Vigila que Grifols cierre al alza sobre 11,75 euros como señal de entrada y fija un stop loss en 11,24 euros en base a cierres para proteger la posición.

¿Cómo plantea el analista la operación en Grifols y qué niveles define para entrar y proteger la posición?

Propone vigilar un posible punto de entrada en 5,52 euros y colocar un stop de protección en 5,30 euros en base a cierres para limitar pérdidas si el rebote no se confirma.

Mantiene Inditex porque considera que el valor conserva estructura alcista y liquidez; indica entrada previa desde 54,34 euros y stop loss en 58,07 euros en base a cierres.

Ya ocurrido: ha aumentado la probabilidad de más ventas a corto plazo y pérdida de referencias técnicas para carteras que siguen tendencia. Podría ocurrir: si no recupera esa media, los gestores defensivos pueden reducir exposición y activar coberturas.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que el Ibex quede por debajo de la media móvil de medio plazo?

El Ibex 35 ha retrocedido por ventas en sectores cíclicos y correcciones en Wall Street que redujeron apetito por riesgo; la ruptura de la media móvil de medio plazo refleja esa presión vendedora sostenida en sesiones consecutivas.

Grifols figura entre los valores a supervisar, valorando la compra si logra cerrar en los 11,75 euros con un stop loss en 11,24 euros.

IAG está bajo vigilancia para una posible entrada si alcanza el nivel de los 5,52 euros, con stop loss defensivo en los 5,30 euros.

Inditex e Iberdrola se mantienen en cartera con pérdidas orientativas fijadas en stops de protección en los 58,07 y 22,40 euros respectivamente.

El Ibex 35 encadena cuatro sesiones de caídas tras bajar un 0,99% hasta los 19.186,2 puntos, en una jornada de correcciones también en Wall Street.

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una bajada del 0,99% hasta los 19.186,2 puntos y con ello acumula cuatro sesiones consecutivas de bajadas confirmando además la ruptura de la media móvil de medio plazo.

En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones importantes en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado la pérdida de soportes relevantes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 58,44 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,59 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- IAG: Estaremos atentos al nivel de los 5,52 euros para entrar colocando un stop de protección en los 5,30 euros en base a cierres.



- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.