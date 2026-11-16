El miedo y la volatilidad marcarán la recta final del año en los mercados: la IA, la Fed y la inflación, en el punto de mira

En un mes se han registrado hasta ocho picos de ánimo en el índice del miedo y el VIX llegó al 28 en plena corrección tras las midterms; ahora el VIX ronda 17, mostrando menor, pero aún presente, volatilidad.

¿Qué ha cambiado en el sentimiento de los inversores en el último mes y cómo se refleja en el VIX?

Un IPC peor de lo esperado eleva el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse, y la Fed podría responder con un alza de medio punto para anclar expectativas, como ya hizo en 2022 en un contexto de inflación elevada.

¿Por qué una lectura del IPC de octubre en EE. UU. abre la puerta a una subida de tipos de 50 puntos por la Fed?

El conflicto elevó el precio del petróleo hasta 117 dólares y su retroceso por debajo de 100 condiciona ahora la trayectoria de la inflación; los inversores vigilan el crudo porque afecta costes energéticos y expectativas de precios.

¿Qué impacto ha tenido la crisis en Irán sobre la inflación y por qué interesa a los inversores?

Nvidia actúa como termómetro del sector IA porque sus resultados guían expectativas sobre rentabilidad y demanda tecnológica; su reporte del 17 de noviembre concentra la atención tras una temporada de resultados sensible.

El índice puntúa el ánimo del mercado en función del rendimiento del S&P 500 y otros factores de sentimiento; actualmente marca 39, dentro del territorio del miedo, por la combinación de caída de expectativas y picos de incertidumbre en las últimas semanas.

¿Por qué el índice del miedo y la codicia de CNN Business marca ahora “miedo” y qué mide exactamente?

La cotización del petróleo y los peores datos de inflación en EEUU abren la puerta a que la Reserva Federal (Fed) aplique una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en su próxima reunión.

Nvidia se prepara para presentar sus resultados tras la dimisión de su CEO, Jensen Huang, sirviendo de termómetro sobre la salud y el avance del sector de la inteligencia artificial.

El indicador del miedo y la codicia de CNN Business acumula un mes en zona de miedo tras registrar importantes oscilaciones, mientras que el índice de volatilidad VIX llegó a marcar un máximo del 28% tras las midterms.

La recta final del año estará marcada por la volatilidad y el miedo en los mercados, condicionados por la evolución de la IA, la inflación, las decisiones de los bancos centrales y la guerra en Irán.

La recta final del año promete ser memorable para los mercados. Los catalizadores están claros, los ojos de los inversores se dirigirán principalmente a tres variables: el desarrollo de la IA, la evolución de la inflación y los movimientos que hagan los bancos centrales en sus últimas reuniones del año. Todo ello bajo el telón de fondo de la guerra en Irán.

El nerviosismo que genera en los parqués este cóctel también lo reflejan los datos. El índice del miedo y la codicia de la CNN Business, uno de los indicadores que mide el ánimo de las bolsas, lleva 30 días moviéndose dentro del territorio del miedo.

El indicador, que se basa en el rendimiento del S&P 500 -el principal selectivo de Wall Street-, se mueve en un rango del 0 (miedo extremo) al 100 (codicia extrema). A su vez, se encuentra fraccionado en quintiles: miedo extremo, miedo, neutro, codicia y codicia extrema.

En estos momentos la nota que le da el índice al contexto actual para los inversores es de un 39, dentro del territorio del miedo. Lo cierto es que el clima ha mejorado bastante desde la última semana, en la que se llegó a tocar el miedo extremo tras descender hasta un 20.

Este es otro de los fenómenos que han caracterizado el último mes en los parqués: las fuertes subidas y bajadas de ánimo de los inversores, es decir, la volatilidad. Y esto también se refleja en otro índice, el VIX.

La línea que dibuja la trayectoria del índice del miedo y la codicia en el último mes deja hasta 8 picos derivados de la inestabilidad de los ánimos en el parqué. El VIX, el índice que muestra la volatilidad del mercado, también ha marcado un máximo en este tiempo.

El indicador suele moverse entre el 15 y el 30. Un cifra menor indica tranquilidad y estabilidad y, por el contrario, una más alta muestra una volatilidad extrema.

El VIX se sitúa en estos momentos en torno a un 17, pero hace una semana -en mitad del bache bursátil tras las midterms- se disparó hasta alcanzar un 28, el tercer máximo del año.

Es un reflejo más de la inestabilidad que se ha vivido en los parqués en las últimas semanas y que promete acompañar hasta final de año a los inversores. El mes y medio restante estará principalmente marcado por el rendimiento de las compañías tecnológicas, la progresión de la guerra en Irán, la evolución de la inflación y, en consecuencia de las dos últimas, las decisiones que tomen el BCE y -sobre todo- la Fed.

En cuanto a las primeras, la semana que viene será determinante para guiar su futuro a corto plazo. Nvidia pondrá el broche de oro a la temporada de resultados cuando presente sus cuentas el próximo martes 17 de noviembre.

Su confesión ante el mercado -que ya de por sí suele ser un verdadero termómetro sobre el estado de la IA para los inversores- viene marcada por un contexto extraordinario. El que era su CEO hasta el pasado jueves, Jensen Huang, dimitió tras conocerse que tuvo hasta tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una supuesta espía china y las otras dos, con dos trabajadoras de la propia compañía.

Por otro lado los inversores seguirán pendientes de la evolución de la guerra en Irán. Porque de estas perspectivas dependerán las de otras referencias macroeconómicas determinantes para el mercado.

Donald Trump, el presidente de EEUU, ha frenado las expectativas de que puedan llegar a un pacto con Irán. El mandatario estadounidense ha asegurado que "no necesitan un acuerdo" con el país porque tienen "su dinero, cientos de miles de millones de dólares y su estrecho". Sin embargo, al mismo tiempo ha afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada en el plano militar".

En este punto, la atención pasa a dirigirse al petróleo. La materia prima ha frenado la exponencial subida que le llevó a tocar los 117 dólares por barril hace dos semanas y a término de la semana cotiza por debajo de los 100 dólares. De su evolución dependerá la trayectoria de la inflación, que no ha dado apenas tregua desde que empezó el conflicto en Oriente Próximo.

En este sentido, y poniendo el foco en EEUU, el IPC de octubre fue peor de lo esperado. Y esto abre la puerta a una situación algo extraordinaria: una subida de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EEUU, la Fed.

La última vez que el banco central hizo un movimiento de esta magnitud fue en 2022. En aquel año, la institución monetaria subió medio punto porcentual para frenar una inflación desbocada. Era la primera vez desde el año 2000 que hacía un incremento de dicho calibre.