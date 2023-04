La casilla de la renta que no se te puede olvidar marcar si usas criptomonedas

Esta casilla de la renta que no se te puede olvidar si usas criptomonedas

La campaña de la declaración de la renta 2023 en España ya ha comenzado y los ciudadanos tienen que tener en cuenta todas las operaciones que han realizado en el ejercicio de 2022. Sin duda, una de las preguntas que más puede surgir a los contribuyentes, que van a realizar este procedimiento, es si tienen que declarar sus operaciones con criptomonedas.

Cada vez hay más usuarios de monedas virtuales como el Bitcoin, Ethereum y Cardano en todo el mundo, por lo que el uso de las criptomonedas plantea la cuestión de si ¿se debe declarar este activo digital al presentar el IRPF?

La respuesta a esta pregunta es sí. En concreto, existe una casilla en la declaración de la renta que es muy importante tener en cuenta para los contribuyentes que usan las criptomonedas. Debido a que olvidarse de marcar esta opción, puede tener como consecuencia una fuerte multa.

¿Hay qué declarar las monedas virtuales en la renta?

La declaración de la renta 2023 ya ha abierto su plazo para presentar los borradores, por lo que es un trámite que trae consigo muchas preguntas, ya que los contribuyentes tienen que tener en cuenta todas las operaciones que han realizado durante el 2022.

[Cómo pedir cita para realizar la declaración de la renta 2022-2023]

Una de las cuestiones que puede causar más incertidumbre entre los ciudadanos es el uso de las criptomonedas. Debido a que si es el primer año que han empezado a utilizar esta moneda digital, pueden tener dudas acerca de si este activo digital se tiene que declarar en la renta.

Sin duda, la respuesta es sí, las criptomonedas se tienen que declarar al presentar el IRPF. A continuación, vamos a explicar cuál es el procedimiento para hacerlo de forma correcta y que no termine un olvido en posibles sanciones futuras de Hacienda.

¿Cómo declarar las criptomonedas al presentar el IRPF?

Hacienda considera el bitcoin o cualquier otra criptomoneda como activo intangible. Hasta el momento, el criterio que mantiene la Agencia es declarar las inversiones en criptodivisas cuando estas se convierten en moneda FIAT, es decir, cuando estas se pasan a euros.

Por tanto, solo hay que declarar los incrementos patrimoniales, o lo que es lo mismo, cuando hay beneficios en dichas operaciones.

Declarar por beneficios con la casilla 389

En este sentido, si una persona física invierte en criptomonedas, deberá declarar las ganancias directamente en la declaración de la Renta. Para ello, tendrá que incorporarlas a las ganancias patrimoniales de la base imponible del ahorro (casilla 389). Una vez allí, deberá indicar que poseía un activo (criptomonedas) que ha generado unas ganancias que han de señalarse.

[Declaración de la renta 2022 - 2023, en directo: calendario, cómo pedir el borrador y todas las novedades de la campaña que se inicia hoy]

A continuación, hay que pagar el impuesto correspondiente en función de los ingresos obtenidos y del resultado total de la declaración. Este impuesto se divide por tramos y son los siguientes:

Un 19% si la base imponible está entre 0 y 6.000 euros

Un 21% si la base imponible se sitúa entre 6.000 y 50.000 euros

Un 23% si la base imponible es mayor de 50.000 euros

Las compraventas de criptomonedas o las adquisiciones de otras criptomonedas pagando con criptomonedas tributan en la Renta como lo hacen las acciones o los fondos de inversión. Esto quiere decir que tributan como una ganancia o una pérdida patrimonial según corresponda.

La multa que puede ocasionar este olvido

Si un usuario no declara las ganancias patrimoniales obtenidas con las criptomonedas, puede incurrir en una infracción tributaria. La infracción puede ser leve, grave o muy grave según cada caso. Si el resultado de la declaración es a pagar, pero la Agencia Tributaria no ha requerido al usuario y este presenta la declaración, hay que abonar un recargo del 5%, 10% o 20% según el plazo de retraso. En este caso, no habría que pagar ninguna multa.

[Todas las fechas clave para la nueva campaña de la Renta 2022/2023]

Si es la Agencia Tributaria la que requiere al contribuyente, le puede imponer una sanción de entre el 50% y el 150%. En los casos en los que el resultado de la declaración sea a devolver, la multa será de 100 euros si no hay requerimiento de Hacienda y de 200 euros si lo hay. Para su comprobación, Hacienda puede solicitar al contribuyente una declaración jurada en la que este especifique los movimientos realizados con criptomonedas.

A pesar de que en España no existe aún una ley clara sobre el uso de criptomonedas, Hacienda advierte cada año a los usuarios que deben pagar impuestos en determinadas ocasiones. Así, a principios del 2018, el Ministerio de Hacienda hizo públicas sus directrices para la declaración tributaria de criptomonedas como el bitcoin. Estas directrices se hallan recogidas en el Plan de Actuación de Control Tributario y Aduanero. Un plan establecido y que se encuentra disponible en la web oficial de la Agencia Tributaria para su consulta.

¿Hay qué presentar el modelo 720?

Con respecto a las criptomonedas, también surge la duda de si se tiene que presentar de forma obligatoria el modelo 720. En concreto, este modelo sirve para declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, cuando la suma de estos sea superior a 50.000 euros.

[Hacienda prevé recaudar un 20,6% más en la campaña de la Renta 2022: un 14% más de declarantes tendrá que pagar]

Sin embargo, presentar este modelo no es necesario si el valor de las criptomonedas, a fecha del 31 de diciembre de 2022, no superaban los 50.000 euros.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan