La condición es que Grifols se haga "de cara al cierre" con los 11,75 euros, es decir que cierre la sesión por encima de ese nivel; eso se usa como confirmación técnica antes de entrar, con un stop en 11,24 euros en cierres.

¿Qué condición pone el analista para comprar Grifols y qué significa "hacer de cara al cierre"?

El analista vigila el nivel de 5,52 euros para entrar y propone un stop en 5,30 euros; esos precios marcan resistencias y soportes de corto plazo que, si se superan o pierden en cierres, indican continuación o fallo del impulso.

¿Qué niveles vigila el analista para abrir posición en IAG y por qué esos precios son relevantes?

La pauta indica que el inversor que ya esté dentro debería mantener posición salvo cierre por debajo de 22,40 euros, que activaría el stop de protección; la entrada original fue en 21 euros, por lo que el stop define la pérdida máxima admitida.

¿Cómo afecta a un inversor particular la recomendación de mantener Iberdrola desde 21 euros con stop en 22,40 euros?

El analista propone entrar si el valor se sitúa en 16,39 euros porque considera que superar ese nivel confirma fuerza de corto plazo; recomienda un stop loss en 15,91 euros basado en cierres para limitar la pérdida.

El artículo atribuye la subida del Ibex 35 a la reacción de los mercados tras la noticia del regreso de Jensen Huang, que calmó el miedo a nuevas caídas en valores tecnológicos y propició flujos de compra globales. Esa mejora en Wall Street ayudó a que el Ibex cerrara al alza en 19.181,1 puntos.

¿Por qué subió el Ibex 35 tras el anuncio del regreso de Jensen Huang a Nvidia?

Seguimiento a las acciones de IAG y Grifols para posibles órdenes de compra si superan sus resistencias de 5,52 y 11,75 euros.

El Ibex 35 rompe su racha de correcciones con un rebote del 1,66% que lo sitúa en los 19.181,1 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,66% hasta los 19.181,1 puntos poniendo punto y final a la serie de correcciones por la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang.

En Wall Street tuvimos una gran jornada de subidas tras el anuncio del regreso de Jensen Huang y neutraliza las caídas del pasado viernes aunque quedan pendientes el ataque a la zona de resistencias de corto plazo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Redeia: Entramos en el valor al ver que se hace con los 16,35 euros en los 16,39 euros colocando un stop loss en los 15,91 euros en base a cierres.

- Iberdrola: El valor cierra en los 22,83 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- IAG: Estaremos atentos al nivel de los 5,52 euros para entrar colocando un stop de protección en los 5,30 euros en base a cierres.

- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.