Bank of America recomienda comprar acciones de ACS y anticipa una subida en bolsa de casi el 50%

La estimación parte del crecimiento proyectado de ingresos, sobre todo por centros de datos en Turner, y de una mejora de márgenes esperada que supera las estimaciones del consenso de analistas.

¿En qué se basa Bank of America para estimar un beneficio operativo neto de 2.200–2.400 millones en 2030 para ACS?

Ya ocurrido: el plan prevé generar entre 9.000 y 11.000 millones de euros de flujo de caja operativo neto hasta 2030, lo que permitiría aumentar la retribución; en prospectiva: el dividendo podría subir desde 2,40 hasta 4,90 euros por acción y podrían ejecutarse recompras adicionales.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas el objetivo de flujo de caja y el dividendo previsto de ACS?

Turner es el principal motor de crecimiento según el banco; se espera que sus ingresos por centros de datos suban y que su beneficio antes de impuestos prácticamente se duplique entre 2026 y 2030.

Bank of America apoya la compra porque valora el plan estratégico de ACS hasta 2030 y anticipa un fuerte crecimiento operativo, especialmente por Turner; eso justifica su precio objetivo de 136 euros y un potencial cercano al 50%.

El plan estratégico permitirá aumentar la retribución al accionista, pudiendo duplicar el dividendo hasta un máximo de 4,90 euros por acción en 2030.

Turner, filial estadounidense del grupo, se sitúa como el principal motor de crecimiento gracias al impulso de los centros de datos para inteligencia artificial.

La entidad destaca las previsiones de la constructora de alcanzar un beneficio operativo neto de entre 2.200 y 2.400 millones de euros en 2030.

Bank of America recomienda comprar acciones de ACS y fija su precio objetivo en 136 euros, lo que implica un potencial de subida cercano al 50%.

Bank of America aconseja invertir en ACS y fija el precio objetivo de sus acciones en 136 euros. Esta valoración supone un potencial de subida cercano al 50% respecto a su cotización actual y llega después de que la entidad haya analizado el plan estratégico presentado por la constructora hasta 2030.

El banco estadounidense pone el foco en las previsiones de crecimiento del grupo, que espera alcanzar un beneficio operativo neto de entre 2.200 y 2.400 millones de euros en 2030. Un objetivo que supera hasta en casi un 20% las estimaciones del conjunto de analistas del mercado.

El banco identifica a Turner, la filial estadounidense de ACS, como el principal motor de crecimiento del grupo, impulsada por la construcción de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y por la mejora de sus márgenes.

En concreto, ACS prevé que los ingresos de Turner procedentes del negocio de centros de datos aumenten desde los 18.000 millones de dólares previstos para 2026 hasta una horquilla de entre 28.000 y 30.000 millones de dólares en 2030.

Según el análisis de Bank of America, Turner prácticamente duplicará su beneficio antes de impuestos en ese periodo, apoyada en el crecimiento de esta actividad y en una expansión de sus márgenes por encima del 5%.

Dividendo de 4,90 euros

La entidad también destaca la capacidad de generación de caja de ACS, con un flujo de caja operativo neto previsto de entre 9.000 y 11.000 millones de euros en el horizonte del plan, que permitiría aumentar la retribución a los accionistas.

En este contexto, el dividendo podría pasar de 2,40 euros por acción a un máximo de 4,90 euros en 2030, lo que supondría algo más que duplicar su importe.

Asimismo, Bank of America considera que existe margen para realizar recompras adicionales de acciones, junto con el incremento de la remuneración en efectivo.