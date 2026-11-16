Ferrovial recupera gran parte del último tramo de ajuste pero se enfrenta a una zona crítica en los 57 euros

El volumen se ha disparado en las últimas jornadas coincidiendo con la superación de la media móvil de 200 periodos y del 61,8% de Fibonacci, mientras RSI y MACD muestran momentum alcista, lo que sugiere probabilidad de consolidación en la zona de 56,7–57,4 euros antes de continuar.

¿Cómo influyen el volumen y los indicadores técnicos actuales en la evolución inmediata de la acción?

Las managed lanes son carriles con peajes dinámicos que Ferrovial quiere asegurar en EE. UU. como activo rentable; la compañía ya opera siete de las once concesiones de este tipo en Norteamérica, lo que sustenta su plan de inversión de 60.000 millones.

¿Qué papel tienen las managed lanes en el plan de crecimiento de Ferrovial y por qué importan?

Si Ferrovial pierde los 54 euros en cierre, la caída estaría confirmada y el valor volvería a entrar en una fase de ajuste importante; podría acelerar la corrección hacia soportes previos.

Ferrovial necesita superar los máximos de agosto, en torno a 57,35–57,45 euros en cierres, para confirmar una nueva señal alcista y buscar objetivos cercanos a 59,50 euros.

Ferrovial ha subido por un rebote técnico desde mínimos anuales junto con el anuncio del segundo dividendo flexible de 2026, fijado en 0,835 euros por acción, que aumenta el interés comprador al ofrecer efectivo o acciones.

¿Por qué ha subido Ferrovial hoy y qué relación tiene con el dividendo flexible anunciado?

Ferrovial mantiene su plan de inversion de 60.000 millones de euros en EE.UU., centrado en las managed lanes o carriles con peaje dinamico.

La compañia pagara su segundo dividendo flexible de 2026 de 0,835 euros por accion el 10 de diciembre, con un desembolso total de 600 millones de euros.

Las acciones de la constructora se enfrentan a una resistencia critica entre los 56,70 y los 57,40 euros, condicionada por una fuerte contratacion y volumen comprador.

Ferrovial lidera las ganancias del Ibex 35 tras rebotar mas de un 34% desde sus minimos anuales en los 42 euros y activar una estructura de vuelta en V.

Los mercados abren la semana con incertidumbre tras la dimisión de Jensen Huang como CEO de Nvidia, un factor que mantiene en vilo al sector de la inteligencia artificial antes de sus resultados trimestrales y del debut bursátil de Anthropic. A esta tensión tecnológica se suma el temor de los inversores a una subida agresiva de los tipos de interés (de hasta 50 puntos básicos) el próximo mes.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la semana anterior con ganancias de algo más del 3%, volverá a tener como principal referencia la cota de los 20.000 puntos. Mirando hacia la tabla de valores de su composición, destacamos hoy el comportamiento de las acciones de Ferrovial, que suben con fuerza en los primeros intercambios de la sesión liderando los avances del selectivo español.

En el apartado fundamental y de retribución al accionista, Ferrovial pagará su segundo dividendo flexible de 2026 a partir del próximo 10 de diciembre. Esta retribución ha quedado fijada en 0,835 euros por acción (lo que supone un desembolso total de 600 millones de euros con cargo a reservas), permitiendo a sus accionistas elegir entre cobrarlo en efectivo o recibir nuevas acciones liberadas de la compañía.

Asimismo, la reciente presentación de resultados trimestrales de la constructora despertó un gran interés entre los analistas institucionales, quienes buscaron resolver dudas sobre el ambicioso desafío financiero de la compañía: un plan de inversión de 60.000 millones de euros destinado a asegurar importantes concesiones en Estados Unidos durante las próximas décadas.

El foco principal de esta estrategia de crecimiento son las managed lanes, unos lucrativos carriles con peajes dinámicos diseñados para aliviar la congestión y evitar atascos en las principales arterias estadounidenses.

Estas infraestructuras de alto valor añadido se han convertido en el activo estrella del sector y representan un terreno que Ferrovial domina con absoluta solvencia, operando actualmente siete de las once concesiones de este tipo existentes en Norteamérica.

Si analizamos las acciones de Ferrovial desde un punto de vista técnico, observamos que el valor venía desarrollando una estructura bajista desde mediados del pasado mes de junio, cuando llegó a tocar la zona de máximos en los 61,34 euros.

A partir de esa cota, Ferrovial dibujó una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes dentro de una fase de ajuste intensa y extensa en el tiempo, canalizando esta caída hasta alcanzar la zona próxima a los 42 euros, un nivel clave donde durante el pasado mes de octubre el precio hizo suelo y permitió a los alcistas volver a reaccionar con contundencia.

Esta zona de los 42 euros no es un nivel baladí en su gráfico histórico, sino que ya permitió reestructurar una tendencia alcista de continuidad a mediados del ejercicio anterior, propiciando entonces una importante recuperación, un patrón técnico que se ha vuelto a repetir exactamente en las últimas semanas.

Así pues, desde esos mínimos anuales se aprecia una limpia estructura de vuelta en "V", aunque el valor ha alcanzado exactamente la zona de origen del último tramo bajista iniciado desde el pasado mes de agosto. Se trata de un nivel crítico donde, teóricamente, podría producirse una pausa o un throwback técnico antes de reunir fuerza suficiente para atacar resistencias superiores.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches TradingView

Con todo, Ferrovial ha experimentado un potente rebote desde sus mínimos anuales que, teniendo en cuenta su precio de cotización actual, le ha permitido recuperar más del 34 % de su capitalización bursátil. En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un interesante hueco alcista, pero se enfrenta de lleno a una resistencia importante y zona de control situada entre los 56,70 y los 57,40 euros.

A pesar de que sus indicadores técnicos adelantados acompañan el movimiento —con un RSI que muestra un momentum alcista fuerte rozando la sobrecompra, pero sin presentar divergencias bajistas todavía, y un MACD situado por encima de su señal de compra y sobre la línea de cero, confirmando la tendencia alcista vigente—, nos encontramos ante una posible zona de tensión.

En cuanto al volumen de negociación, hemos visto cómo en las dos últimas jornadas la contratación se ha disparado de forma agresiva, coincidiendo con la superación al alza de la media móvil de 200 periodos (ubicada en los 54,27 euros) y también con la ruptura del 61,80 % de retroceso de Fibonacci de todo el proceso bajista previo, situado en la zona de los 54 euros, lo que demuestra un interés comprador inusual en el valor.

Ante esta tesitura, Ferrovial se encuentra frente a una resistencia y zona de control de gran importancia, donde lo más probable es que el precio efectúe algún movimiento de ajuste o consolidación.

Por tanto, en la medida en que tengamos el valor en cartera, lo más recomendable sería mantener posiciones a menos que Ferrovial experimente algún cierre de sesión por debajo de los 54 euros. De perderse esa cota, el valor volvería a entrar en una fase de ajuste importante que desaconsejaría aguantar las posiciones abiertas.

En el caso de querer acometer nuevas compras o aumentar la exposición actual, plantearemos dos posibles estrategias operativas. La primera, y la más probable a corto plazo, pasa por esperar a que Ferrovial vaya a cerrar el hueco alcista generado en la sesión de hoy, al menos de forma parcial, dirigiéndose hacia la zona de los 56,50 euros.

Cuanto más cerca consigamos cazar el valor de este nivel, mayores serán las probabilidades de éxito y el recorrido potencial de rebote, estableciendo una orden de protección por debajo de los 54 euros por título y fijando un primer objetivo en torno a la zona de los 57,45 euros.

Como escenario alternativo de ruptura, si vemos que Ferrovial sigue avanzando con fuerza y es capaz de superar los máximos alcanzados durante el pasado mes de agosto —es decir, si logra batir la zona de los 57,35 euros en base cierres—, en ese momento el valor volverá a generar una señal de entrada clara en el lado largo o alcista.

En este supuesto, buscaríamos objetivos cercanos a la zona de los 59,50 euros, estableciendo ahí una orden de protección por debajo de la zona de máximos del pasado viernes, es decir, por debajo de los 56 euros en base cierres.