Acciona sufre un fuerte rechazo en los 224 euros donde confluyen varias resistencias dinámicas

Los inversores deben vigilar que Acciona no pierda el soporte técnico intermedio en 207 euros y considerar órdenes de protección a no más de un 3% desde el nivel de entrada; la pérdida de ese soporte podría abrir una recaída hacia la zona de 200 euros.

El análisis técnico muestra que las medias móviles de 100 y 200 sesiones actúan como resistencias dinámicas; el precio se ha topado con ellas en torno a 224 euros, provocando el rechazo y un posible throwback hacia soportes intermedios. Esta lectura explica la falta de continuidad alcista actual.

¿Cómo ha influido el análisis técnico en el rechazo de las acciones de Acciona cerca de 224 euros?

Mexico Infrastructure Partners es el fondo que pactó comprar activos de Acciona en diciembre de 2025 por cerca de 1.000 millones de dólares; el fondo no ha conseguido reunir el capital necesario para cerrar la operación, lo que ha dejado la venta en suspenso.

¿Quién es el fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP) y qué ha fallado en su acuerdo con Acciona?

Como consecuencia ya ocurrida, la compañía previsiblemente no alcanzará su objetivo de desinversiones por 2.000 millones, lo que reduce su capacidad de desapalancamiento y podría limitar inversiones futuras. En el futuro, la falta de compradores podría alargar la búsqueda de socios o forzar precios más bajos.

¿Qué consecuencias ha tenido para Acciona el posible fracaso de la venta de activos en México y EEUU?

Acciona ha prestado 500 millones a su filial renovables para garantizar su liquidez y mantener la operativa mientras explora una venta total o parcial de la unidad. Esta medida busca evitar tensiones financieras inmediatas durante el proceso de desinversión.

Los analistas recomiendan vigilar la zona de los 207 euros y plantean entradas compradoras ante una caída a los 200 euros o tras superar de forma clara la resistencia de los 224,5 euros.

JB Capital Markets elevó el precio objetivo de Acciona hasta los 228 euros por acción con una recomendación de 'neutral', aunque dicho respaldo no ha evitado la debilidad a corto plazo.

La compañía concedió un préstamo de 500 millones de euros a Acciona Energía y prevé incumplir su meta de desinversión renovable de 2.000 millones tras encallarse la venta de activos en México y EEUU.

Acciona sufre un rechazo técnico en los 224 euros al toparse con las medias móviles de 100 y 200 sesiones, abriendo la puerta a un throwback hacia el soporte de los 207 euros.

La cautela regresa a los mercados tras la salida del director de Nvidia por motivos personales y a la espera de los datos de precios en EEUU, clave para las tasas de interés de la Fed. Por otro lado, el crudo registra vaivenes después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría abandonar el acuerdo con Irán.

Por su parte, el Ibex 35, que sigue consolidando niveles en los entornos de los 20.000 puntos, buscará un cierre semanal por encima de esta referencia y nivel psicológico clave. En su tabla de composición, destacamos el comportamiento de los títulos de Acciona.

Acciona, el grupo de infraestructuras y concesiones presidido por José Manuel Entrecanales, comunicó ayer a la CNMV la entrega de un préstamo de 500 millones de euros a su filial de renovables, Acciona Energía, mientras explora su venta total o parcial.

Además, la compañía previsiblemente se quedará sin alcanzar su meta de desinversión en energías renovables —fijada en 2.000 millones de euros— tras el posible fracaso de la venta de sus activos en México y EEUU. El fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP), que había pactado la compra en diciembre de 2025 por cerca de 1.000 millones de dólares, no ha logrado reunir el capital necesario para cerrar la operación.

A pesar de este contexto, los analistas de JB Capital Markets emitieron durante esta semana una recomendación de neutral elevando el precio objetivo de Acciona desde los 217 a los 228 euros por acción, un respaldo analítico que, sin embargo, no ha tenido un impacto positivo directo en su cotización a corto plazo.

Si realizamos un riguroso análisis técnico de los títulos de Acciona, debemos centrarnos en los máximos alcanzados durante el pasado mes de junio en la zona de los 279 euros por acción. Este nivel de máximos históricos se produjo tras una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes que impulsó su precio desde abril de 2025 hasta alcanzar dicha cota.

No obstante, esos máximos sirvieron de argumento a los bajistas para iniciar un fuerte movimiento correctivo que derivó en una caída hasta mediados del mes de septiembre, con una pérdida superior al 29,5% de su capitalización bursátil hasta alcanzar una zona de soporte horizontal situada en los 196 euros, nivel que ya propició un marcado rebote técnico a principios de este ejercicio.

Sin embargo, en esta ocasión dicho rebote no se ha producido con la fuerza y la virulencia de antaño; los alcistas han ido recuperando niveles perdidos con ciertas dificultades. De hecho, se registró un periodo de lateralización desde finales de septiembre hasta finales del pasado mes de octubre, dando paso posteriormente a un nuevo repunte e inercia alcista en el valor.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Así pues, el precio está rebotando de forma cíclica entre un soporte bien definido en la parte inferior y una resistencia clara en la superior, puesto que en las últimas sesiones el valor se ha topado con la presencia de las medias móviles de 100 y de 200 sesiones, que han frenado el avance comprador.

Este freno ha provocado un rechazo del precio cerca de la zona de los 224 euros por título, configurando una posible formación de throwback hacia niveles de soporte intermedios como los 207 euros.

En cuanto a los indicadores técnicos, el RSI en gráfico de tres meses se mantiene oscilando mayoritariamente en una banda de neutralidad. Por su parte, el MACD muestra un perfil predominantemente plano y oscilante alrededor de la línea de cero, con cruces frecuentes y de corta duración que reflejan una ausencia de tendencia direccional clara y la escasez de señales de giro inminentes.

Con este escenario técnico sobre la mesa, podemos concluir que Acciona atraviesa un momento operativo de debilidad, reaccionando a la baja desde zonas de soporte dinámico importantes que continúan limitando el potencial de los alcistas.

Por tanto, si ya mantenemos títulos de Acciona en cartera, deberemos vigilar estrictamente que el valor no pierda en ningún momento su soporte técnico intermedio de corto plazo, fijado en los 207 euros en base cierres.

De cara a la apertura de nuevas posiciones compradoras, el precio se mantiene actualmente equidistante entre dos posibles estrategias operativas. La primera opción contempla una recaída del valor hacia la zona de los 200 euros por acción; la segunda, una ruptura al alza por encima de los 224,5 euros por título.

En cualquiera de los dos escenarios —el que se materialice en primer lugar—, se habilitará una ventana de entrada en el lado de las compras, buscando inicialmente un rebote técnico y, en una segunda fase, la superación definitiva de la resistencia.

Las correspondientes órdenes de protección deberían situarse a no más de un 3% de distancia desde el nivel efectivo de entrada.