Bolinches sostiene que, pese a la corrección del Ibex, esos valores con momento técnico favorable pueden sostener o acelerar la recuperación y ayudar a aspirar a la reconquista de los 20.000 puntos.

¿Cómo encaja este "panel de control" de valores en la posible reconquista de los 20.000 puntos del Ibex 35?

Vigila a Grifols porque considera que necesita cerrar por encima de 11,75 euros; la entrada se condiciona a ese cierre y se propone un stop en 11,24 euros para gestionar riesgo.

Ha elevado el stop loss a 19,87 euros tras la revalorización desde la entrada en 19,33 euros para reducir riesgo y proteger ganancias tras cerrar en 20,02 euros.

Lo ya ocurrido: el stop fija la pérdida máxima si Iberdrola cae y protege la posición iniciada en 21,00 euros; lo posible: activarlo podría provocar salida en un retroceso puntual y pérdida de una recuperación posterior.

Bolinches considera que Inditex sigue en un tramo técnico alcista desde la entrada en 54,34 euros y el stop en 58,07 euros limita pérdidas si se pierde ese soporte por cierres.

Se vigila la evolución de Grifols para una posible entrada si el valor logra superar los 11,75 euros al cierre.

El Ibex 35 registró una caída del 1,26% hasta los 19.378,9 puntos, quedando ligeramente por debajo de su media móvil de medio plazo.

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una bajada del 1,26% hasta los 19.378,9 puntos cerrando ligeramente por debajo de la media móvil de medio plazo que hoy debería ayudar a provocar una reacción alcista.

En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado cerrar en rojo y hoy ya estamos viendo un proceso de reacción alcista.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 59,36 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 22,76 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 20,00 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 19,87 euros en base a cierres.



- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.