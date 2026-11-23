El artículo sitúa la selección en el contexto de una semana con correcciones en el Ibex y caídas en Wall Street, y destaca que esos títulos muestran momento técnico relevante que los hace candidatos para buscar entradas pese a la volatilidad.

La entrada se condiciona a que el cierre se imponga sobre 11,75 euros; el stop sugerido está en 11,24 euros en base a cierres para controlar la pérdida si no confirma el movimiento.

El artículo marca el nivel de 5,52 euros como punto de entrada y propone un stop de protección en 5,30 euros en base a cierres para limitar el riesgo.

Lo ya ocurrido: la posición se mantiene desde 21 euros y el stop en 22,40 protege contra subidas por debajo de ese nivel en cierres; lo posible: si Iberdrola pierde 22,40 en cierre podría desencadenarse la venta automática y materializar la pérdida.

Porque, según su análisis técnico, superar 16,35 confirmaría un impulso alcista que justificaría la entrada y el stop en 15,91 euros limita la pérdida si falla el movimiento.

Se vigilan los niveles de entrada para Redeia en 16,35 euros, IAG en 5,52 euros y Grifols al alcanzar los 11,75 euros.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una bajada del 1,66% hasta los 18.868,3 puntos dejando un pleno de correcciones en las cinco sesiones de la semana pasada con una caída global del 5,75%.

En Wall Street tuvimos una jornada para olvidar con correcciones globalizadas y enfocadas en los valores relacionados con la IA aunque ahora comenzamos la semana con una reacción alcista que en la mayoría de índices devuelve la mitad de la caída del viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Redeia: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 16,35 euros colocando un stop loss en los 15,91 euros en base cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,67 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- IAG: Estaremos atentos al nivel de los 5,52 euros para entrar colocando un stop de protección en los 5,30 euros en base a cierres.



- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.