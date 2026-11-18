Ya ocurrido: la OPV coloca a Anthropic entre las diez mayores por capitalización y será la segunda mayor por volumen recaudado, lo que refuerza la narrativa bursátil de la IA. Posible: su éxito medirá el apetito por activos relacionados con IA y puede provocar rotaciones en carteras hacia tecnología.

¿Qué implicaciones tiene la OPV de Anthropic para el mercado de la IA y para los inversores?

Grandes tecnológicas como Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC comprará­n acciones por unos 26.000 millones al mismo precio fijado en la OPV. Esa colocación privada refuerza la demanda inicial.

Con 83 dólares por acción Anthropic aspira a recaudar 68.475 millones de dólares y lograr una valoración de aproximadamente 1,4 billones de dólares.

Porque la demanda de inversores fue superior a la estimada y los bancos colocadores cerraron el precio por encima de la horquilla inicial. El ajuste recoge la presión de la demanda institucional y las previsiones de los analistas.

¿Por qué ha fijado Anthropic sus acciones en 83 dólares para salir a bolsa?

Su estreno bursátil se perfila como el segundo mayor de la historia, situándose únicamente por detrás de SpaceX y superando la salida a bolsa de la petrolera Saudi Aramco.

La compañía debutará este jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ANT y se situará entre las diez empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado.

La empresa creadora de Claude prevé recaudar 68.475 millones de dólares y alcanzar una valoración de 1,4 billones de dólares, además de colocar 26.000 millones adicionales a grandes tecnológicas.

Anthropic ha fijado el precio de sus acciones en 83 dólares para su debut en bolsa, superando el rango inicial previsto de entre 70 y 78 dólares debido a la fuerte demanda.

Despejada una de las últimas incógnitas que rodeaban a la salida a bolsa de Anthropic. El gigante de IA ha fijado en 83 dólares el precio de sus acciones para su debut bursátil según ha informado Bloomberg citando a fuentes cercanas a la compañía.

Así, la compañía creadora de Claude cumple las últimas previsiones de los analistas al superar la parte alta de la horquilla que estimó en su folleto de salida a bolsa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC). La empresa de Dario Amodei barajaba un rango de entre 70 y 78 dólares por acción.

El precio final responde a la fuerte demanda que también han empezado a a descontar los analistas. Desde XTB señalan que será siete veces superior a la emisión inicial, que en principio busca colocar 825 millones de acciones.

De esta manera, y con los 83 dólares fijados finalmente por acción, Anthropic aspira a levantar 68.475 millones de dólares y obtener una valoración de 1,4 billones de dólares.

A su vez, y por separado, Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC comprarán acciones por otros 26.000 millones al mismo precio que el estipulado en la oferta pública.

La compañía se estrenará en Wall Street este jueves. Lo hará en el Nasdaq y bajo el símbolo ANT.

Con estas cifras, el debut bursátil de la compañía será, más que previsiblemente, el segundo mayor de la historia. El gigante de IA no superará los 75.000 millones que levantó SpaceX en su estreno en el parqué en junio.

Sin embargo, sí desplazará la salida a bolsa de la petrolera Saudi Aramco al tercer lugar en el ránking histórico de debuts bursátiles. La compañía recaudó 29.400 millones de dólares en diciembre de 2019 en su estreno en el parqué y alcanzó una valoración de 1,7 billones de dólares.

Además, Anthropic se catapultará este jueves al top diez de empresas más valiosas por capitalización de mercado. La lista está actualmente conformada por Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, TSCM, Space X, Saudi Aramco y Meta.

La operación será una prueba de fuego más para la narrativa bursátil de la IA. El sector afronta una semana de infarto que ya ha superado una de las citas marcadas en rojo en el calendario: los resultados de Nvidia.