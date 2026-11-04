Indexa Capital exporta a Francia sus carteras de fondos como antesala de la cuenta europea de inversión

Indexa administra alrededor de 6.400 millones de euros en total y aproximadamente 5.561 millones están en carteras discrecionales de fondos, según cifras de Inverco a cierre de junio.

¿Cuánto peso tiene hoy en España la gestión de carteras de fondos dentro del negocio de Indexa Capital?

A patrimonios algo mayores que ya hayan aprovechado los límites fiscales de instrumentos locales (seguros unit linked, PER o PEA) y buscan diversificar fuera de esos productos.

¿A qué tipo de patrimonios franceses va dirigida la oferta de carteras de fondos de Indexa?

Indexa ofrece cuentas custodiadas en Francia y declara la fiscalidad de forma automatizada; eso permite a clientes residenciados en Francia cumplir obligaciones fiscales más fácilmente. Respuesta (potencial): a medio plazo podría aumentar la adopción de carteras de fondos si los clientes perciben menores fricciones administrativas.

¿Qué consecuencias tiene para los clientes franceses que Indexa gestione las carteras con fiscalidad francesa automatizada?

Saxo Banque actúa como banco custodio de las cuentas de valores en Francia y facilita la custodia local necesaria para ofrecer carteras de fondos con fiscalidad francesa automatizada.

Indexa busca preparar la llegada de la cuenta europea de inversión (Caife) y testar mercado antes de expandir su oferta europea, aprovechando un custodio local y la automatización fiscal en Francia.

Indexa elevó su beneficio neto un 120% hasta los 3,5 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026.

La compañía busca alcanzar los 30 millones de euros gestionados en Francia en tres años y contempla expandir sus servicios a otros países europeos.

El movimiento prepara a la 'fintech' española para la futura llegada de la cuenta europea de inversión y la implantación del PEA en el mercado francés.

Indexa Capital lanza sus carteras discrecionales de fondos indexados en Francia con Saxo Banque como banco custodio y fiscalidad automatizada.

Indexa Capital lleva sus populares carteras discrecionales de fondos indexados a Francia. El gestor automatizado español ya lleva varios años operando en el país galo, pero por la vía de los seguros con distintos socios y marcas. Sin embargo, ahora lanza la ofensiva total por el mercado vecino como antesala o preparación de la cuenta europea de inversión promovida por la Unión Europea.

Desde esta semana, Indexa ofrece sus carteras de fondos de inversión con un banco custodio en Francia y con la fiscalidad francesa gestionada de forma automatizada.

Para ello, la fintech española ha seleccionado a Saxo Banque, filial en Francia de Saxo Bank, con quien ya colabora en Bélgica desde 2019 y que ahora también les puede ofrecer el servicio de custodia de las cuentas de valores de sus clientes en Francia.

"Las carteras de fondos son nuestro principal servicio en España, donde somos líderes en gestión independiente (no parte de un grupo bancario) de carteras de fondos. Esperamos que, a largo plazo, acabaremos también siendo líderes de este servicio en Francia", confían desde Indexa.

En la actualidad, Indexa Capital administra unos 6.400 millones de euros, de los cuales 5.561 millones se concentran en carteras discrecionales de fondos, con cifras de Inverco a cierre de junio.

En Bélgica lleva presente seis años, donde cuenta con 31 millones en carteras de fondos, el 0,5% del patrimonio total. Y en Francia, donde todavía tienen poco volumen (5 millones en seguros de vida-ahorro unit linked), esperan alcanzar los 30 millones de euros en el plazo de tres años.

"Internacionalizar el negocio de gestión patrimonial es muy difícil, porque necesitas ganar la confianza de los clientes. La tenemos en España, y tenemos que conseguirla fuera también", señala a este periódico François Derbaix, cofundador y co-consejero delegado de Indexa Capital.

"Las carteras de fondos no son un producto muy popular en Francia, porque no tienen la ventaja fiscal de la que dispone el seguro de vida-ahorro, pero es un paso previo a la cuenta europea de inversión francesa homologable a la Caife española", avanzan desde la fintech.

La Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa (Caife) es un producto financiero pendiente de convalidación en España que pretende mover ahorro improductivo en depósitos y cuentas bancarias hacia acciones europeas de forma directa o indirectamente con fondos y ETF (fondos cotizados).

Permite una aportación dineraria máxima de 150.000 euros, y si se mantiene la inversión durante al menos cinco años, los primeros 10.000 euros de ganancia quedan 100% exentos de tributación, y el exceso cuenta con una bonificación fiscal del 20%.

Como detalla Derbaix, sus carteras de fondos irán destinadas a patrimonios algo mayores en Francia que ya hayan invertido el máximo legal en productos de ahorro e inversión locales con ventajas fiscales como los seguros de vida-ahorro unit linked, los planes de pensiones (Plans d’Épargne Retraite o PER) o los planes de ahorro en acciones (Plans d'Épargne en Actions o PEA).

PEA y otros países europeos

De hecho, más adelante Indexa lanzará los PEA, equivalentes a la Caife española, también con Saxo Banque como banco custodio en Francia.

Tras hacerse un hueco en España, ganar algo de presencia en Bélgica y empezar a rodar más rápido en Francia, en paralelo Indexa está valorando ofrecer sus servicios en algún otro país europeo, con el objetivo de "convertirnos en el gestor de carteras independiente líder en Europa, y con las comisiones más bajas de forma sostenible a largo plazo".

La fintech publicó este martes sus últimos resultados, elevando su beneficio neto un 120%, hasta los 3,5 millones de euros, en los nueve primeros meses de 2026.