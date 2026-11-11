El gigante de infraestructura de IA CoreWeave se dispara hasta un 23% en Wall Street y contagia la euforia en el Nasdaq

La subida de CoreWeave coincidió con un rebote en las acciones de Nvidia, que subieron algo más de 4% tras dos sesiones de fuertes pérdidas, lo que sugiere que la mejora de sentimiento en el sector IA benefició a múltiples valores tecnológicos.

¿Qué relación tiene el movimiento de CoreWeave con el comportamiento de otras grandes tecnológicas como Nvidia?

El avance de CoreWeave contagió optimismo al Nasdaq, que llegó a subir 1,7% a las dos horas de la sesión, y contribuyó a que el S&P 500 subiera 1,13%, mientras el Dow Jones se mantenía prácticamente plano.

A pesar del crecimiento de ventas, CoreWeave amplió sus pérdidas netas hasta 709 millones de dólares en el trimestre, frente a 110 millones un año antes, lo que revela que el crecimiento de ingresos aún no se traduce en beneficios netos.

CoreWeave elevó su guía para 2026 a entre 13.000 y 13.300 millones de dólares en ingresos y un beneficio operativo ajustado entre 1.275 y 1.375 millones, lo que implica un aumento de aproximadamente 26% respecto a su anterior previsión.

¿Qué previsiones ha elevado CoreWeave y qué implican para sus ingresos en 2026?

Porque la compañía publicó resultados trimestrales con ingresos de 3.661 millones de dólares, un aumento del 168% respecto al año anterior, y superó las expectativas de analistas, lo que impulsó la demanda de sus títulos y la revalorización en el mercado.

¿Por qué han subido un 23% las acciones de CoreWeave en Wall Street?

El impulso de la tecnológica contagió de optimismo al Nasdaq (+1,7%) y a otras firmas del sector como Nvidia, que rebotó más de un 4%.

CoreWeave ha elevado sus previsiones para el conjunto de 2026, estimando unos ingresos de entre 13.000 y 13.300 millones de dólares.

Los ingresos de la compañía de infraestructura de IA aumentaron un 168% trimestral hasta los 3.661 millones de dólares, aunque sus pérdidas netas subieron a 709 millones.

Las acciones de CoreWeave se disparan hasta un 23% en Wall Street tras presentar unos resultados del tercer trimestre por encima de lo esperado.

Las acciones de CoreWeave, la compañía estadounidense proveedora de infraestructura para la IA, repuntaban este miércoles hasta un 23% en Wall Street después de que la compañía presentase resultados a la víspera, a cierre de mercado.

El mercado ya preveía un gran impulso en la cotización del gigante de inteligencia artificial. Sus títulos han llegado a despuntar hasta un 20% en las negociaciones previas a la apertura del parqué neoyorquino.

Con todo, la subida ha arrastrado al Nasdaq a los números verdes. El selectivo tecnológico avanzaba un 1,7% dos horas después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York.

La euforia también se ha extendido a otras referencias del parqué. El S&P 500 subía un 1,13% y el Dow Jones intentaba salir del terreno negativo, aunque cotizaba prácticamente plano.

Los ingresos de CoreWeave aumentaron un 168% en el tercer trimestre y alcanzaron los 3.661 millones de dólares. La cifra es también 1.000 millones superior a la registrada en el segundo trimestre de este 2026.

El dato ha logrado superar las altas expectativas de los analistas, que habían estimado unos ingresos de unos 3.540 millones de dólares.

Además, la compañía ha elevado sus previsiones para el conjunto de 2026. Ahora espera alcanzar unos ingresos de entre 13.000 y 13.300 millones de dólares y un beneficio operativo ajustado de entre 1.275 y 1.375 millones. Esto supondría anotarse una mejora del 26% respecto a su última previsión.

Sin embargo, CoreWeave sigue ampliando sus pérdidas netas. En este tercer trimestre del año ha registrado unas pérdidas de 709 millones de dólares, muy por encima de los 110 millones que ya se anotó en el mismo periodo del año anterior.

Con todo, no es el único repunte que celebran los inversores este miércoles. Los títulos de Nvidia -el gigante de chips- vuelven al verde y avanzan algo más de un 4% tras vivir dos sesiones de fuertes pérdidas y dejarse un 9,5% en el parqué entre el lunes y el martes después de que se haya iniciado una investigación a su CEO por un amorío con una supuesta espía china.