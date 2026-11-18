Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reconquista de los 20.000 puntos
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.
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El Ibex 35 retrocede un 1,61% hasta los 19.625,3 puntos, mientras Wall Street experimenta correcciones generalizadas excepto en el Nasdaq 100.
Inditex e Iberdrola se mantienen en cartera con pérdidas limitadas por stops de protección en los 58,07 y 22,40 euros respectivamente.
Puig Brands eleva su stop loss a los 19,87 euros tras consolidar su posición por encima del precio de entrada.
Grifols se encuentra bajo vigilancia para una posible entrada si logra superar al cierre el nivel de los 11,75 euros.
Bolinches señala que Inditex se mantiene en un tramo técnico alcista y está dentro desde 54,34 euros; recomienda mantener la posición con un stop loss en 58,07 euros en base a cierres.
Bolinches mantiene la posición en Iberdrola iniciada desde 21,00 euros porque el valor sigue mostrando fortaleza; fija su stop loss en 22,40 euros en base a cierres.
Bolinches mantiene una posición en Puig Brands iniciada desde 19,33 euros y sube el stop loss hasta 19,87 euros para reducir riesgo tras la revalorización; el cierre quedó en 20,02 euros.
Bolinches espera ver a Grifols "de cara al cierre" sobre 11,75 euros antes de entrar y propone un stop loss en 11,24 euros en base a cierres si la entrada se confirma.
El artículo plantea que, pese a la corrección diaria del Ibex 35, existen valores con momento técnico favorable que permiten aprovechar una posible reconquista de los 20.000 puntos y por eso forman el "panel de control" de seguimiento.
El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una bajada del 1,61% hasta los 19.625,3 puntos dando por cerrado el hueco alcista del martes de la semana pasada.
En Wall Street tuvimos una jornada de correcciones generalizadas en donde solo el Nasdaq 100 ha evitado la devolución de toda la subida desde el pasado viernes 6 de noviembre.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Inditex: El valor cierra en los 59,56 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 58,07 euros en base a cierres.
- Iberdrola: El valor cierra en los 22,88 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 22,40 euros en base a cierres.
- Puig Brands: El valor cierra en los 20,02 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 19,87 euros en base a cierres.
- Grifols: Vamos a vigilar el valor para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 11,75 euros colocando un stop loss en los 11,24 euros en base a cierres.