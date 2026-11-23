El Español recuerda que varios países europeos han eliminado o limitado impuestos sobre la riqueza por su efecto disuasorio en inversión y capitales, y cita análisis académicos y del IEE que vinculan esos tributos con menor atracción de inversión.

¿Qué precedentes en Europa justifican la advertencia de que los impuestos a la riqueza provocan fuga de capitales?

El impacto directo sería pequeño: los 2.000 millones anunciados equivalen a aproximadamente 0,7% de los tributos ingresados por la Agencia Tributaria en 2025, según el cálculo referido por El Español.

¿Cómo afectaría este impuesto a la recaudación total de la Agencia Tributaria en 2025?

Significa que, con tan pocos contribuyentes afectados, el tipo efectivo tendría que elevarse tanto que transferiría una parte crítica del patrimonio, lo que los expertos consultados califican como expropiación de facto.

¿Qué significa que habría que subir el tipo hasta cifras "confiscatorias" para llegar a los 2.000 millones que anuncia Sánchez?

Según El Español y estudios citados, la huida de capitales y la menor actividad reducirían la recaudación neta en alrededor de 4.200 millones anuales a largo plazo, resultado de aplicar elasticidades fiscales que implican perder más en otros tributos por cada euro recaudado.

¿Qué pérdidas fiscales produciría la fuga de capitales provocada por el impuesto y cómo se calcula esa cifra?

Porque la propuesta se dirige a patrimonios superiores a 100 millones de euros, un umbral que solo alcanzan unas pocas decenas de fortunas, por eso El Español estima ese rango de contribuyentes.

¿Por qué el impuesto a los “ultrarricos” anunciado por Pedro Sánchez solo afectaría a entre 100 y 150 contribuyentes?

La propuesta genera incertidumbre empresarial y se suma a las dificultades legales para intervenir las deducciones de las autonomías.

Expertos advierten que por la fuga de capitales y menor actividad se perderían hasta 4.200 millones al año, más del doble de lo recaudado.

La medida afectaría únicamente a entre 100 y 150 contribuyentes, lo que exigiría aplicar tipos confiscatorios para lograr el objetivo recaudatorio.

Pedro Sánchez propone un impuesto a patrimonios de más de 100 millones de euros para recaudar 2.000 millones destinados a gasto social.

El nuevo impuesto para los "ultrarricos" anunciado por Pedro Sánchez haría que la fuga de capitales generada por su imposición provocara una pérdida de unos 4.200 millones de euros anuales.

Esto supone algo más del doble de lo que se prevé recaudar por el Partido Socialista.

Ha sido Pedro Sánchez en X quien lo ha anunciado, prometiendo un impuesto a patrimonios de más de 100 millones para recaudar 2.000 millones que se usarán para financiar "una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos".

Según ha confirmado este diario, el nuevo gravamen apenas afectaría a entre 100 a 150 contribuyentes, lo que obligaría a subirles el tipo impositivo hasta cuotas "confiscatorias" si se quiere cumplir con el objetivo de recaudación.

Además su impacto a la hora de recaudar sería de apenas el 0,7% de los tributos ingresados por la Agencia Tributaria en 2025, equivalentes a unos 350.000 millones de euros al año.

En el caso del perjuicio tributario, un estudio del IFO Institute, un reconocido centro alemán de investigación económica con sede en Múnich, advierte que por cada euro ingresado por un impuesto como el que plantean los socialistas se perderían 1,7 euros en otros tributos.

Y a largo plazo el daño se ampliaría a 2,1 euros. En el caso de la medida que quiere activar Pedro Sánchez, hablaríamos de unas pérdidas fiscales de, al menos, 3.400 millones de euros netos anuales en el corto plazo.

Si la medida se mantuviera a largo plazo, las pérdidas anuales serían mayores. Concretamente, de unos 4.200 millones al año.

Eso se debería al impacto que el nuevo tributo tendría en la pérdida de actividad económica y los capitales que acabarían dejando el territorio, con la consecuente pérdida de inversión.

Esto tendría un efecto en el PIB y en los distintos impuestos, perdiendo recaudación en prácticamente todas las áreas.

De hecho, precisamente por el impacto que tienen en provocar la huida de los capitales y las inversiones, en prácticamente toda la Unión Europea se han ido eliminando los impuestos al patrimonio y a la riqueza, tal y como apuntaba el Instituto de Estudios Económicos.

Cabe recordar que España, más allá de la propuesta del PSOE, es el único país que cuenta con el Impuesto sobre el Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas, con tipos del 0,2 % al 3,5 %.

Por otro lado, existe el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, de carácter estatal, que grava los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros con tipos de entre el 1,7 % y el 3,5 %.

Otros países como Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica gravan la riqueza pero de forma parcial, mediante el patrimonio inmobiliario y las inversiones en activos financieros.

Respecto de la propuesta de Sánchez, este nuevo impuesto afectaría a una horquilla mínima de entre 100 y 150 contribuyentes. Esto supone que si se quieren recaudar unos 2.000 millones supondría subir el tipo impositivo hasta cifras "confiscatorias", según advierten los expertos tributarios consultados por EL ESPAÑOL-Invertia.

Si consideramos que el universo del Impuesto del Patrimonio son unas 185.000 personas, el tipo de este nuevo gravamen tendría que ser elevadísimo y, por ende, tendría un efecto práctico "de expropiación de facto", dicen las fuentes consultadas.

En resumen, estaríamos ante un impuesto con un impacto real limitado, que debería ser "elevadísimo" para cumplir su objetivo y que tendría un impacto negativo en la economía que duplicaría su recaudación.

Por otro lado, las fuentes consultadas coinciden en señalar que su anuncio -a una semana de las elecciones- sin mayor desarrollo técnico busca un claro efecto electoral en los votantes de izquierdas.

Al mismo tiempo que genera una enorme incertidumbre en el mundo empresarial, abre una nueva brecha entre el actual Gobierno y el mundo corporativo y abona el terreno para una paralización de la inversión y de la fuga de capitales.

Las dudas son importantes en el mundo económico ya que ni el propio ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado más detalles horas después del anuncio de Sánchez.

Lo único que se sabe hasta la fecha es que afectará a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos.

El objetivo, según han explicado desde el PSOE, es recaudar unos 2.000 millones de euros que se conseguirá "cerrando las vías" que les permiten reducir su factura fiscal y les quitarán las "exenciones y bonificaciones".

El PSOE también ha asegurado que defiende en Europa y en el mundo "un impuesto mínimo global a las grandes fortunas". Este impuesto ha sido debatido recientemente en el seno del G20 aunque sin llegar a ningún acuerdo.

Su objetivo teórico es establecer un suelo tributario coordinado entre países (habitualmente planteado en torno al 2% anual sobre el patrimonio de los milmillonarios) para evitar la elusión fiscal y la competencia tributaria entre Estados cuando las grandes fortunas trasladan su residencia o activos.

Por otro lado, se basa en la máxima de que el 0,1% de la población tiene el 10% de la riqueza, según dijo el propio Pedro Sánchez este lunes. Unas cifras sacadas de informes como el World Inequality Database y el análisis de Oxfam Intermón.

Según un informe de UBS, España roza el millón de personas con patrimonios de más de un millón de dólares, pero la cifra se reduce considerablemente a medida que vamos aumentando el tope de lo que se considera "ultrarrico".

Impuesto sobre el Patrimonio

Es así como unas 83.000 personas en España tienen patrimonios estimados entre cinco y 100 millones de dólares, mientras que la Agencia Tributaria registró solo 1.023 declarantes con más de 30 millones de euros.

En cuanto a recaudación, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas correspondientes al ejercicio 2024 recaudaron un total de 2.177,6 millones de euros en territorio de régimen común.

Solo el Impuesto sobre el Patrimonio generó 2.154 millones de euros, un incremento del 11,8% respecto al ejercicio anterior y marcó un máximo histórico en la serie. Y el de grandes fortunas tuvo una aportación solo 23,6 millones.

Ambos tributos son complementarios y evitan la doble imposición: la cuota pagada por el Impuesto sobre el Patrimonio autonómico se deduce directamente del Impuesto estatal a las Grandes Fortunas.

Comunidades Autónomas

Es así como, tras la entrada en vigor del tributo estatal, comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia reactivaron parcialmente sus propios impuestos sobre el patrimonio para montantes superiores a los tres millones de euros.

De este modo, en lugar de que los contribuyentes pagaran al Estado central a través del impuesto a las grandes fortunas, pasaron a ingresar esa misma cuantía directamente en las haciendas autonómicas a través del Impuesto sobre el Patrimonio.

Si el Gobierno central quiere atacar estas deducciones lo tiene muy difícil porque sería invadir competencias cedidas a las autonomías, aunque la sola existencia del impuesto a los "ultrarricos" podría obligar a las regiones a incorporar esta figura en sus impuestos locales.