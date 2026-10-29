El euro ronda mínimos de 17 meses: la pausa del BCE y la salida anticipada de Lagarde aumentan su volatilidad

Analistas como Matthew Ryan vinculan la volatilidad a la incertidumbre sobre la sucesión en el BCE; Goldman Sachs añade que el balance de riesgos cambia por la preocupación sobre Francia y el endurecimiento de condiciones financieras frente a presiones inflacionistas por costes energéticos.

¿Qué hay detrás del aumento de la volatilidad del euro según los analistas citados por El Español?

Como favoritos aparecen los exgobernadores Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos; si De Cos fuera elegido España podría asegurar representación en la dirección del BCE en un paquete de nombramientos de la UE. La elección determinará el equilibrio geopolítico y técnico dentro del Consejo del BCE.

¿Quiénes suenan como favoritos para suceder a Lagarde y qué implicaría su elección para España?

Tras la decisión de mantener los tipos, el euro cotizaba alrededor de 1,116 dólares y se apreció ligeramente ese día, pero acumula una depreciación cercana al cinco por ciento en 2026. Esa pausa ha incrementado la volatilidad de la divisa.

¿Cómo ha afectado la pausa del BCE en las subidas de tipos al valor del euro frente al dólar?

Ya ha generado una vacante en la presidencia y aumentó la volatilidad del euro en los mercados. En el futuro podría prolongarse la inestabilidad si el proceso de sucesión se dilata y la UE tiene que acordar varios nombramientos simultáneos.

¿Qué consecuencias tiene la salida anticipada de Lagarde para la gobernanza del BCE ya ocurridas y cuáles podrían venir después?

Lagarde ha comunicado su salida anticipada como parte de un proceso político de nombramientos de la UE que incluye renovar puestos en el directorio del BCE. La decisión acelera la sucesión y abre vacantes en el Comité Ejecutivo.

¿Por qué Christine Lagarde ha anunciado que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero?

La dimisión anticipada de Lagarde genera incertidumbre en los mercados y abre la puerta a la renovación de la mitad del Comité Ejecutivo de la entidad central.

Christine Lagarde anuncia que dejará la presidencia del BCE el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que finalice su mandato oficial.

El Banco Central Europeo hace una pausa en su política monetaria y mantiene los tipos de interés en el 2,25% tras haberlos elevado en dos ocasiones durante 2026.

El euro se sitúa cerca de sus niveles mínimos de mayo de 2025, cotizando en el entorno de los 1,116 dólares tras depreciarse casi un 5% en lo que va de año.

El tipo de cambio del euro frente al dólar se situaba en el entorno de niveles mínimos registrados en mayo de 2025. La moneda común se cambiaba este jueves a 1,116 dólares a escasos minutos del cierre de mercado europeo.

El contexto al que se enfrenta el euro es especialmente relevante. El Banco Central Europeo ha afrontado este jueves su penúltima reunión de política monetaria del año. Después de subir los tipos de interés dos veces en lo que va de 2026, la institución presidida por Christine Lagarde ha optado por mantener las tasas en el 2,25%.

El futuro de la guardiana del euro también ha condicionado la agenda este jueves. Lagarde ha anunciado -de manera previa a conocerse la decisión sobre los tipos de interés- que dejará la presidencia del BCE el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato.

Tras digerir ambas informaciones, el euro se apreciaba ligeramente un 0,06% frente al billete verde.

Con todo, la divisa común se ha depreciado prácticamente un 5% en lo que va de 2026 y su futuro apunta a un aumento de la volatilidad provocado -en gran parte- por las novedades conocidas este jueves.

El responsable de estrategia de mercados de Ebury, Matthew Ryan, anticipa una mayor volatilidad en los mercados financieros europeos, incluido el de divisas, si el proceso de selección del sucesor de Lagarde al frente del BCE se prolonga en el tiempo.

"Un proceso de sucesión prolongado podría introducir volatilidad adicional en los mercados en un momento de especial fragilidad. Por ello, cuanto antes se anuncie el nombre del sucesor, mejor", especifica.

La salida prematura de Christine Lagarde del BCE dejará una nueva vacante en el Comité Ejecutivo del BCE, compuesto por seis miembros, tras la dimisión de Isabel Schnabel, que dejará el cargo a final de 2026, y la finalización en mayo de 2027 del mandato del economista jefe de la entidad, Philip Lane.

Así, existe la posibilidad de que los miembros de la UE acuerden los tres nombres para renovar la mitad del directorio del BCE de cara a 2027, entre los que suenan como favoritos a la presidencia los exgobernadores de los bancos centrales de Países Bajos y España, Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos.

Al mismo tiempo, Francia aspiraría al puesto de economista jefe que deja libre Lane, y Alemania buscaría mantener el puesto que hasta ahora desempeña Schnabel, responsable de operaciones de mercado del BCE.

Respecto a la decisión por parte del banco central de congelar el precio del dinero, desde Ebury estiman que no creen que el relevo en la presidencia del BCE modifique la trayectoria de los tipos de interés a corto plazo.

Por su parte, desde Goldman Sachs aseguran que "el balance de riesgos en el seno del BCE está cambiando. La preocupación por Francia y el endurecimiento de las condiciones financieras contrarrestan cada vez más la inquietud por una inflación elevada, sobre todo porque buena parte de las presiones recientes sobre los precios procede de los costes energéticos".