El fondo de Pedro Escudero cumple su primer mes con solo 10 millones de patrimonio

Escudero aspira a gestionar entre 3.000 y 4.000 millones de euros a medio plazo y no descarta cerrar el fondo si alcanza ese volumen.

El fondo apuesta por la renta variable global, especialmente el mercado medio de EEUU, con una estrategia de valor, calidad y crecimiento.

A pesar de la intensa campaña de lanzamiento y fichajes de perfiles sénior de grandes gestoras, la captación de patrimonio ha sido más lenta de lo esperado.

El fondo Silverway Global - Apex Equity Fund de Pedro Escudero cumple su primer mes con solo 10 millones de euros bajo gestión.

El fondo de Pedro Escudero cumple su primer mes de vida. Todavía es pronto para juzgarle por su rentabilidad, dado que la cartera acaba de empezar a construirse, pero sí se puede observar que, pese a la ingente cantidad de publicidad que ha hecho -y sigue haciendo- de su lanzamiento, el patrimonio llega más lentamente de lo que desearía.

Su estrategia Silverway Global - Apex Equity Fund apenas ha captado 10 millones de euros pasado un mes desde su debut, con datos de Bloomberg.

Parece poco a tenor de los numerosos fichajes que ha realizado, en muchos casos -sobre todo, a nivel comercial y operativo- con perfiles sénior que venían de otras gestoras y despachos consolidados: Flossbach von Storch, Panza Capital, Magallanes Value Investors, Bestinver, Beka, Banco Mediolanum o Pérez-Llorca.

Y menos lo es en relativo a sus estimaciones de que podría llegar a administrar entre 3.000 y 4.000 millones de euros a medio plazo con un equipo de análisis, comercial, soporte y legal del entorno de las 20 personas.

El fondo de este gestor español que, tras su paso por Wall Street, ha traído sus mejores ideas a nuestro país, puede contratarse desde 500 euros con una comisión de gestión del 1,95%. Su leitmotiv es que ha venido a democratizar y profesionalizar la inversión en España, con una estrategia importada de Estados Unidos a la que sólo tenían acceso los grandes inversores institucionales.

Ferrari, no autobús

Su estrategia pivota sobre la renta variable global, con filosofía de valor, calidad y crecimiento. Y con mucho foco en el mercado medio de EEUU, el que más conoce y donde más oportunidades dice encontrar por su competitividad e innovación.

Con todo, fuentes de Silverway Asset Management señalan que "las previsiones son buenas" y deslizan que tienen más patrimonio pendiente por llegar, por lo que después del verano el vehículo podría dar un salto en términos cuantitativos.

"Quiero ser el más pequeño de los grandes. Necesito ser un Ferrari y no un autobús", afirmó Escudero en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Si llega al entorno de los 3.000 o 4.000 millones proyectado, nivel en el que se mueven Cobas, Azvalor y Magallanes, Escudero es favorable a hacer un hard close o cierre total del fondo.