Revolut y Carne Group se alían para abrir la inversión en empresas tecnológicas no cotizadas al pequeño ahorrador

Revolut ya había ampliado su oferta de activos privados con alianzas con firmas como Apollo, Hamilton Lane, Partners Group y Ares Management, permitiendo invertir desde importes muy bajos; Revolut Ventures es el siguiente paso para integrar empresas tecnológicas privadas directamente en su ecosistema y en la app.

Carne Group se ocupará de la gestión de los fondos de inversión alternativa; Alter Domus actuará como administrador y BNY Mellon será la entidad custodia y depositaria. Esa estructura apunta a combinar la plataforma de distribución de Revolut con infraestructuras profesionales del sector.

Ya acontecido: los usuarios de Revolut tendrán la posibilidad de invertir en empresas privadas desde la propia app, ampliando las opciones más allá de acciones, ETF y bonos. Podría ocurrir que aumente la exposición minorista a activos ilíquidos y a riesgo de capital privado si no median límites o educación financiera.

¿Qué consecuencias tiene para el pequeño inversor que Revolut ofrezca empresas no cotizadas en su app?

Revolut ha lanzado Revolut Ventures para ofrecer al pequeño ahorrador acceso a inversiones en empresas tecnológicas no cotizadas que antes estaban vetadas a grandes instituciones. La alianza con Carne Group busca gestionar fondos alternativos y aprovechar que mucha creación de valor ocurre antes de la salida a bolsa.

Revolut Ventures se integrará directamente en la aplicación del neobanco junto a sus actuales opciones de inversión en mercados y activos privados.

El proyecto contará con Carne Group en la gestión, Alter Domus en la administración y BNY Mellon como entidad custodia y depositaria.

La iniciativa busca capturar el valor que estas compañías de alto crecimiento generan antes de salir a bolsa, un proceso que actualmente se retrasa hasta los 11 años.

Revolut y Carne Group lanzarán en 2027 la plataforma Revolut Ventures para dar acceso al pequeño ahorrador a empresas tecnológicas no cotizadas.

El neobanco Revolut ha anunciado la constitución de Revolut Ventures en colaboración con Carne Group, la mayor sociedad gestora de terceros de Europa, con el objetivo de abrir la inversión en empresas no cotizadas al pequeño ahorrador.

En concreto, la nueva plataforma, que tiene previsto su lanzamiento en 2027, actuará como puente entre los inversores seleccionados y las empresas tecnológicas de alto crecimiento que aún no han dado el paso de saltar a los parqués bursátiles, tal y como explica la fintech en un comunicado.

"Estas compañías tardan cada vez más en salir a bolsa, con una mediana que ha pasado de los 6,9 años en 2014 a los 11 años en 2025", calculan desde Revolut. En consecuencia, la entidad financiera asevera que gran parte de la creación de valor se genera actualmente antes del debut bursátil.

Al mismo tiempo, el neobanco critica que, tradicionalmente, estas oportunidades de inversión han estado reservadas a las grandes instituciones y a las grandes fortunas, "dejando al margen al pequeño inversor".

Además de la implicación de Carne Group, que se ocupará de la gestión de los fondos de inversión alternativa, Alter Domus actuará como administrador y BNY Mellon como entidad custodia y depositaria.

El lanzamiento de Revolut Ventures se produce pocos meses después de que Revolut democratizase la inversión en activos alternativos privados desde un euro, cuando los lanzó junto a Apollo, Hamilton Lane, Partners Group y Ares Management.

En este sentido, a través de alianzas con algunas de las empresas tecnológicas no cotizadas más destacadas a nivel mundial, la plataforma de Revolut Ventures se integrará en la app de Revolut junto a las opciones de inversión actuales, que incluyen acciones de EEUU y Europa, ETF, fondos monetarios, bonos y fondos de mercados privados.