El camino de Anthropic será un referente porque, como "compañía más pura de IA cotizando", puede condicionar el sentimiento inversor y acelerar una selección de ganadores y perdedores dentro del sector.

Los resultados de Nvidia no convencieron pese al fuerte crecimiento y la expectativa de subidas de tipos por la Fed elevó el coste de financiación, lo que redujo la disposición a financiar valoraciones elevadas en el sector de la IA.

¿Cómo influyeron los resultados de Nvidia y el contexto de la Fed en la reacción del mercado ante Anthropic?

Porque el entusiasmo inicial se contagió de la corrección general del mercado y se diluyó la valoración; en la segunda sesión los títulos llegaron a caer hasta 14%, acercándose al precio de estreno.

¿Por qué la subida inicial de Anthropic se revirtió y las acciones llegaron a caer hasta 14% al día siguiente?

El debut coincidió con una semana de caídas generalizadas: el Nasdaq perdió más de 5% y registró su peor balance semanal desde abril de 2025, mientras Dow Jones y S&P 500 también cedieron alrededor de 5-6%.

Porque fijó el precio de salida por encima del rango previsto ante una demanda fuerte, lo que impulsó compras iniciales y llevó la acción a repuntar un 17% en su estreno.

El temor a una posible subida de tipos de interés de hasta 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en diciembre incrementa la presión sobre las empresas tecnológicas.

Los sólidos resultados trimestrales de Nvidia no lograron calmar las inquietudes del mercado sobre el elevado coste de financiación y el retorno de las cuantiosas inversiones en IA.

Anthropic protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia y subió un 17% en su debut, aunque sus acciones cayeron hasta un 14% en la segunda sesión contagiadas por el pesimismo general.

Wall Street ha registrado su peor semana en más de un año, con el Nasdaq perdiendo más de un 5% arrastrado por las dudas persistentes sobre el sector de la inteligencia artificial.

Las bolsas acaban de terminar una semana que prometía ser una verdadera prueba de fuego, especialmente para el sector de la IA. Y el resultado no ha podido cortarle más las alas a la narrativa bursátil de la tecnología.

Los parqués no han pasado el examen del mercado, marcado por los resultados de Nvidia y el debut bursátil de Anthropic, que también ha sido la mayor salida a bolsa de la historia.

Wall Street firmaba su peor semana desde abril de 2025, con el Nasdaq dejándose más de un 5%. Y los números rojos también se han extendido en Asia y Europa.

Lo cierto es que Anthropic lo hizo aparentemente bien en su estreno en el parqué. La compañía, que previamente había fijado el precio de salida de sus acciones por encima del rango previsto en respuesta a la fuerte demanda, subió un 17% en su primera sesión bursátil y confirmó el apetito que había entre los inversores por tener sus títulos.

El problema es que el entusiasmo por la IA no pasó de ahí. Mientras Anthropic despegaba y volaba en el Nasdaq en sus primeros pasos como compañía cotizada, el selectivo se teñía de rojo. También las otras grandes referencias de Wall Street.

Lo adelantaron también los futuros. Si bien en las negociaciones de preapertura el Nasdaq llegó a repuntar un 2%, una vez iniciada la sesión -y antes de que la compañía de Dario Amodei saltara al parqué- el índice tecnológico se adentró en el terreno negativo.

Finalmente cerró con una caída del 2,25%, que, junto al mal rendimiento conjunto de la semana, le lleva a firmar su peor balance semanal desde abril de 2025 al caer un 5%. Mismos resultados para el Dow Jones, que se ha dejado un 6% en el conjunto de las últimas cinco sesiones, y para el S&P 500, que ha restado algo más de un 5%.

En este punto cabe preguntarse si Anthropic viene a ser el caballo de Troya de la IA. La compañía ha protagonizado un debut bursátil que prometía ser un verdadero test de estrés para los inversores y en el que el mercado había depositado la esperanza de encontrar aire fresco.

Sin embargo, el resultado ha acabado por mostrar una grieta aún más amplia en el sector. Mientras que la creadora de Claude repuntaba con su fuerza en su estreno en el parqué, el resto del sector seguía sufriendo por las dudas que siguen acechando a la tecnología.

Y que también han acabado por contagiarse a la propia Anthropic menos de 24 horas después de su salida a bolsa. En la sesión consecutiva al debut bursátil, los títulos de la compañía llegaban a caer hasta un 14%, rozando el precio al que sus acciones se estrenaron en el parqué.

Los analistas tienen dos hipótesis. Desde Market Screener señalan que puede que el mercado "haya abrazado la teoría de que 'el ganador se lo lleva todo'" y hayan confiado en un primer momento en Anthropic como "la oportunidad de inversión del siglo -por su ventaja tecnológica- aunque el ecosistema que le rodea se quede por el camino".

O puede, como también apuntan desde el portal financiero, "que el mercado esté atravesando una depuración tan necesaria como saludable, eliminando los excesos acumulados antes de emprender un nuevo tramo alcista".

Sea como fuere, el debut bursátil de Anthropic fue la excepción que confirma la regla. Las dudas por la IA siguen patentes en el mercado y bajo esta premisa la estrategia de los inversores está siendo apostar por la selección.

De hecho, tampoco el otro gran termómetro de la IA en la semana ha conseguido reforzar la confianza de los inversores. Nvidia presentó sus resultados del tercer trimestre el pasado martes, aunque lo hizo bajo un contexto especialmente crítico y apenas una semana después de que detonase el escándalo por las relaciones extramatrimoniales de su fundador y exCEO, Jensen Huang.

Con todo, las cuentas del gigante de chips tampoco convencieron al mercado. Todo a pesar de que la compañía aumentó un 137% su beneficio acumulado en los nueve primeros meses del año e incrementó un 103% sus ingresos del tercer trimestre en relación con el mismo periodo del año anterior.

El contexto

Para entender la decepción hay que dirigirse hacia el contexto bajo el que están sucediendo estos acontecimientos. Se espera que la Reserva Federal de EEUU (Fed) suba los tipos de interés en diciembre.

E incluso el mercado empieza a barajar que los miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) adopten un tono más hawkish que de costumbre y realicen un alza de 50 puntos básicos.

Esto elevaría los costes de financiación de la IA en un momento en el que se están destinando grandes cantidades de capital a acelerar su desarrollo. Y aquí está también otro de los mayores miedos de los inversores: que las empresas no justifiquen con sus ingresos las inversiones que están haciendo y estas dejen agujeros negros en sus cuentas.

En este futuro, el camino que vaya marcando Anthropic será fundamental para el resto del sector de la IA. Como explican los analistas de XTB, la creadora de Claude y el resto de tecnológicas "se retroalimentarán mutuamente" porque en el sentimiento del inversor influirá lo que haga Anthropic en bolsa porque "es la compañía más pura de IA cotizando en bolsa".