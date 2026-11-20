El autor fija un primer objetivo en 10,90 euros, un segundo en 11,14 euros y un stop de protección en 10,30 euros en base a cierres, para controlar el riesgo ante un posible rebote tras la confirmación.

El RSI se mueve en zonas de sobreventa indicando pérdida de momentum alcista, y el MACD se mantiene en una línea de fondo correctiva, ambos señalando que el ajuste podría estar cerca de acabar pero sin divergencias alcistas confirmadas.

¿Qué indican los indicadores RSI y MACD sobre el momento actual de las acciones de Banco Santander?

El apoyo en 10,35 euros ofrece un nivel técnico que puede servir de base para un rebote; sin embargo, la recomendación para entrar es esperar la recuperación de 10,55 euros con cierres confirmatorios para minimizar el riesgo.

¿Cómo afecta a la estrategia de entrada el apoyo en los 10,35 euros marcado por el retroceso de Fibonacci al 61,8%?

Si cerrara por debajo de 10,08 euros en base cierres, el análisis recomienda mantener posiciones abiertas solo con mucha cautela porque ese cierre invalidaría el soporte y aumentaría el riesgo de continuidad bajista.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que el banco cierre por debajo de los mínimos de octubre en 10,08 euros?

Porque la recuperación del hueco a la baja en 10,55 euros confirmaría un giro técnico desde un soporte y permitiría dibujar una figura de vuelta que validaría un rebote; el artículo exige dos cierres diarios o uno semanal por encima de ese nivel para considerarlo señal de compra.

Los analistas fijan el nivel crítico de protección en la zona de los 10,08-10,30 euros por acción para limitar el riesgo en caso de nuevas caídas.

El valor se queda sin recomendaciones de venta entre las firmas de inversión, con el consenso de mercado marcando un precio objetivo medio de 13,55 euros.

La superación del hueco bajista en los 10,55 euros confirmaría una pauta de giro y la posibilidad de un rebote técnico con primer objetivo en los 10,90 euros.

Banco Santander busca consolidar un importante soporte técnico en el nivel de los 10,35 euros por acción tras sufrir un intenso ajuste bajista en los últimos dos meses.

Pese a completar la mayor salida a bolsa del mundo, las acciones de Anthropic retrocedieron tras el cierre de su debut bursátil. Este hecho no ha logrado disipar las dudas de los inversores sobre si los beneficios futuros de la inteligencia artificial justificarán las enormes inversiones financiadas con deuda.

Por su parte, en el plano nacional, el Ibex 35 apunta a cerrar la semana en negativo tras acumular ya cuatro sesiones consecutivas de caídas y alejarse de niveles relevantes. Entre los valores que componen la tabla del selectivo español, destacamos el comportamiento correctivo de las acciones de Banco Santander.

Además, para firmas como Landesbank, Banco Santander se convierte en una clara oportunidad de compra, ya que han calificado sus títulos de neutral y han elevado el precio objetivo hasta los 12,10 euros por acción, lo que supone un potencial recorrido alcista de algo más del 13% a un año vista.

Como hecho positivo para el valor, durante esta semana la entidad ya no presenta consejo de venta alguno tras disiparse el único que mantenía la semana pasada, contando actualmente con hasta 20 firmas de inversión que optan por la recomendación de compra o fuerte compra para sus acciones. De esta manera, el consenso de mercado destaca comprar, de media, con un precio objetivo situado en los 13,55 euros.

En el cómputo anual, y tras acometer varios años de fuertes subidas, Banco Santander acumula una ganancia muy ligera del 5% si tenemos en cuenta el cierre de la sesión de ayer, aunque en los últimos dos meses el comportamiento del título ha sido claramente bajista.

Tras acometer un ejercicio 2025 muy alcista y un 2026 que también lo era hasta el pasado mes de agosto —cuando marcó máximos históricos en formato intradiario en la zona de los 12,96 euros por acción—, Banco Santander ha protagonizado un intenso ajuste correctivo en forma de pauta de máximos decrecientes en el que ha ido perdiendo niveles de relevancia técnica de forma constante.

De hecho, el precio de sus acciones se sitúa ya por debajo de sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo. Además, también se ha perdido la directriz alcista extendida desde los mínimos de abril de 2025 al ceder la zona de los 11,90 euros.

Pero lo más destacado para los títulos de Banco Santander surge si tomamos como referencia los mínimos del pasado mes de marzo en la zona de los 8,72 euros y esos máximos históricos que acabamos de comentar.

Si trazamos el correspondiente nivel de retorno proporcional de Fibonacci, vemos que la cotización ha generado durante la sesión de hoy un apoyo claro en el último de los niveles de retorno de esta figura técnica en el 61,8%, es decir, en los 10,35 euros por acción.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Este no es un nivel baladí, sino que ya sirvió para generar un apoyo durante los inicios de este mes de noviembre, a pesar de que por debajo de esa cota se produjo una barrida de posiciones donde se llegó a tantear incluso la zona de los 10,00 euros. En esta ocasión, todo parece apuntar a que este nivel de los 10,35 euros podría consolidarse y generar un importante apoyo para el banco.

En cuanto a sus indicadores técnicos, tenemos un RSI moviéndose entre zonas de sobreventa, lo que refleja una pérdida de momentum alcista respecto al verano, aunque sin divergencias alcistas confirmadas todavía.

Por su parte, el MACD también permanece ante una línea de fondo trimestral de carácter correctivo.

Por tanto, y con este escenario técnico encima de la mesa, podemos adelantar que Banco Santander se encuentra inmerso en plena fase de ajuste, pero que podría estar llegando a su finalización o, al menos, ante la posibilidad elevada del inicio de algún rebote técnico desde zonas de apoyo importantes si observamos el fuerte castigo que llevan acumulados estos indicadores.

La entidad cántabra ha abierto hoy con un importante hueco a la baja y será la posible recuperación del mismo —que tiene su origen en los 10,55 euros por acción— la que nos dará la pauta de giro y la confirmación del inicio de un rebote técnico que pueda llevarnos hacia niveles superiores.

En este sentido, si ya tenemos acciones de Banco Santander en cartera, no dejaremos que el valor cierre por debajo de los mínimos del pasado mes de octubre, es decir, por debajo de la zona de los 10,08 euros en base cierres.

Por el contrario, si lo que queremos es acometer algún tipo de entrada buscando un rebote técnico del valor o aprovechar el fuerte descuento de casi el 20% de pérdida de capitalización bursátil desde máximos históricos, deberemos esperar a que la acción recupere de forma fehaciente la zona de los 10,55 euros, es decir, mediante dos cierres diarios consecutivos por encima de ese nivel o uno semanal.

Este hecho permitirá dibujar una figura de vuelta desde un soporte relevante y, por tanto, generar una señal de entrada en el valor que nos permitirá introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo cercano a la zona de los 10,90 euros por acción, un segundo objetivo en los 11,14 euros y un stop de protección que pasaría por no perder los 10,30 euros, también en base cierres.

De esta manera, podríamos aprovechar un hipotético rebote técnico del valor controlando en todo momento el riesgo de la operación.