A la fecha actual, los SOC autorizados en España son CAPI OTF, CIMD OTF, TRADITION OTF y VAMOS OTF, además de BRAEMAR OTF.

Los contratos con liquidación en efectivo tienen la consideración de instrumentos financieros y siguen la regulación MiFID II; los contratos con entrega física quedan exentos de esa consideración cuando se negocian multilateralmente en un SOC, según la normativa.

¿Qué diferencia legal hay entre los contratos con liquidación en efectivo y los que exigen entrega física en BRAEMAR OTF?

La CNMV clasifica como instrumentos financieros los contratos liquidados en efectivo porque su liquidación monetaria los aproxima a productos financieros y, según MiFID II, solo pueden negociarse de forma multilateral en sistemas como el SOC.

¿Por qué la CNMV ha considerado estos contratos como instrumentos financieros en algunos casos?

Se negociarán derivados sobre energía y gas, incluyendo contratos liquidados en efectivo sobre gas natural TTF y gas natural licuado LNG JKM, y otros contratos con liquidación por entrega física en mercados europeos.

BRAEMAR OTF es un Sistema Organizado de Contratación (SOC/OTF) autorizado para negociar derivados sobre subyacentes energéticos. Lo gestiona Braemar Securities España, filial del grupo británico Braemar Plc.

También incluirá derivados sobre gas natural y electricidad con liquidación física en mercados europeos, los cuales quedan exentos de la consideración de instrumentos financieros.

Permitirá operar con contratos de gas natural TTF y licuado LNG JKM liquidados en efectivo, considerados instrumentos financieros bajo la normativa MiFID II.

El sistema estará gestionado por Braemar Securities España, la agencia de valores filial de la británica Braemar Plc.

La CNMV autoriza la creación y las normas de funcionamiento de BRAEMAR OTF, un nuevo mercado organizado para negociar derivados energéticos.

La CNMV ha autorizado un nuevo Sistema Organizado de Contratación (SOC o, por sus siglas en inglés, OTF) para negociar derivados sobre subyacentes energéticos, es decir, contratos cuyo valor depende del precio de la energía o del gas.

En concreto, el órgano rector ha dado luz verde tanto a la creación del nuevo sistema como a sus normas internas de funcionamiento.

Dicho sistema SOC se denominará BRAEMAR OTF y estará gestionado por Braemar Securities España, la agencia de valores española filial del grupo británico Braemar Plc.

En el SOC se negociarán diversos contratos de derivados sobre subyacentes energéticos, dos de los cuales son liquidados en efectivo, por lo que tienen la consideración de instrumentos financieros y sólo pueden negociarse de forma multilateral en uno de los tipos de negociación de los regulados en MiFD II -la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II- como el SOC.

Estos contratos tienen como subyacente gas natural TTF (la referencia más líquida de gas con entrega en Europa) y gas natural licuado LNG JKM (la referencia más líquida de gas natural licuado con entrega en Asia).

Asimismo, se podrán negociar en BRAEMAR OTF otros contratos derivados sobre subyacentes gas natural y electricidad, pero en este caso con liquidación obligatoria por entrega física del subyacente en diferentes mercados europeos y cuya negociación multilateral en un SOC les exime de la consideración de instrumentos financieros según la normativa MiFID II.

A la fecha actual los SOC autorizados en España son los siguientes: CAPI OTF, CIMD OTF, TRADITION OTF, VAMOS OTF y BRAEMAR OTF.