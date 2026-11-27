Tras la caída del Ibex que devolvió las ganancias desde octubre, Bolinches selecciona valores con momento técnico favorable como alternativas para intentar aprovechar una posible reconquista del umbral de 20.000 puntos.

¿Qué relación establece Bolinches entre la caída del Ibex y la selección de valores en su "panel de control"?

Bolinches vigila que Grifols se gire al alza y cierre hacia 11,75 euros como señal de entrada; propone un stop loss en 11,24 euros en base a cierres.

Bolinches propone entrar en IAG si alcanza 5,52 euros y colocar un stop de protección en 5,30 euros en base a cierres para limitar la exposición.

Bolinches mantiene la posición iniciada en 21 euros y fija el stop loss en 22,40 euros en base a cierres mientras Iberdrola cotiza en torno a 22,7 euros.

Bolinches mantiene Redeia porque el valor muestra fortaleza técnica tras entrar en 16,39 euros; recomienda subir el stop loss hasta 16,26 euros en base a cierres para proteger ganancias.

Se vigilan niveles clave de entrada en IAG (5,52 euros) y Grifols (11,75 euros) para futuras oportunidades de inversión.

Valores como Redeia e Iberdrola mantienen su tendencia alcista con ajuste de paradas de protección (stop loss).

Wall Street muestra alta volatilidad pero logra cierres en positivo en índices como el Dow Jones y el Russell 2000.

El Ibex 35 registra una caída del 2,00 % hasta los 18.635,8 puntos, perdiendo lo ganado desde finales de octubre.

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 2,00 % hasta los 18.635,8 puntos devolviendo la totalidad de la subida desde finales del pasado mes de octubre.

En Wall Street tuvimos una sesión con mucha volatilidad en la que vimos una gran recuperación de las caídas antes del cierre de la sesión logrando incluso que tanto el Dow Jones como el Russell 2000 cerrasen en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Redeia: El valor cierra en los 16,81 euros y estamos dentro desde los 16,39 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 16,26 euros en base a cierres.

- Iberdrola: El valor cierra en los 22,72 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- IAG: Estaremos atentos al nivel de los 5,52 euros para entrar colocando un stop de protección en los 5,30 euros en base a cierres.

- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.