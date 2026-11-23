El debut de Anthropic, la mayor salida a bolsa de la historia, aumentó la volatilidad sectorial y contribuyó a la toma de beneficios y a las ventas masivas que presionaron a la baja a los índices tecnológicos. Apoyo de El Español: “dos días después, el jueves, vivió la mayor salida a bolsa de la historia, el debut bursátil de Anthropic.” (URL: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261123/consejo-administracion-nvidia-reincorpora-jensen-huang-presidente-director-ejecutivo-miembro/1003744468947_0.html; fragmento: “dos días después, el jueves, vivió la mayor salida a bolsa de la historia, el debut bursátil de Anthropic.”)

¿Qué relación tiene el debut bursátil de Anthropic con la volatilidad que sufrió Wall Street esa semana?

En los cinco días previos, S&P 500 y Nasdaq registraron caídas de alrededor de ocho y diez por ciento respectivamente debido a una combinación de resultados corporativos y eventos de mercado, incluyendo la salida a bolsa de Anthropic y el escándalo alrededor del CEO de Nvidia. Apoyo de El Español: “El S&P 500 y el Nasdaq firmaron su peor semana desde hace algo más de año y medio… dejaron, respectivamente, un 8,61% y un 10,02%.” (URL: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261123/consejo-administracion-nvidia-reincorpora-jensen-huang-presidente-director-ejecutivo-miembro/1003744468947_0.html; fragmento: “El S&P 500 y el Nasdaq firmaron su peor semana desde hace algo más de año y medio tras dejarse, respectivamente, un 8,61% y un 10,02%.”)

¿Qué pasó en la semana anterior que dejó al S&P 500 y al Nasdaq con su peor balance en año y medio?

La reincorporación de Huang devuelve confianza inmediata al sector, amortiguando el impacto de la caída previa y reactivando el interés por empresas de chips de IA. Apoyo de El Español: “El entusiasmo entre los inversores llega tras una semana negra para los mercados.” (URL: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261123/consejo-administracion-nvidia-reincorpora-jensen-huang-presidente-director-ejecutivo-miembro/1003744468947_0.html; fragmento: “El entusiasmo entre los inversores llega tras una semana negra para los mercados.”)

¿Cómo afecta la vuelta de Jensen Huang a la percepción del sector de la IA tras la semana negativa anterior?

Ya ocurrido: los inversores que mantenían posiciones en tecnológicas han visto una recuperación instantánea del valor de sus carteras; posible consecuencia: el repunte podría moderarse si no llegan datos fundamentales que lo respalden. Apoyo de El Español: “Los futuros del Nasdaq 100 repuntaban hasta un 7%.” (URL: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261123/consejo-administracion-nvidia-reincorpora-jensen-huang-presidente-director-ejecutivo-miembro/1003744468947_0.html; fragmento: “Los futuros del Nasdaq 100 repuntaban hasta un 7%.”)

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que el Nasdaq suba un 7% tras el anuncio de Nvidia?

Porque el mercado interpreta la vuelta de Jensen Huang como una señal de estabilidad y continuidad en la estrategia de la compañía, lo que reactiva la demanda de sus acciones y dispara las compras en la apertura. Apoyo de El Español: “El entusiasmo se propaga en Wall Street tras anunciar Nvidia que recupera a Jensen Huang como CEO de la compañía.” (URL: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20261123/consejo-administracion-nvidia-reincorpora-jensen-huang-presidente-director-ejecutivo-miembro/1003744468947_0.html; fragmento: “El entusiasmo se propaga en Wall Street tras anunciar Nvidia que recupera a Jensen Huang como CEO de la compañía.”)

¿Por qué suben las acciones de Nvidia hasta un 30% tras la reincorporación de Jensen Huang como CEO?

La fuerte tendencia alcista permite a la Bolsa de Nueva York rebotar tras sufrir la peor semana en el mercado desde hace más de un año y medio.

El selectivo tecnológico Nasdaq se dispara hasta un 7%, mientras que el S&P 500 sube un 4% y el Dow Jones avanza más de un 2%.

Las acciones de Nvidia se revalorizan hasta un 30% en Wall Street tras confirmarse el regreso de Jensen Huang como CEO de la compañía.

El entusiasmo se propaga en Wall Street tras anunciar Nvidia que recupera a Jensen Huang como CEO de la compañía. Los títulos del gigante de chips de IA hacían efectivas las fuertes subidas que adelantaban los futuros y volaban hasta un 30% tras el toque de campana en la sesión neoyorquina.

El fervor se extendía por la Bolsa de Nueva York minutos antes de que empezase la primera sesión bursátil de la semana y se consolidaban una vez iniciada. El Nasdaq -el principal selectivo tecnológico- subía hasta un 7%; el S&P 500, un 4% y el Dow Jones, algo más de un 2%.

La sesión ya apuntaba a arrancar con marcadas subidas. Los futuros habían pronosticado desde la mañana europea sólidos avances, que han terminado por ser aún más contundentes tras el anuncio corporativo del gigante de IA.

Con todo, Wall Street intenta salir del pozo tras la debacle de la semana pasada. Sus principales referencias cayeron entre un 8% y un 10% en el conjunto de las últimas cinco sesiones y han cogido impulso este lunes tras el toque de campana.

El entusiasmo entre los inversores llega tras una semana negra para los mercados. El S&P 500 y el Nasdaq firmaron su peor semana desde hace algo más de año y medio tras dejarse, respectivamente, un 8,61% y un 10,02%.

Para el Dow Jones fue el peor balance semanal desde marzo de 2020, es decir, desde el inicio de la pandemia del covid-19.

Fue el desenlace de una semana que prometía ser una verdadera prueba de fuego para los inversores, especialmente para el sector de la IA. El mercado tuvo que asimilar los resultados de Nvidia -que se publicaron en plena resaca por el escándalo de su -de nuevo- CEO, Jensen Huang- y dos días después, el jueves, vivió la mayor salida a bolsa de la historia, el debut bursátil de Anthropic.