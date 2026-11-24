Trump afirmó en una entrevista haber hablado con el consejo y haberles convencido de que Huang no suponía un riesgo para la seguridad nacional, y urgió al ejecutivo a volver a centrarse en el trabajo; esa intervención pública contribuyó a la narrativa que facilitó la reincorporación.

El regreso resta incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia, pero los analistas advierten que la recuperación dependerá de que la inversión en IA se traduzca en proyectos financiados, contratos ejecutados y generación de caja; por tanto, la confianza del mercado aún debe confirmarse con resultados operativos.

¿Qué limitaciones tiene el regreso de Huang para normalizar la situación del sector de la IA?

Nvidia cumplió previsiones y aumentó su beneficio hasta septiembre un 137%, con 183.297 millones de dólares acumulados y 65.300 millones en el tercer trimestre, pero esa solidez contable no evitó la volatilidad bursátil ligada al escándalo.

En la apertura en Wall Street las acciones llegaron a repuntar hasta un 34% y, tras la sesión, la recuperación dejó la caída acumulada desde máximos en torno al 28% en lugar del 47% previo.

¿Qué efectos inmediatos ha tenido la vuelta de Huang en la cotización de las acciones de Nvidia?

La junta de Nvidia votó por unanimidad su reincorporación tras recibir garantías de funcionarios federales de EE. UU. de que no hubo fugas de información; además Donald Trump declaró haber hablado con el consejo y les convenció de que no existe riesgo para la seguridad nacional.

Analistas e inversores ven su regreso como un impulso clave para disipar la incertidumbre en Nvidia y en todo el sector de la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia se dispararon hasta un 34% en Wall Street tras el anuncio, aunque acumulan un retroceso importante desde sus máximos de octubre.

La mediación de Donald Trump y las garantías federales sobre la seguridad nacional facilitaron la votación unánime del Consejo de Administración.

Nvidia restituye a Jensen Huang como presidente y CEO once días después de su renuncia tras un escándalo por infidelidades.

Nvidia vuelve al foco del mercado. La compañía ha anunciado este lunes que restituye a Jensen Huang como presidente y consejero delegado de la compañía -también como miembro de la junta directiva- once días después de que el fundador del gigante de chips renunciara al cargo por el escándalo derivado de sus infidelidades, una con una supuesta espía china y hasta dos con trabajadoras de la empresa.

Su regreso viene marcado por la intervención del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha asegurado en una entrevista en la CNBC que "hablé con ellos y los convencí".

¿Y por qué? Pues porque Trump está convencido de que no existe ningún riesgo para la seguridad nacional y porque "la amenaza es perder" a Huang como líder de la mayor compañía de chips de los Estados Unidos.

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De hecho, el Consejo de Administración de Nvidia votó por unanimidad su reingreso en la compañía una vez que funcionarios federales de Estados Unidos les han dado garantías de que no ha habido fugas de información.

Ahora bien, Trump no ha perdido tiempo y ya ha avisado a Huang de que ahora lo que debe hacerse "es ponerse a trabajar". Según el presidente estadounidense, el CEO de Nvidia "sabe lo que debe y lo que no debe hacer".

Horas más tarde de que se conociera su vuelta, Huang ha regresado a las oficinas de Nvidia en donde ha sido recibido entre aplausos de sus trabajadores.

Jensen Huang is back, and the tech world is watching. Legends don't chase the spotlight; they command it. 🚀 #JensenHuang #NVIDIA #AI #TechWorld #Innovation https://t.co/FefLKJyzTc — Seema (@Seema_onX) November 23, 2026

La reacción de los inversores no ha tardado en llegar. La euforia en el parqué ha hecho que los títulos de la compañía llegasen a repuntar hasta un 34% en Wall Street. Pero ni el ímpetu inmediato ni el regreso de Huang como CEO borran la realidad que ha sufrido Nvidia en bolsa en el último mes y medio: sus acciones han caído un 47% desde sus máximos, marcados el pasado 6 de octubre.

En dicha sesión los títulos de la compañía alcanzaron los 239,21 dólares. La caída libre que ha sufrido la compañía en bolsa hizo que sus acciones cerraran en 125,53 dólares el pasado viernes. La debacle se traduce en el mencionado retroceso del 47%.

Cierto es que la respuesta del mercado al anuncio de vuelta de Huang ha paliado parte del batacazo. En concreto, el desempeño de la compañía en el parqué neoyorquino este lunes ha reducido este porcentaje a un 28%.

Y será precisamente esta distancia la que se proponga alcanzar Huang en su nueva era al frente del gigante de chips una vez despejados los interrogantes sobre el futuro corporativo de la compañía.

Dudas tras su marcha

Porque el fervor de los inversores al anuncio de la vuelta de Huang no es casual. Tras su marcha, el mercado se preguntó si Nvidia podría sobrevivir sin su fundador porque su éxito estaba íntimamente ligado a su figura.

Las incógnitas parecen haberse disipado rápidamente este lunes. Como explican los analistas de eToro, "la reincorporación de Huang supone un impulso inmediato a la confianza del mercado". Aunque a su vez advierten de que para mantener la recuperación "será necesario demostrar que la inversión en IA puede seguir generando el crecimiento y la rentabilidad que esperan los analistas".

Revaluar resultados

En este punto, los inversores están obligados a revaluar las cuentas que la compañía presentó la semana pasada, en medio de la tormenta generada -y ya parcialmente contenida- por la marcha de Jensen Huang como CEO.

Nvidia cumplió -como en los últimos quince trimestres- las expectativas del mercado con sus resultados. El gigante de IA aumentó su beneficio hasta septiembre un 137%, hasta los 183.297 millones de dólares. Sólo en el tercer trimestre se anotó unas ganancias de 65.300 millones, un 105% más interanual, y una facturación de 115.800 millones, un 103% más.

Pero ni con esas, y especialmente condicionada por el momento que pasaba como compañía, logró convencer al mercado. Sus títulos cayeron un 2,9% en la sesión consecutiva a la presentación de sus cuentas.

Ahora, el giro de guion promete servir de esperanza al futuro de la compañía. También en el parqué.

El futuro

Los analistas de XTB explican que el fuerte avance que se ha anotado la compañía este lunes "refleja la importancia que los inversores conceden a su liderazgo". Desde el bróker financiero insisten en que el mercado ha puesto precio al regreso de una persona cuya influencia supera ampliamente los límites de su propia compañía.

Porque el escándalo provocado por las relaciones extramatrimoniales del fundador de Nvidia ha tenido efectos colaterales que han salpicado al conjunto del sector de la IA y que se han extendido al resto de mercados.

Muestra de ello es la semana que acaban de cerrar las bolsas. Ha sido la peor para Wall Street desde hace año y medio, con el Dow Jones firmando su peor balance semanal desde el inicio de la pandemia del covid-19.

En este punto cabe preguntarse si el balón de oxígeno que acaba de recibir Nvidia se extenderá al resto del sector tecnológico, especialmente a las compañías ligadas a la IA.

La IA

Desde XTB exponen que la incertidumbre afectaba tanto a Nvidia como a las empresas que dependen de sus productos, acuerdos y capacidad para atraer capital. A su vez, destacan que Huang aporta "una combinación difícil de sustituir": visión tecnológica, relaciones comerciales y capacidad para coordinar inversiones entre fabricantes, centros de datos y desarrolladores de modelos.

Con todo, las dudas que sobrevuelan el sector no se evaporan con la vuelta de Huang. El mercado tendrá que comprobar si su regreso -y la confianza regenerada con el mismo- se convierten verdaderamente en proyectos financiados, contratos ejecutados y generación de caja.