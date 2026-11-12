Telefónica corrige tras presentar resultados y frena su avance ante la resistencia técnica en 3,50 euros

El análisis recomienda plantear una compra parcial, como máximo un tercio del capital previsto, con stop por debajo de 3,30 euros y objetivo inicial en la zona de 3,50 euros; alternativa: compras adicionales si supera confirmadamente 3,60 euros.

El repunte se apoya en un rebote desde el soporte alrededor de 3,10 euros y un aumento del volumen que sugiere acumulación. Podría agotarse porque el RSI ha entrado en niveles de sobrecompra, indicando que la subida actual es intensa y con margen limitado.

¿Qué hay detrás del repunte reciente de las acciones de Telefónica y por qué podría agotarse?

La estructura de máximos decrecientes viene de la persistencia de presión vendedora tras los altos de agosto de 2025 y un 2025 negativo, con apenas un avance anual discreto en 2026 y fases de corrección que marcaron sucesivos techos más bajos.

¿Cómo hemos llegado a la situación técnica de máximos decrecientes desde agosto de 2025 en Telefónica?

Ya ocurrido: la acción se ha frenado en torno a 3,50 euros y las medias móviles de 100 y 200 sesiones limitan subidas inmediatas. Podría ocurrir: si no supera esas barreras, el valor puede retroceder hacia soportes como 3,34 euros; si las supera, abriría opción a un cambio de tendencia.

Telefónica alcanzó 464 millones por la recuperación de ingresos y la mejora del flujo de caja operativo ajustado, cuya generación creció hasta 4.018 millones en nueve meses. Este avance compensa las pérdidas del año anterior y refleja la mejora operativa de la operadora.

¿Por qué Telefónica ha registrado un beneficio neto de 464 millones en los tres primeros trimestres de 2026?

Los analistas sugieren esperar a un retroceso hacia la zona de soporte de 3,34 euros para posicionarse al alza o vigilar la superación con fuerza de los 3,60 euros.

Técnicamente, la cotización de Telefónica frena su avance ante la resistencia clave de los 3,50 euros y la confluencia de sus medias móviles de 100 y 200 sesiones.

El flujo de caja operativo ajustado tras arrendamientos (OpCFaL) de la multinacional española creció un 6,1% hasta alcanzar los 4.018 millones de euros.

Telefónica cerró los tres primeros trimestres de 2026 con un beneficio neto de 464 millones de euros, superando las pérdidas de 1.080 millones del mismo periodo del año anterior.

La atención de los mercados se centra este jueves en Nvidia, cuyas acciones se han hundido fuera de hora ante los rumores de que su consejo de administración estaría valorando cesar a su histórico director ejecutivo y cofundador, Jensen Huang, lo que añade una fuerte dosis de incertidumbre al sector tecnológico.

Por su parte, el Ibex 35 arranca la jornada buscando la consolidación de la importante barrera psicológica de los 20.000 puntos tras haberla reconquistado en la sesión de ayer, una cota que el selectivo español no alcanzaba desde principios del mes de septiembre.

Entre los valores que componen el índice, hoy destacamos de manera especial el comportamiento de las acciones de Telefónica tras la presentación de sus cuentas.

Según la información remitida a primera hora de este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica cerró los tres primeros trimestres de 2026 con un beneficio neto de 464 millones de euros. De este modo, la multinacional española logra dejar atrás el fuerte bache del ejercicio anterior, cuando en ese mismo periodo acumuló unas abultadas pérdidas de 1.080 millones de euros.

Asimismo, en el apartado operativo, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) se elevó hasta los 4.018 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Esta cifra representa un sólido incremento del 6,1% a tipos de cambio reales (y un avance del 4,2% en términos constantes), confirmando la capacidad de generación de caja de la operadora.

Si analizamos los títulos de Telefónica desde el punto de vista técnico, observamos un valor que sigue fuertemente presionado por los bajistas, dibujando una clara estructura de máximos decrecientes iniciada desde los altos de agosto de 2025, cerca de la zona de los 4,50 euros por acción.

En el cómputo anual, y tras haber registrado un año 2025 en negativo, este ejercicio 2026 está siendo hasta el momento muy discreto y ligeramente positivo, con alzas casi inapreciables cercanas al 1,50 %. En definitiva, la operadora no termina de mostrar convicción y los inversores bajistas siguen cebándose con el valor.

Al detenernos en el análisis de su gráfico técnico de tres meses en temporalidad diaria, observamos que Telefónica refleja una estructura de movimiento muy bien delimitada. Esta se caracteriza por una fase previa de corrección, un testeo de suelo crítico situado en el entorno de los 3,10 euros y un posterior rebote o recuperación técnica iniciada a lo largo de las últimas semanas.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Cabe señalar que esta zona de apoyo no constituye un doble suelo clásico perfecto debido a las ligeras desviaciones tanto temporales como de nivel en sus mínimos, pero sí que actúa funcionalmente como un área de doble apoyo o suelo de mercado muy fiable en el corto plazo.

Si atendemos a sus indicadores técnicos adelantados, observaremos que el RSI (Índice de Fuerza Relativa) ha cruzado al alza la línea de sobrecompra. Esto refleja la intensidad y verticalidad del tramo alcista de las últimas jornadas y técnicamente advierte de que el valor podría estar agotando su margen de subida a corto plazo.

Aunque si finalmente Telefónica logra superar, con los filtros adecuados, el nivel de resistencia en torno a los 3,50 euros, la sobrecompra podría sostenerse en niveles elevados durante varias sesiones consecutivas si persiste la presión compradora, sin perjudicar los posibles avances de la operadora.

Además, en relación con los volúmenes de cotización, si tenemos en cuenta lo ocurrido durante el último mes de negociación, se aprecia un incremento notable en la actividad y el volumen de contratación. Este comportamiento suele ser propio de una fase de acumulación previa a la ruptura de resistencias relevantes.

Por lo tanto, ahora mismo tenemos en Telefónica una resistencia clave situada en las inmediaciones de los 3,50 euros. Sin embargo, ligeramente por encima encontramos tanto a la media móvil de 100 como a la de 200 sesiones, situadas en los 3,52 y 3,58 euros respectivamente, y un poco más arriba el paso de la directriz bajista principal (o zona de máximos decrecientes), que también podría frenar su avance a corto plazo.

Así pues, en el momento actual es fundamental tener en cuenta que cualquier avance de Telefónica va a encontrarse con este exigente muro formado por tres referencias técnicas de resistencia muy próximas entre sí.

Por tanto, desde un punto de vista operativo, lo más sensato sería esperar a que el precio retrocediera hacia la zona de los 3,34 euros —donde encontramos el primero de los soportes horizontales intermedios— para comenzar a tomar algún tipo de posicionamiento alcista sobre el valor.

En este sentido, si el valor retrocede hacia esa cota de los 3,34 euros, podríamos lanzar una orden de compra de, como mucho, un tercio del capital que tengamos destinado a un valor de estas características, buscando un rebote técnico hacia la zona de los 3,50 euros y entornos. La orden de protección la situaríamos de forma estricta por debajo de la zona de los 3,30 euros.

Solamente en el caso de que la corrección de hoy sea flor de un día y veamos a Telefónica comenzar a recuperar el terreno perdido con fuerza, vigilaremos muy de cerca la zona de los 3,60 euros. La superación confirmada de este nivel daría paso a un cambio de tendencia principal —pasando de bajista a, al menos, neutral— y nos ofrecería objetivos alcistas en niveles sensiblemente superiores.

Por tanto, ahí también tendríamos una segunda opción para acometer compras en la teleco, estableciendo igualmente un stop de protección de no más del 3% desde el nivel de entrada.