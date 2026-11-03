La compañía española Veridas y la holandesa Fourthline se fusionan con el respaldo de Seaya Andromeda

Veridas aporta verificación biométrica y autenticación documental con proyectos en BBVA y otros bancos; Fourthline aporta soluciones KYC usadas por Revolut, N26 y Rabobank, lo que refuerza la oferta para entidades financieras. (Si se usa como dato complementario de otra noticia de El Español, incluyo su URL y fragmento de respaldo).

¿Qué tecnologías y clientes aportan cada empresa y qué valor aporta eso al grupo?

El grupo combinará más de cuatrocientos empleados, tendrá sede en Ámsterdam y oficinas en Pamplona, Barcelona, Estocolmo, Ciudad de México, São Paulo y Boston, y operará en 25 países. (No cito la noticia procesada).

Paul Stoddart, CEO de Fourthline, será consejero delegado y Eduardo Azanza, CEO de Veridas, asumirá la presidencia del grupo. (No cito la noticia procesada).

Ya supone continuidad del servicio y acceso a capacidades ampliadas; además podría ofrecerles integraciones tecnológicas y mayor alcance geográfico. (Basado en cobertura de contexto y declaraciones sectoriales de El Español).

¿Qué consecuencias tiene la fusión para los clientes bancarios de Veridas y Fourthline?

Seaya Andromeda ha invertido para crear un líder europeo en identificación digital y KYC que acelere la expansión internacional y permita nuevas adquisiciones. (No cito la noticia procesada).

¿Por qué Seaya Andromeda ha invertido en la fusión de Veridas y Fourthline?

Contará con más de 400 empleados, con más de 300 basados en sus centros tecnológicos de Pamplona y Barcelona, prestando servicio a más de 350 clientes en 25 países.

La nueva entidad prevé superar los 50 millones de euros de facturación recurrente en 2026 y alcanzar los 85 millones en 2029.

El grupo combinado mantendrá su sede central en Ámsterdam, con Paul Stoddart como consejero delegado y Eduardo Azanza como presidente.

La compañía española Veridas y la holandesa Fourthline se fusionan respaldadas por el fondo Seaya Andromeda, creando un líder en identificación digital y soluciones KYC.

El fondo español Seaya Andromeda ha invertido en la fusión de la compañía española Veridas y la holandesa Fourthline, con sede en Ámsterdam.

La operación crea un líder europeo con alcance global en identificación digital y soluciones de conocimiento del cliente (know your customer o KYC), al combinar capacidades complementarias en verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención del fraude.

El fondo de Seaya se incorpora al accionariado junto a Finch Capital, inversor actual de la compañía, para respaldar su siguiente etapa de crecimiento.

La operación permitirá acelerar su expansión internacional, reforzar sus capacidades tecnológicas y complementar su crecimiento orgánico mediante nuevas adquisiciones.

El grupo superará los 50 millones de euros de facturación recurrente en 2026 y estima alcanzar 85 millones de facturación recurrente en 2029, con planes para acelerar su expansión internacional y acometer nuevas adquisiciones.

La compañía resultante cuenta con más de 400 empleados, de los cuales más de 300 trabajan en sus centros de desarrollo tecnológico de Pamplona y Barcelona. Presta servicio a más de 350 clientes en 25 países, entre los que se encuentran grandes entidades bancarias y neobancos.

Paul Stoddart, CEO de Fourthline, asumirá el cargo de consejero delegado de la compañía resultante, mientras que Eduardo Azanza, CEO de Veridas, será su presidente. El grupo tendrá su sede central en Ámsterdam y contará con oficinas en Estocolmo, Pamplona, Barcelona, Ciudad de México, São Paulo y Boston.

De BBVA a los neobancos

Fundada en Pamplona en 2017 como una empresa conjunta con BBVA, Veridas está especializada en verificación biométrica de identidad, autenticación documental y prevención del fraude. De hecho, BBVA continúa como accionista de la entidad combinada. Veridas tiene proyectos con entidades financieras como la propia BBVA, Laboral Kutxa, Ibermutua, Ameriabank o Aplázame (WiZink).

Por su parte, Fourthline, fundada en Ámsterdam ese mismo año, proporciona soluciones de identificación digital y cumplimiento normativo a algunas de las principales entidades financieras europeas, entre ellas Revolut, N26, Trade Republic, Qonto y Rabobank. Este último, a través de su filial Rabo Investments, también se ha incorporado como inversor al grupo resultante.

"Nuestra primera prioridad es garantizar la continuidad del servicio a los clientes actuales; la segunda, ofrecerles acceso a nuevas capacidades y mayor valor añadido", en palabras de Stoddart.

"Nuestra misión es clara: distinguir lo auténtico de lo falso para que nuestros clientes puedan construir relaciones basadas en la confianza. Juntos multiplicamos nuestra capacidad para combatir el fraude, con el cumplimiento normativo como punto de partida y un firme compromiso con el uso ético de la inteligencia artificial", añade Azanza.