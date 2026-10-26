Inveready cierra su fondo de 'search funds' con 20 millones de euros en un solo mes y prevé movilizar hasta 60M

El fondo ya suma cuatro operaciones en cartera —dos en España y dos en otros países europeos— y ha comprometido inversiones en ocho search funds adicionales en España, Francia, Italia y Reino Unido.

Buscarán pymes europeas maduras con crecimiento de ventas, diversificación de clientes, alta recurrencia, ebitda superior al 10% (entre 1 y 3 millones) y buena conversión en caja, criterios diseñados para empresas estables y operables por buscadores.

El equipo está formado por Roger Piqué, Ignacio Puig, Ernest Gassó y Jaume Argerich, y aportaron alrededor del 12% del capital del fondo, aproximadamente 2,4 millones de euros.

Ya ocurrido: Inveready dispone de 20 millones comprometidos y ha previsto recursos adicionales en coinversiones, lo que permite ejecutar compras y apoyar empresas; posible: si se captan coinversiones, el volumen total podría alcanzar 50–60 millones y financiar más operaciones y mayor participación en pymes.

¿Qué consecuencias tiene para los emprendedores que Inveready haya previsto movilizar hasta 60 millones?

Inveready vendió por completo Inveready Searchers I FCRE gracias a la demanda de family offices y al aporte del equipo gestor, que comprometió el 12% del capital; el vehículo ofrece coinversiones directas y un objetivo sectorial claro que atrajo a inversores.

¿Por qué Inveready ha cerrado su fondo de search funds con 20 millones en un mes?

El fondo ya cuenta con cuatro operaciones en su cartera y ha comprometido inversiones en otros ocho 'search funds' europeos.

El equipo gestor ha aportado el 12% del capital del fondo, mientras que el resto procede principalmente de diversos family offices.

La gestora prevé movilizar entre 50 y 60 millones de euros en total sumando las coinversiones directas de los accionistas.

Inveready cierra en un solo mes su primer fondo de 'search funds', Inveready Searchers I FCRE, tras alcanzar los 20 millones de euros.

En apenas un mes de comercialización, Inveready ha logrado levantar y cerrar al completo su primer fondo de search funds, con compromisos totales de 20 millones de euros.

Todo un hito si se tiene en cuenta la crisis que sufre desde hace cuatro años la captación de fondos a nivel global por los elevados tipos de interés y el atasco en las ventas de participadas que sufre el capital riesgo.

Inveready Searchers I FCRE es el primer vehículo de la gestora en este segmento del private equity, donde además pretende movilizar recursos adicionales en coinversiones directas de sus accionistas, hasta alcanzar un volumen total invertido de entre 50 y 60 millones de euros.

El equipo gestor —conformado por Roger Piqué, Ignacio Puig, Ernest Gassó y Jaume Argerich— ha aportado un 12% al capital del fondo (unos 2,4 millones de euros), y una buena parte del resto del capital ha sido comprometida por distintos family offices con participaciones distribuidas no superiores al 5% del vehículo.

El mandato de Inveready Searchers es identificar y respaldar a buscadores con experiencia operativa que identifican, adquieren y operan pymes rentables y establecidas en Europa que se desempeñan en sectores maduros, con crecimiento en ventas, diversificación de clientes, alta recurrencia, ebitda superior al 10% (entre 1 y 3 millones de euros) y una buena conversión en caja.

Despliegue

El fondo ya cuenta con cuatro operaciones en cartera, dos en España y dos en otros países europeos, en sectores como cartón ondulado, industria, servicios de mantenimiento críticos y robótica. En una de estas operaciones ya se ha facilitado la coinversión directa de los socios del fondo.

Además, el vehículo ha comprometido inversiones en otros ocho search funds de España, Francia, Italia y Reino Unido.

El segmento de los search funds está experimentando una evolución sin precedentes, tras su eclosión en Estados Unidos y Canadá hace unas décadas al calor de la Universidad de Stanford.

La consolidación del modelo en el mercado español obedece a la existencia de un tejido empresarial dominado por pymes familiares rentables, cuyos fundadores afrontan problemas de relevo generacional.