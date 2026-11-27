Bolinches selecciona valores con tendencia técnica positiva que, si mantienen su impulso, podrían contribuir a recuperar niveles del Ibex; la lista actúa como panel de control para capturar subidas necesarias hacia 20.000 puntos.

¿Cómo encaja este panel de valores con la idea de "reconquista de los 20.000 puntos" en el Ibex 35?

La entrada en Grifols se condiciona a que el precio cierre "de cara" y supere 11,75 euros; el stop loss propuesto es 11,24 euros en base a cierres para controlar el riesgo.

Bolinches propone vigilar la entrada en IAG en el nivel de 5,52 euros y colocar un stop de protección en 5,30 euros basado en cierres para limitar la pérdida si el precio no confirma la ruptura.

Mantener el stop loss en 22,40 euros protege la posición frente a retrocesos y permite seguir participando en posibles subidas desde el cierre en 23,03 euros, pero puede ejecutar ventas si se confirman cierres por debajo del nivel.

Bolinches señala que Redeia presenta un momento técnico favorable tras cotizar cerca de 16,92 euros y recomienda mantener la posición con el stop loss en 16,29 euros para limitar pérdidas si el cierre confirma debilidad.

Se propone monitorear Grifols para entrar si logra alcanzar los 11,75 euros al cierre, situando el stop loss en los 11,24 euros.

La estrategia para IAG pasa por vigilar el nivel de los 5,52 euros para entrar al mercado con un stop de protección en los 5,30 euros.

En Redeia e Iberdrola se recomienda mantener posiciones elevando los stop loss a los 16,29 y 22,40 euros a cierre, respectivamente.

El Ibex 35 bajó un 2,26 % en la sesión del jueves pero logró mantenerse por encima de la cota de los 19.000 puntos en una jornada marcada por el festivo en Wall Street.

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,26 % hasta los 19.057,9 puntos volviendo a lucir por encima de los 19.000 puntos en una sesión huérfana de Wall Street.

En Wall Street tuvimos una sesión festiva en la que solo tuvimos a los futuros como referencia y con un muy bajo volumen y que terminaron subiendo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Redeia: El valor cierra en los 16,92 euros y estamos dentro desde los 16,39 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 16,29 euros en base a cierres.

- Iberdrola: El valor cierra en los 23,03 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- IAG: Estaremos atentos al nivel de los 5,52 euros para entrar colocando un stop de protección en los 5,30 euros en base a cierres.

- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.