisión de tarjetas corporativas, cuentas de pago, operaciones en distintas divisas y herramientas de gestión del gasto empresarial.

Recientemente ha superado los 100 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales y cuenta con más de 300 empleados distribuidos en ocho oficinas.

Entre sus clientes figuran compañías de sectores como viajes, seguros y tecnología, además de bancos, fintechs y plataformas de software que utilizan su infraestructura para desarrollar sus propias soluciones de pago. Destacan grandes nombres como Commerzbank, Decathlon o BMW.

Crecimiento internacional

La inversión permitirá a Pliant continuar su expansión internacional, con especial foco en Estados Unidos y Canadá, preparar su entrada en nuevos mercados y acelerar el desarrollo de sus soluciones de pago basadas en inteligencia artificial (IA).

Seaya Nova es un fondo growth que apoya a las compañías tecnológicas europeas en su ambición por convertirse en líderes globales. Está liderado por Beatriz González y Vinoth Jayakumar.

Su ambición es levantar, al menos, 1.000 millones de euros. Y en un tiempo récord de tan sólo seis meses ha logrado hacer un primer cierre de 600 millones con compromisos del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Santander, que es accionista de la gestora.

Como parte de esta nueva etapa de crecimiento internacional, Seaya va a abrir una nueva oficina en Londres.