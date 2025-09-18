JPMorgan quita los traspasos fiscales entre fondos en España y lleva las inversiones de sus clientes a Luxemburgo

JPMorgan profundiza en los movimientos tectónicos de la banca privada española que ya iniciaron rivales como Citi o BNP Paribas años antes.

El banco americano ha modificado su operativa de inversión en nuestro país: ha quitado la posibilidad de acogerse a los traspasos fiscales entre fondos; está mudando la depositaría y custodia de los activos de sus clientes a Luxemburgo y, en relación a ello, fuentes del sector aseguran que habría roto su relación comercial con Inversis, su proveedor para estos servicios.

Sirva de ejemplo Citi, que ya dejó de ofrecer en España el traspaso fiscal entre fondos en junio de 2024.

España se había constituido históricamente como una excepción fiscal en el panorama inversor internacional. Los traspasos entre fondos no tienen efectos fiscales para el inversor en su IRPF.

Las plusvalías no tributan -ni las minusvalías se deducen- mientras no se produzca el reembolso definitivo. Cuando llega ese momento, que puede tardar años o décadas, se tributa al marginal de una sola vez.

Este régimen fiscal de diferimiento se aplica a los fondos de inversión españoles y a los constituidos en otros países comunitarios registrados en la CNMV con el pasaporte europeo UCITS. Por el contrario, no se aplica a los fondos cotizados (ETF) en España.

La excepción española ha hecho que las gestoras internacionales vean a nuestro país como un maná para su negocio. Mueven 322.000 millones de euros de clientes españoles (un 43% del total), frente a los 432.275 millones de las gestoras locales.

Reordenar carteras

En su momento, cuando Citi tomó la decisión de acabar con esta práctica, argumentó que el sistema de traspasos fiscales entre fondos conlleva muchos gastos internos de tecnología y personal y que no tiene gran demanda entre los ultrarricos a los que acostumbran a tratar este tipo de entidades.

A pesar de sus recientes fichajes de banqueros para crecer en el lado comercial, JPMorgan también estaría recortando costes "a lo bestia" en cuestiones operativas, de acuerdo a las fuentes financieras consultadas.

Preguntados por el asunto, desde JPMorgan e Inversis no han hecho comentarios.

Muchos bancos americanos están procediendo a invertir las carteras de sus grandes fortunas a través de seguros unit linked (que, por dentro, sí llevan fondos de inversión), ETF, posiciones directas en acciones, e inversiones alternativas en capital riesgo, infraestructuras, inmobiliario o deuda privada.

En el caso de BNP Paribas, tras venderle dos carteras de banca personal y privada a Banca March, desde 2022 también gestiona a sus grandes clientes españoles en Luxemburgo.