El Ibex 35 firma su segunda semana consecutiva en positivo al subir un 3,36% y recupera la cota de los 20.000 puntos

Las empresas del Ibex han aumentado sus beneficios en la temporada de resultados, lo que sitúa al índice ante el mayor beneficio histórico del año y puede sustentar subidas adicionales si las previsiones se cumplen.

¿Por qué las compañías del Ibex elevan sus ganancias y qué implica para el índice?

Los precios del crudo han subido marginalmente en la semana pero acumulan dos semanas en negativo en Europa; la incertidumbre sobre la guerra en Irán mantiene la atención de los inversores y condiciona la dirección de los sectores energéticos.

¿Cómo ha afectado la evolución del petróleo y la guerra en Irán al Ibex y a los mercados europeos esta semana?

Nvidia sufrió ventas tras la dimisión de su CEO por relaciones personales conflictivas, lo que hundió sus títulos y arrastró al Nasdaq, contribuyendo a que Wall Street cerrara la semana en rojo.

¿Qué ha pasado con Nvidia y cómo ha influido en los mercados esta semana?

Lo ya ocurrido ha reducido el rendimiento semanal de sus accionistas y ha lastrado la subida de algunas energéticas; en el plano potencial, una caída continuada podría afectar la capitalización del grupo y el valor de la filial en futuros índices.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que Acciona y Acciona Energía cayeran casi un 8% y un 6,9% respectivamente?

El Ibex ha subido por el impulso del sector energético, con alzas destacadas en Repsol, Redeia y Endesa, que han compensado pérdidas en otros sectores; esa fuerza ha permitido al índice recuperar y sostener la cota de 20.000 puntos.

¿Por qué ha subido el Ibex 35 un 3,36% y ha cerrado por encima de los 20.000 puntos esta semana?

Los precios del petróleo bajan en el balance semanal pendiente de la evolución del conflicto en Irán y las declaraciones de Donald Trump.

Wall Street cotiza a la baja arrastrado por el Nasdaq y la dimisión del CEO de Nvidia tras salir a la luz varias relaciones extramaritales.

El sector energético impulsa al selectivo español liderado por Repsol y Redeia, mientras que Acciona y Acciona Energía sufren fuertes caídas en bolsa.

El Ibex 35 sube un 3,36% en el conjunto de la semana y consolida la cota clave de los 20.000 puntos tras avanzar un 0,27% este viernes.

Balance semanal positivo para el Ibex 35. El selectivo español ha firmado su segunda semana consecutiva al alza tras subir un 3,36% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

El índice nacional ha logrado además sostener la cota psicológica de los 20.000 puntos. El Ibex no llegaba al fin de semana por encima de dicha barrera desde la primera semana de septiembre.

El selectivo también ha despedido la semana en verde. El índice de la Bolsa de Madrid ha subido un 0,27%, hasta los 20.020,1 puntos, en la sesión de este viernes.

El sector energético ha sido el encargado de aupar al Ibex en la sesión de este viernes. Todos sus valores, a excepción de Acciona y su filial, Acciona Energía, han encabezado la tabla de valores.

En concreto, las mayores alzas las han firmado Repsol (+3,31%); Redeia (+2,9%) y Endesa (+1,64%). Y justamente los dos valores del sector que se han desmarcado de las subidas son los que se han situado a la cola de la tabla de compañías del selectivo.

Las acciones de Acciona se han desplomado un 7,98% y han arrastrado a los títulos de su filial, Acciona Energía, que han caído un 6,89%. Las energéticas han sufrido en el parqué tras mantener previsiones para 2026. El Grupo espera cerrar el ejercicio en la parte alta de su objetivo EBITDA, situado entre los 2.800 y los 3.100 millones de euros.

Los números verdes del Ibex no han sido compartidos con sus homólogos europeos. Los principales selectivos del Viejo Continente han cerrado la semana divididos entre pérdidas y ganancias y sin grandes movimientos.

Europa y Wall Street

En el lado de las pérdidas se ha situado el Dax alemán, que ha cedido un 0,24%. También en rojo terminaba la semana el Euro Stoxx 50 al caer un 0,16%.

Por el contrario, las Bolsas de París, Milán y Londres llegaban al fin de semana en positivo. El Cac francés ha avanzado un 0,09% en la sesión de este viernes, el FTSE 100 británico, un 0,34% y el FTSE Mib italiano, un 0,1%.

No corrían la misma suerte al otro lado del charco. El rojo se extendía por los paneles de cotización de las principales referencias de Wall Street.

La Bolsa de Nueva York cotizaba en negativo al cierre europeo. El Dow Jones caía un 0,25%; el S&P 500, un 0,93% y el Nasdaq, que se llevaba el peor golpe, caía un 1,57%.

El escándalo de Nvidia

En el selectivo tecnológico la atención volvía a dirigirse a una compañía concreta: Nvidia. Las acciones del gigante de IA han vuelto a sufrir por el escándalo protagonizado por el ya exCEO de la compañía y que ha sobrevolado los parqués durante toda la semana.

Jensen Huang, el que fuera fundador y consejero delegado del gigante tecnológico, acabó por dimitir este jueves después de que se hubiera conocido que había mantenido una relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

La información trascendió del plano corporativo y pasó a hacer temblar el institucional. El Congreso de EEUU solicitó a Huang una comparecencia a puerta cerrada para explicar si compartió información sensible sobre la postura del presidente Donald Trump respecto a la IA durante su romance.

Pero aquí tampoco se quedó la cosa. El jueves de madrugada se conoció que el CEO habría tenido otra relación extramarital, pero esta vez con una alta directiva de la compañía. Y durante la noche (europea) del mismo día Reuters publicó que habría hasta otra tercera "relación íntima" con otra empleada de la compañía.

Con todo, los títulos de Nvidia llegaban a caer este viernes hasta un 4%. La compañía se ha dejado casi un 11% en el parqué en las últimas cinco sesiones y se apuntará su sexta sesión en negativo cuando termine la jornada de este viernes en Wall Street.

Esta semana ha concluido la temporada de resultados dentro del selectivo español. A falta de las cuentas de Solaria e Inditex, las compañías del Ibex han elevado sus ganancias a máximos, lo que hace que el Ibex encare el mayor beneficio de su historia para este año.

El petróleo e Irán

Sin muchas más referencias macroeconómicas, tampoco en lo que va de semana, los inversores siguen pendientes de la evolución de los precios del petróleo. El oro negro ha cogido algo de fuerza en las últimas tres sesiones, aunque sigue lejos de los últimos máximos que llegó a tocar hace dos semanas, cuando cotizó a las puertas de los 120 dólares por barril.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, subía este viernes un 0,8%, hasta los 96,6 dólares por barril. Sin embargo, el petróleo europeo apunta a firmar un balance semanal negativo, el segundo consecutivo. En las últimas cinco sesiones ha retrocedido un 1,7%.

Mismo camino seguía el West Texas Intermediate (WTI). El crudo de Texas avanzaba un 0,4% este viernes y cotizaba a las puertas de los 90 dólares por barril. En lo que va de semana ha caído un 1,9% y de no cambiar la tendencia será la segunda que selle en rojo.

La evolución de la materia prima energética sigue dependiendo de las perspectivas del mercado sobre la evolución de la guerra en Irán. Donald Trump, el presidente de EEUU, ha frenado las expectativas de que puedan llegar a un pacto con el país.

El mandatario estadounidense ha asegurado que "no necesitan un acuerdo" con Irán porque tienen "su dinero, cientos de miles de millones de dólares y su estrecho". Sin embargo, al mismo tiempo ha afirmado que la guerra estaba "prácticamente terminada en el plano militar".