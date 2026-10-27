WisdomTree trae los ETF de rentabilidad objetivo que triunfan en Reino Unido tras absorber a Atlantic House

WisdomTree es una gestora neoyorquina que administra 170.000 millones de dólares y concentra 65.000 millones en Europa; es el octavo mayor proveedor de ETF en el continente y la primera entre las entidades puras de fondos cotizados.

Quién es WisdomTree y qué posición tiene en Europa respecto a otros proveedores de ETF?

La llegada aporta nuevos vehículos cotizados similares a los fondos existentes, compitiendo en un segmento que gestiona cerca de 18.900 millones de euros y que alcanzó casi 20.900 millones en 2024. Esto puede diversificar la oferta disponible para inversores minoristas e institucionales.

¿Cómo afecta la entrada de WisdomTree al mercado español de fondos con objetivo de rentabilidad no garantizado?

DRTN persigue una rentabilidad anualizada del ocho a nueve por ciento y DRTD busca entre seis y siete por ciento, ambas sin garantías. Ambas estrategias usan exposición activa a ETF autocancelables sobre índices de gran capitalización.

Son ETF que combinan exposición a índices líquidos con opciones para ofrecer una rentabilidad objetivo no garantizada y que pueden vencerse anticipadamente según condiciones del mercado. En España se asimilan a los fondos de rentabilidad objetivo no garantizados habituales en banca y seguros.

¿Qué son los ETF autocancelables o de rentabilidad definida que lanza WisdomTree en España?

WisdomTree ha pagado 150 millones de libras para incorporar la experiencia en ETF activos y derivados de Atlantic House y acelerar su oferta de ETF autocancelables en Europa. La compra añade 4.100 millones de libras en volumen y refuerza su posición en productos de rentabilidad definida.

¿Por qué ha comprado WisdomTree el negocio de defined outcome de Atlantic House por 150 millones de libras?

Con esta oferta, la firma pretende competir en el mercado español dentro de un segmento de fondos de rentabilidad no garantizada que gestiona cerca de 18.900 millones de euros.

La gestora neoyorquina administra 170.000 millones de dólares a nivel global, de los cuales 65.000 millones de dólares corresponden a su negocio en Europa.

Estos fondos cotizados activos buscan objetivos anualizados de rentabilidad de entre el 6% y el 9% no garantizados, posicionándose como alternativa a los populares fondos españoles de rentabilidad objetivo.

WisdomTree introduce en España sus nuevos ETF de rentabilidad definida tras adquirir la gestora británica Atlantic House por unos 230 millones de euros.

WisdomTree trae a España los fondos cotizados (ETF, en inglés) que triunfan en Reino Unido. Y lo hace de la mano del equipo que ha integrado desde Atlantic House, la gestora londinense cuya compra ha cerrado este verano.

Se trata de los ETF sobre opciones, autocancelables o "de rentabilidad definida". A ojos del mercado español y en relación a la práctica habitual de la banca y las aseguradoras de nuestro país, se trata de un producto asimilable a los populares fondos de rentabilidad objetivo no garantizados.

Hace un mes, WisdomTree lanzó sus dos primeros ETF de rentabilidad definida gestionados de forma activa: el WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF (DRTN) y el WisdomTree Defensive Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF (DRTD), con unos gastos totales del 0,65%.

DRTN tiene como objetivo una rentabilidad anualizada del 8-9%, mientras que la estrategia defensiva, DRTD, apunta a una rentabilidad del 6-7% anual, sin garantías en ambos casos. El proceso se basa en una exposición, diversificada y gestionada de forma activa, a ETF autocancelables sobre índices bursátiles de gran capitalización y alta liquidez, como el Euro Stoxx 50.

WisdomTree gestiona 170.000 millones de dólares (152.000 millones de euros) a nivel global, de los cuales 65.000 millones se concentran en Europa, donde está presente desde 2014 y es el octavo mayor proveedor de ETF, o el primero si sólo se tiene en cuenta a las entidades puras de fondos cotizados.

Atlantic House es la tercera adquisición corporativa que realiza WisdomTree desde su fundación hace dos décadas. En 2014 compró Boost, con la que entró en el Viejo Continente, y en 2018 integró ETF Securities.

WisdomTree ha pagado 150 millones de libras (unos 230 millones de euros) por el negocio de defined outcome de Atlantic House, con un volumen de 4.100 millones de libras (4.700 millones de euros). Su valor añadido son los ETF activos, los derivados y, por tanto, los ETF autocancelables o de rentabilidad definida.

En España, los fondos con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado comenzaron a comercializarse a finales de 2012, tras la gran crisis financiera mundial, como alternativa a los depósitos y fondos garantizados.

Si bien la categoría se popularizó especialmente en 2020 y, sobre todo, desde 2022-2023, cuando el alza de tipos hizo atractivas las carteras de bonos mantenidas hasta vencimiento con una TAE objetivo no garantizada.

En la actualidad, los fondos españoles con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado administran cerca de 18.900 millones de euros, con datos de Inverco. Aunque en 2024 llegaron a hacer un máximo de casi 20.900 millones. Un nicho donde WisdomTree ahora pretende poner pie.

Con todo, WisdomTree cada vez tiene una oferta de fondos y productos cotizados más amplia. Sus últimos lanzamientos abarcan ETF temáticos o geográficos de IA física, robots humanoides y drones; la economía del espacio; los beneficios en las compañías de la India o la infraestructura de Europa, entre otros.

Pioneros

En una presentación ante la prensa en Madrid, los responsables de WisdomTree han avanzado sus tres pilares de inversión a tener en cuenta para el año próximo: que muchos temas están funcionando bien, "pero no todos a la vez"; que en el ámbito de las materias primas, "el liderazgo sectorial cambia constantemente", y que invertir en los cambios estructurales "genera oportunidades a largo plazo".

La gestora neoyorquina siempre ha sido muy dinámica a la hora de identificar y explotar nuevas megatendencias de inversión. Por ejemplo, a comienzos de 2025 lanzó el primer ETF de defensa europea y asentó una moda a la que grandes gestoras mundiales se unieron en los meses posteriores. Hoy, ese ETF gestiona más de 4.400 millones de euros.

Recientemente, ha estrenado el podcast 'The Next Big Thing' con sus gestores Christopher Gannatti y Mobeen Tahir para discutir acerca de las grandes megatendencias que transformarán el futuro.