Dario Amodei es el cofundador y líder de Anthropic; su reputación científica y la dirección estratégica de la compañía son factores clave para que los inversores evalúen la capacidad de Claude y el potencial de crecimiento de la empresa.

¿Quién es Dario Amodei y por qué importa en la salida a bolsa de Anthropic?

Detrás está el empeoramiento del contexto de mercado para tecnología e IA —incluida la preocupación regulatoria tras las midterms— y el repliegue de estimaciones tras la volatilidad reciente, lo que redujo las ambiciones iniciales.

¿Qué hay detrás de la caída de expectativas iniciales (2 billones) para la salida a bolsa de Anthropic?

La presentación de Nvidia puede condicionar el sentimiento inversor: resultados sólidos reforzarían la narrativa de la IA y beneficiarían la OPV de Anthropic; cuentas débiles o la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia podrían reducir el apetito por nuevas emisiones tecnológicas.

¿Cómo afectará a la OPV de Anthropic la presentación de resultados de Nvidia antes de su debut?

Ya ocurrido: una valoración de 1,4 billones colocaría a Anthropic en el top diez por capitalización y generaría fuertes entradas de capital en el sector IA. Podría ocurrir: si la demanda sigue alta, los colocadores podrían elevar el precio y acercar la valoración a los 2 billones previstos inicialmente.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que Anthropic aspire a una valoración de 1,4 billones de dólares?

Anthropic fijó esa horquilla en su folleto para equilibrar la demanda esperada con la percepción de riesgo del mercado tras la reciente volatilidad en la tecnología. Esa banda permite ajustar la valoración final según la colocación y el apetito inversor observado en la preventa.

La atención del mercado sobre Nvidia se divide entre la solidez de sus cuentas trimestrales y la incertidumbre en su cúpula directiva, con rumores sobre un posible intento de retorno de Huang.

Nvidia presenta los resultados del tercer trimestre tras la reciente dimisión de su CEO, Jensen Huang, en un momento crítico marcado por dudas de gobernanza y expectativas de ingresos de 108.000 millones.

La salida al parqué de la creadora de Claude servirá como test de estrés clave para medir el verdadero apetito y sentimiento de los inversores por la inteligencia artificial.

Anthropic prepara su debut en bolsa con una estimación de recaudación de 64.400 millones de dólares y una valoración cercana a los 1,4 billones, convirtiéndose en la segunda mayor OPV de la historia tras SpaceX.

Semana de infarto para el mercado y, especialmente, prueba de fuego para la narrativa bursátil de la inteligencia artificial. Este martes Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre una vez que Wall Street haya echado el cierre. Lo hará en pleno escándalo sobre las infidelidades de su ya exCEO, Jensen Huang, y bajo la tutela de su nueva consejera delegada interina, Colette Kress.

Menos de 48 horas después, el jueves, Anthropic —la compañía creadora de Claude— debuta en el parqué en una operación que prevé alcanzar una valoración de 1,4 billones de dólares y que apunta a recaudar unos 64.400 millones de dólares, lo que la convertiría en la segunda mayor salida a bolsa de la historia, por detrás de la de SpaceX, que consiguió recaudar 75.000 millones el pasado junio.

Ambos acontecimientos apuntan a ser un verdadero test de estrés para la IA, una narrativa bursátil predestinada a ser el salvavidas del mercado en un contexto ya de por sí crítico y sobre el que últimamente sobrevuelan más dudas que nunca.

Parte de esas dudas se despejarán con la llegada de Anthropic al parqué. La compañía liderada por Dario Amodei ha fijado en su folleto de salida a bolsa una horquilla de entre 70 y 78 dólares por acción, aunque habrá que esperar a que, previsiblemente el miércoles, se conozca su precio final.

Los cálculos basados en la parte alta de la horquilla establecida por la creadora de Claude le estiman una valoración de 1,4 billones de dólares y una recaudación de unos 64.400 millones de dólares. Con estas cifras, el debut bursátil de Anthropic sería el segundo mayor de la historia, por detrás del protagonizado por SpaceX hace cinco meses, que consiguió una recaudación de 75.000 millones de dólares.

Si se cumplieran, catapultarían a la compañía de Amodei al top diez de empresas más valiosas por capitalización de mercado. La lista está actualmente conformada por Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, TSCM, Space X, Saudi Aramco y Meta.

Los números son ambiciosos pero lo cierto es que se llegaron a manejar cifras mucho más exigentes. Se llegó a barajar levantar 100.000 millones de euros y conseguir una valoración de 2 billones de dólares. Pero el contexto y las últimas grietas por la IA han rebajado bastante las expectativas del debut bursátil.

Un contexto desfavorable

Porque Anthropic se estrenará en el parqué en mitad de un contexto nada favorable ni para los mercados ni, concretamente, para la tecnología. La victoria de los demócratas en las midterms estadounidenses abrió la puerta a pensar que el desarrollo de la IA se ralentizaría por la regulación a los centros de datos que pretende establecer el partido azul.

Estas perspectivas han reavivado las dudas intermitentes que han sobrevolado a la tecnología en los últimos meses. Por ello, el debut bursátil promete ser, como apuntan los analistas de Renta 4, “el mejor test para comprobar el apetito inversor por la IA”

En este punto, cabe pensar que la realidad podría aproximarse más a las primeras aspiraciones que al último pronóstico del gigante tecnológico. Como señalan los analistas de XTB, "empieza a trascender que los bancos colocadores de la OPV (Oferta Pública de Venta) planean elevar el precio de salida debido a la altísima demanda recibida". Y esto podría volver a acercar a la compañía a una valoración de 2 billones de dólares.

En suma, y como suscriben desde el bróker europeo, "la OPV de Anthropic todavía puede dar mucho que hablar y el sentimiento del mercado sigue siendo un factor determinante". Una prueba de fuego que también se diferencia del debut bursátil de Space X porque Anthropic es la primera gran empresa en dar el salto al parqué exclusivamente especializada en IA.

Nvidia, a examen

Sin embargo, el mercado llegará de resaca al estreno de Anthropic en el parqué. Los inversores tienen antes una cita marcada desde hace tiempo en el calendario y que ha cobrado aún más importancia en los últimos días: la presentación de los resultados de Nvidia del tercer trimestre del año.

El gigante de chips rinde cuentas ante el mercado en un momento especialmente crítico para la compañía. Jensen Huang, su fundador y CEO hasta hace cinco días, se vio obligado a dimitir después de destaparse hasta tres relaciones extramatrimoniales, una con una supuesta espía china y otras dos con dos trabajadoras de la propia Nvidia.

Ahora, la tecnológica estadounidense "se enfrenta al desafío de reemplazar a un fundador que desempeñaba un papel fundamental en su estrategia". Así lo estiman los analistas de XTB, que recalcan que el papel de Huang iba mucho más allá del diseño y la venta de chips.

Con todo, la relevancia de la cita del martes va más allá del escándalo interno de Nvidia. Desde eToro señalan que los resultados de la compañía ayudarán a ver cómo encajan las expectativas de crecimiento de la IA en un mercado que vuelve a contemplar tipos más altos.

En este sentido, Nvidia no ha fallado en los últimos quince trimestres, lo que también ha continuado dando alas a la narrativa bursátil de la IA. Para este tercer balance se han estimado ingresos de 108.000 millones de dólares y un beneficio de 2,47 dólares por acción, aunque la respuesta en el parqué no sólo dependerá de si se pasa o no el examen, también de si el gigante estadounidense transmite sensación de continuidad.

Porque lo cierto es que, aunque sea Colette Kress -la directora financiera (CFO) de Nvidia y CEO interina tras la salida de Huang- la que presente el martes los resultados de la compañía, el trimestre cerró el 25 de octubre, es decir, antes de la dimisión de Jensen Huang.

Esto quiere decir que unas cuentas sólidas reflejarían todavía el negocio desarrollado bajo su dirección. De ser así, escalarían las dudas sobre si Nvidia puede seguir siendo Nvidia sin su CEO.

Los analistas de XTB explican que la contribución de Huang iba mucho más allá del diseño y la venta de chips: "Reunía visión tecnológica, relaciones comerciales, influencia política y capacidad para movilizar inversiones". Pero al mismo tiempo señalan que el éxito del fundador no debería haber convertido su continuidad en un riesgo tan importante para los accionistas.

Así las cosas, los inversores dividirán su atención entre las cuentas y el futuro de la cúpula de Nvidia, en la que aún no se descuenta que vaya a producirse un relevo. El Financial Times y el Wall Street Journal cuentan que Jensen Huang está movilizando a sus partidarios para intentar volver a ser CEO del gigante de IA.

Algo a lo que también daba su aprobación Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, este lunes. "No me importaría" (que Huang volviera a dirigir Nvidia) comentó con la prensa. El mandatario estadounidense ha afirmado que el exCEO "ha aprendido una gran lección" y ha negado que el escándalo haya puesto en riesgo la seguridad nacional.