Un fondo de Bankinter Investment y otros coinversores lanzan una oferta por el 100% de ATOM Hoteles Socimi

ATOM posee veinte hoteles con más de 5.100 habitaciones y activos valorados en 830,9 millones de euros; esa diversificación por ubicación y operador respalda la tesis de valor del comprador y la capacidad de generar ingresos recurrentes.

¿Cómo está formada la cartera de ATOM Hoteles y qué importancia tiene para la oferta?

La gestión activa continuará siendo ejercida por Bankinter Investment junto a GMA; ambas entidades han expresado su intención de mantener participaciones superiores al cinco por ciento, lo que les deja influencia significativa en la compañía.

Ya ocurrido: la oferta es voluntaria y dirigida a la totalidad de accionistas, que pueden aceptar total o parcialmente y obtener liquidez inmediata. Posible: si la mayoría acepta, la estructura accionarial cambiará y Bankinter y coinversores consolidarán la gestión y las decisiones estratégicas.

¿Qué consecuencias tiene la oferta para los accionistas de ATOM Hoteles y qué ya ha ocurrido?

La oferta es de 15,79 euros por acción, que valora el capital de ATOM en 509,8 millones de euros y se comunica como prima respecto al valor de los activos a 30 de octubre tras ajustes.

¿Qué precio ofrece Bankinter Investment por acción de ATOM Hoteles y qué valor representa sobre el capital?

Bankinter Investment busca integrar la socimi en su FIL alternativo para controlar una cartera hotelera con capacidad de generación de rentas y creación de valor a largo plazo; la operación encaja con su estrategia de inversión en activos de la economía real.

¿Por qué Bankinter Investment ha lanzado una oferta por el 100% de ATOM Hoteles Socimi?

El periodo de aceptación de la oferta arrancará el 2 de noviembre y finalizará el 4 de diciembre de 2026.

ATOM cuenta con una cartera de 20 hoteles y 5.100 habitaciones valorada en 830,9 millones de euros, y mantendrá la gestión de Bankinter Investment y GMA.

La oferta supone un evento de liquidez opcional para los accionistas actuales, mientras que la Socimi continuará cotizando en el BME Growth.

Bankinter Investment y otros coinversores lanzan una oferta voluntaria de adquisición por el 100% de ATOM Hoteles Socimi valorada en 509,8 millones de euros (15,79 euros por acción).

Bankinter Investment ha lanzado una oferta voluntaria de adquisición sobre el 100% del capital de ATOM Hoteles Socimi, S.A., compañía cotizada en BME Growth y especializada en activos inmobiliarios hoteleros. La oferta se ha articulado a través de Bankinter Investment Inversión Alternativa II, FIL, con el apoyo de otros coinversores.

Dicha oferta se lanza a un valor sobre el capital de 509,8 millones de euros, equivalente a un precio por acción de 15,79 euros. La oferta se ha realizado con una prima respecto al valor de los activos a 30 de octubre y posterior a los ajustes correspondientes.

La operación se dirige a la totalidad de los accionistas de ATOM, que podrán decidir si desean acudir, total o parcialmente, a la oferta y obtener liquidez para su inversión o mantener su participación en la compañía.

El periodo de aceptación de la citada oferta está previsto que empiece el día 2 de noviembre y que dure hasta el 4 de diciembre de 2026, con una liquidación que se hará efectiva el 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario comunicado y sujeto a las condiciones de la operación.

La oferta se enmarca en la estrategia de Bankinter Investment Inversión Alternativa II, FIL, orientada a invertir, de una forma diversificada, en activos de la economía real con capacidad de generación de rentas y potencial de creación de valor a largo plazo.

La cartera actual de ATOM comprende 20 hoteles, más de 5.100 habitaciones y un valor de activos de 830,9 millones de euros. Está diversificada por ubicación, tipología urbana y vacacional y por operador, con establecimientos en destinos consolidados de España.

ATOM seguirá contando con la gestión activa desarrollada por Bankinter Investment y GMA. Tanto Bankinter Investment como GMA, han manifestado su interés en mantener individualmente sus participaciones por encima del 5,0% Por otra parte, ATOM Hoteles Socimi seguirá cotizando en BME Growth.

La adquisición de un porcentaje de ATOM por parte del FIL permitirá a sus partícipes tener una parte de su inversión ligada a un sector tan relevante como el turismo en España, a través de una estrategia de creación de valor de una cartera hotelera consolidada, con activos en ubicaciones estratégicas, operadores de primer nivel y capacidad de generación de ingresos recurrentes.

ATOM Hoteles, vehículo que se lanzó en 2018, ha distribuido hasta la fecha, 246,4 millones de euros a sus accionistas, equivalentes al 75,2% del capital inicialmente aportado. Esta oferta supone ahora un evento de liquidez para los accionistas.

ATOM ha anunciado la venta del hotel AC Sevilla Forum, cuya venta se ha formalizado por valor de 13,5 millones de euros.

En adelante, la generación de valor pivotará sobre una serie de factores entre los cuales destacan la mejora de las rentas, la inversión selectiva en capex y reposicionamiento de determinados hoteles, así como la maduración de inversiones recientes en hoteles como METT Barcelona, Meliá La Palma y Meliá Valencia.

Originalmente, Bankinter poseía directamente un 5,35% del capital de ATOM Hoteles Socimi a través de su división Bankinter Investment, mientras que los clientes de Banca Privada de Bankinter poseían otro 79,44% de la compañía. En total, controlaban casi un 84,8%.

GMA Capital, Aligrupo (el family office de la familia Alcaraz) y Terrenos y Edificaciones Dosrius tenían algo más de un 5% cada uno.