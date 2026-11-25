Tras la exclusión, BBVA mantendrá su cotización principal en las bolsas españolas y en el SIBE; la supervisión de la plaza de Londres pasará por los trámites ante la FCA y la decisión no requiere voto de los titulares al ser una cotización secundaria.

¿Cómo afectará la salida de BBVA de la Bolsa de Londres a su estructura de cotización y quién sigue siendo el responsable de la supervisión?

Según las UK Listing Rules, la exclusión voluntaria debe anunciarse con al menos veinte días hábiles de antelación y la petición se presenta ante la FCA y la LSE para retirar la cotización secundaria y la negociación.

BBVA recomienda a los titulares de CDIs que consulten con sus asesores e intermediarios sobre convertir sus CDIs en acciones negociables en las bolsas españolas y sobre los pasos operativos requeridos.

La entidad prevé que no habrá impacto para quienes mantengan sus acciones directamente en las bolsas españolas o en otros centros de negociación; seguirán pudiendo negociar en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

¿Qué consecuencias tiene la exclusión de BBVA en la Bolsa de Londres para los accionistas que ya tienen sus títulos en bolsas españolas?

BBVA alega que el volumen de negociación de sus acciones en la plaza londinense es reducido y costoso de mantener, por lo que su Consejo ha aprobado iniciar los trámites de exclusión ante la FCA. Esta cotización en Londres era secundaria frente a su cotización principal en España.

El movimiento no tendrá impacto para los accionistas que operen directamente en las bolsas españolas u otros centros de negociación.

Al tratarse de una cotización secundaria, la operación no requiere de la aprobación de los accionistas del banco y se comunicará con al menos 20 días hábiles de antelación.

La entidad financiera mantendrá su cotización principal en el Mercado Continuo y en las bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

BBVA ha solicitado la exclusión de sus acciones en la Bolsa de Londres (LSE) debido al bajo volumen de negociación del valor en esa plaza.

BBVA ha comunicado tras el cierre del mercado este miércoles su intención de solicitar la exclusión de cotización y negociación de sus acciones ordinarias en la Bolsa de Londres (LSE, por sus siglas en inglés), motivada, entre otros aspectos, por los "reducidos volúmenes" de negociación del valor en la plaza londinense.

Según ha informado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su consejo de administración ha aprobado iniciar los trámites para pedir a la Financial Conduct Authority (FCA) -organismo regulador y supervisor de los mercados financieros y de las entidades de servicios financieros en el Reino Unido- la exclusión de cotización de las acciones de la categoría de sociedades mercantiles internacionales con cotización secundaria de su lista oficial, así como solicitar a la LSE su exclusión de negociación en el mercado principal de valores cotizados.

De acuerdo con la legislación de las UK Listing Rules, esta exclusión voluntaria deberá comunicarse con una antelación mínima de 20 días hábiles, y el banco ha indicado que los pasos a seguir para que se haga efectiva se notificarán a los accionistas en su momento mediante una comunicación separada.

Asimismo, al tratarse de una cotización secundaria, la operación no requiere la aprobación de los poseedores de los títulos del banco vasco. Al mismo tiempo, la firma presidida por Carlos Torres ha adelantado que, una vez ejecutada la exclusión, dejará de ser posible negociar las acciones en la Bolsa de Londres, mientras que BBVA mantendrá su cotización principal en las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en el Mercado Continuo (SIBE).

En cuanto a las consecuencias del movimiento, el banco prevé que no tenga impacto para los accionistas que mantengan sus títulos directamente en las bolsas españolas o en otros centros de negociación.

Por su parte, la entidad ha instado a los titulares de CREST Depository Interests (CDIs) representativos de acciones a consultar con sus asesores de inversión e intermediarios sobre las actuaciones que pueden llevar a cabo en relación con sus CDIs, incluidos los pasos necesarios para convertirlos en acciones negociables directamente en las bolsas de valores españolas.