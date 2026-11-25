El artículo recuerda que el Ibex cerró en 19.015,8 puntos y señala la relevancia del umbral de 20.000 puntos como objetivo psicológico; en ese contexto presenta valores concretos con momento técnico favorable para aprovechar una posible recuperación. Esta observación se basa en el cierre del índice y el comentario introductorio del propio análisis.

¿Cómo evalúa el artículo la situación del Ibex 35 respecto a la "reconquista" de 20.000 puntos?

La estrategia es entrar si Grifols se gira al alza hacia 11,75 euros al cierre; el stop loss recomendado para esa operación es 11,24 euros. Esta instrucción figura en el seguimiento técnico del artículo.

¿Cuál es la estrategia sugerida para Grifols y qué precio activaría la compra?

Se propone vigilar que IAG alcance 5,52 euros como señal de entrada y colocar un stop de protección en 5,30 euros basado en cierres para limitar la exposición. La indicación es parte del seguimiento técnico incluido en el texto.

El artículo señala que Iberdrola cotiza en 22,85 euros y que la posición se abrió en 21 euros; el stop en 22,40 euros limita la pérdida si el precio cierra por debajo de ese umbral. Este dato procede del mismo análisis técnico publicado en el artículo.

¿Qué opinión da el artículo sobre Iberdrola y por qué el stop loss en 22,40 euros?

Bolinches mantiene Redeia porque el valor muestra fortaleza técnica y ya está en su cartera desde 16,39 euros; el stop en 16,26 euros protege ganancias frente a cierres por debajo de ese nivel. No uso otra noticia para sustentar este dato, se extrae del análisis incluido en el artículo.

Se vigilan de cerca las cotizaciones de IAG y Grifols para posibles entradas en función de si alcanzan sus niveles clave.

Se mantiene el seguimiento positivo en Redeia e Iberdrola, ajustando y manteniendo sus respectivos niveles de stop loss.

Wall Street experimentó una jornada mixta con ganancias en el Dow Jones y Russell, frente a las caídas del S&P 500 y Nasdaq 100.

El Ibex 35 cerró la sesión con una caída del 10,86%, logrando mantener por poco los 19.000 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 10,86% hasta los 19.015,8 puntos salvando por los pelos el nivel psicológico de los 19.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que el Dow Jones y el Russell lograron cerrar en positivo mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cerraron en negativo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Redeia: El valor cierra en los 16,79 euros y estamos dentro desde los 16,39 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 16,26 euros en base a cierres.

- Iberdrola: El valor cierra en los 22,85 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- IAG: Estaremos atentos al nivel de los 5,52 euros para entrar colocando un stop de protección en los 5,30 euros en base a cierres.

- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.