Si entra sin confirmación, corre el riesgo de mayores caídas si pierde 14,80 euros; incorporarse tras cierre por encima de 15,40 euros aumenta la probabilidad de continuidad del rebote con primeros objetivos en 16,00 y 16,40 euros. (Consejo operativo extraído del análisis técnico publicado por El Español).

Deben vigilar que el precio no cierre por debajo de 14,80 euros; perder esa referencia recomendaría reducir posiciones. Para añadir exposición, esperan una superación confirmada de 15,40 euros en cierre diario. (Estrategia técnica basada en la cobertura de El Español).

El RSI está al filo de zona de sobreventa, indicando potencial rebote, y el MACD muestra intentos de cruce al alza sobre su línea de señal, señales habituales de estabilización dentro de una estructura bajista. (Cobertura técnica en El Español utilizada para contexto).

Un doble suelo es una pauta técnica donde el precio prueba dos veces un soporte (aquí 14,85 euros) y sugiere agotamiento de la venta; su confirmación suele preceder un rebote técnico y una recuperación de la cotización.

Porque la compañía logró una mejora progresiva de sus ventas y márgenes operativos pese a la debilidad de la demanda global de acero, lo que permitió revertir pérdidas previas y elevar el beneficio neto trimestral. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20201026/produccion-acerinox-mejora-beneficio-septiembre-hunde/531197074_0.html — "Durante el tercer trimestre... El Grupo registró, entre julio y septiembre, un resultado positivo de 28 millones."

¿Por qué ha subido el beneficio neto de Acerinox hasta 162 millones en el tercer trimestre?

La estrategia técnica aconseja mantener posiciones mientras se respeten los 14,80 euros y comprar si el precio supera con claridad la resistencia de los 15,40 euros.

Los indicadores técnicos como el RSI y el MACD sugieren el agotamiento de la presión vendedora y anticipan la posibilidad de un inminente rebote técnico.

La compañía acerera disparó su beneficio neto en el último trimestre hasta los 162 millones de euros demostrando solidez operativa pese al estancamiento de la demanda global.

Acerinox intenta frenar su corrección buscando la formación de un doble suelo sobre la zona de soporte clave de los 14,85 euros por acción.

El mercado aguarda con enorme interés el estreno en bolsa de Anthropic este jueves, tras haber protagonizado la mayor OPV registrada hasta la fecha. A lo largo de las próximas horas, el comportamiento de sus acciones será examinado al detalle como el principal termómetro del apetito inversor hacia las compañías tecnológicas y el sector de la IA.

Por su parte, el Ibex 35, que acumula ya tres sesiones consecutivas en negativo, tendrá una nueva oportunidad para iniciar una reacción alcista y recuperar la cota psicológica de los 19.500 puntos. Entre los valores de su composición, destacamos el buen comportamiento de las acciones de Acerinox.

En su última cuenta de resultados, Acerinox disparó su beneficio neto hasta los 162 millones de euros, frente a los 7 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía ha registrado una mejora progresiva en sus cifras financieras dentro de un entorno macroeconómico complejo, marcado por el estancamiento de la demanda global de acero.

De esta manera, las cuentas del tercer trimestre reafirman la solidez operativa de la acerera en un escenario de mercado que continúa siendo muy exigente. En cuanto a su división de acero inoxidable, mientras que el negocio en EEUU muestra un comportamiento más estable y resiliente, la situación en el mercado europeo sigue exigiendo máxima prudencia.

Si nos centramos en la evolución técnica de los títulos de Acerinox y observamos su comportamiento a largo plazo, vemos un valor con una clara tendencia alcista de fondo, dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes en formación de dientes de sierra.

Este impulso, iniciado a finales del ejercicio 2024 desde la zona de los 7,50 euros, fue elevando progresivamente su cotización hasta alcanzar máximos históricos en formato intradía en la jornada del pasado 6 de agosto, en los 18,57 euros.

Es precisamente desde esa cota donde se está produciendo el movimiento más relevante de la acerera en la actualidad. Justo desde esos máximos se inició un ajuste o corrección de gran calado que ha derivado en la formación de un canal bajista de medio plazo, donde la presión de los vendedores ha provocado la pérdida de soportes relevantes como los 17,00 euros y, posteriormente, los 16,20 euros en el muy corto plazo.

La pérdida de dichas referencias llevó directamente al precio a buscar apoyo en la zona de los 14,85 euros por acción. Este nivel ya funcionó como resistencia durante el pasado mes de mayo y se transformó en un soporte clave en junio, permitiendo entonces a los títulos de la compañía iniciar un tramo alcista que llevó al valor hasta sus máximos históricos.

En esta ocasión, aunque la formación de un posible doble suelo en estos niveles no es milimétrica, sí deja claras las intenciones de frenar las caídas y sugiere que existen serias probabilidades de que la presión vendedora esté cerca de agotarse.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

Respecto a sus indicadores técnicos adelantados, observamos un RSI al filo de la sobreventa, lo que refleja el fuerte castigo sufrido tras las caídas de las últimas semanas. No obstante, el oscilador se acerca ya a un área donde suelen gestarse rebotes técnicos, especialmente si termina confirmándose una divergencia alcista respecto al precio.

Por su parte, el MACD cotiza en terreno negativo, aunque en las lecturas más recientes se aprecia un claro intento de cruce al alza por encima de su línea de señal dentro de dicha zona, una pauta habitual de estabilización o rebote dentro de una estructura bajista.

Con este escenario técnico sobre la mesa, podemos anticipar que Acerinox está en condiciones de articular un rebote técnico que ya comienza a dar señales de consolidación. En la sesión de ayer vimos una detención de los descensos muy cerca del soporte y hoy la reacción al alza nos ha dejado incluso abierto un hueco alcista de apertura.

En estos momentos, el valor se enfrenta a la resistencia dinámica de la media móvil de 200 sesiones, cuyo paso transcurre por la zona de los 15,40 euros; superar este nivel con claridad implicaría dar continuidad al movimiento de recuperación iniciado.

Para los inversores que ya tengan acciones de Acerinox en cartera, la estrategia pasa por vigilar que el precio no pierda en ningún caso la zona de los 14,80 euros en precios de cierre, nivel por debajo del cual convendría comenzar a deshacer posiciones para evitar mayores caídas. Mientras respete esa referencia, el valor se mantiene como un claro mantener.

Por el contrario, si buscamos aumentar nuestra exposición al valor o incorporarlo por primera vez a la cartera, esperaremos a una superación confirmada de los 15,40 euros en niveles de cierre diario.

Si este filtro se cumple, podremos anticipar una continuidad del rebote que nos permitiría introducir una orden de compra, buscando un primer objetivo en la cota psicológica de los 16,00 euros y un segundo objetivo en el entorno de los 16,40 euros por acción.

Para proteger nuestra inversión ante un eventual giro adverso del mercado, será fundamental establecer una orden de protección o stop loss situada a no más de un 3 % de distancia respecto al nivel de entrada.